Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump znova nad EU: zvišal bo carine na evropske avtomobile

Washington, 01. 05. 2026 19.02

Avtor:
STA
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na avtomobile in tovornjake iz Evropske unije na 25 odstotkov. Odločitev je v objavi na platformi Truth Social utemeljil z očitkom, da EU ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma.

"Z veseljem sporočam, da bom naslednji teden, ker Evropska unija ne spoštuje našega v celoti dogovorjenega trgovinskega sporazuma, zvišal carine za avtomobile in tovornjake iz Evropske unije, ki vstopajo v ZDA. Carine se bodo zvišale na 25 odstotkov," je zapisal Donald Trump.

Pri tem ni navedel, s čim evropske države po njegovem kršijo trgovinski sporazum.

Trump je ponovil, da carin ne bo uvedel za vozila, ki jih bodo evropska podjetja proizvajala v ZDA. Kot je zapisal, se v ZDA trenutno gradijo številne tovarne avtomobilov in tovornjakov, "vanje pa je bilo vloženih več kot 100 milijard dolarjev", kar je označil za rekord.

Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta julija lani sklenila dogovor o 15-odstotni omejitvi večine uvoza EU v ZDA. Stopnja naj bi veljala tudi za evropske avtomobile in avtomobilske dele. Trumpova administracija je medtem za številne druge trgovinske partnerje uvedla 25-odstotne carine na avtomobile.

Trumpova napoved o zvišanju carin prihaja dan po njegovih kritikah na račun nemškega kanclerja Friedricha Merza.

Merz je ameriškega predsednika razjezil zaradi izjave, da Američani nimajo strategije v Iranu in da Teheran za pogajalsko mizo ponižuje Washington. Temu so sledile grožnje Trumpa o morebitnem zmanjšanju ameriških sil v Nemčiji, Merzu pa je tudi svetoval, naj se osredotoči na končanje vojne v Ukrajini, namesto da se "vmešava" v Iran. Nemčijo bi zvišanje carin verjetno močno prizadelo, saj prispeva velik delež avtomobilskega izvoza EU.

Fantovščina ušla izpod nadzora, let na Majorko prestavljen

24ur.com Trump uvedel carine na uvoz jekla, 'EU bo ukrepala'
24ur.com 'Pogajanja ne vodijo nikamor': Trump za 50-odstotne carine iz EU
24ur.com Trump zagrozil s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz EU
Cekin.si Trump EU znova zagrozil s skorajšnjo uvedbo carin
24ur.com EU bo podaljšala zamrznitev carinskih protiukrepov za ZDA
24ur.com Trump priznava: Carine bodo morda boleče tudi za Američane
24ur.com Trump EU grozi s trgovinsko vojno: napovedal uvedbo carin
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI60

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
clox
01. 05. 2026 19.54
Trumpek u lajfu, če imam alternativo ne-ameriškega izdelka tudi če je malo slabši, bom vzel to in ne ameriško stvar. To ti je doseg.
Odgovori
+0
1 1
SloButale
01. 05. 2026 19.52
Svetovni škodljivec št. 1 se že spet trese... A je SDS delegacija že spakirala kovčke da ga obiščejo, ker po njihovo je res ta'pravi.
Odgovori
+1
3 2
Tami69
01. 05. 2026 19.56
in kakšno vezo ima SDS z Trumpom?Ti se bolj brigaj,da bo tebi lepše tukaj doma..vidim,da imaš hude probleme!
Odgovori
0 0
Sir Oliver
01. 05. 2026 19.51
Ok razumem da je 1. maj in je puklasti skrit v luknji, ampak vseeno, a on kot bodoči in že v bistvu aktualni premier, a on ne komentira tega bolnika Trumpa.? Aja ne, ker je njegov največji podpornik.
Odgovori
+2
4 2
suleol
01. 05. 2026 19.50
prej kot se jih znebimo bolse bo za nas
Odgovori
+2
2 0
Maribor?an 1
01. 05. 2026 19.48
Kaj lahko nehamo. Vsaki dan drugače bi napadel eh danes ne bom jutri bo vse ok Aha EU bo nam pomagala spet naslednji dan EU je za sebe..... Pa naj že pustijo Iran nobenemu ni nič naredil tako kot Libanon Irak itd trebalo bo počasi mednarodno sodišče vklopit
Odgovori
0 0
Herba
01. 05. 2026 19.47
Bolnik
Odgovori
+4
4 0
Yeah mwa
01. 05. 2026 19.46
Nesposobnkst evropskih voditeljev politike se še naprej nadaljuje... Na vsakršno grožnjo Trumpa se nihce ne odzove odgovorom! Čestitke pa za španskega voditelja, edinega politika v EU, ki vzdržno in objektivno odgovarja na te norije amerike!
Odgovori
+6
6 0
lokson
01. 05. 2026 19.46
STA, ukinit. Kakšen poden od poročanja.
Odgovori
-7
0 7
štrekeljc
01. 05. 2026 19.46
Predvčerajšnjim sem napisal, da je tRump v "American National Defence Strategy" lepo napisal, da je njegov namen zahodno Evropo spraviti na kolena in da pri tem Rusijo vidi kot zaveznico, pa mi nihče ni verjel. Zdaj bi to moralo biti jasno tudi najbolj tumastim.
Odgovori
+0
2 2
Pingy Pongy
01. 05. 2026 19.51
Štrekeljc, to dopovedat desnim je kot Odisejada 2000.
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
01. 05. 2026 19.46
Trump je prijatelj Putina. Obratno pa ne.
Odgovori
+4
4 0
Kviz
01. 05. 2026 19.46
Zakaj pa ima EU 100 % carine na uvoz Japonskih avtomobilov, o tem pa nič. Toyota Land cruiser stane na Japonskem cca 38.000 €, pri nas več kot enkrat več. To je pošten odnos?
Odgovori
+2
2 0
lokson
01. 05. 2026 19.50
Točno tako. Pa to razloži čredi, katera se zažene pod vsak populistični članek. Evropa, ima toliko nekih taks, da povozijo vse te carine, nad katerimi se čreda zgraža. Ne vem. Kaj je vse postalo polpismeno. Na vsak tak populizem z namenom, skačejo kot gumjasti zajci.
Odgovori
-1
0 1
jank
01. 05. 2026 19.44
V bakljava-čevap ali kalinka koaliciji so zagnali vik in krik glede javnih financ. Kar o bankrotu so si upali govoriti, samo zato, da so lahko pljuvali po prejšnji vladi. Kako resnicoljubni so, do pokazali z molkom glede krivca za krizo, ki sta jo zakuhala njihova vzornika Trump in Netanjaho. Pa to neumnost kupijo zgolj njihovi iz črede ovac.
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
01. 05. 2026 19.42
Kako sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
Odgovori
+6
7 1
klop12
01. 05. 2026 19.40
Hukerz
Odgovori
+3
3 0
August Landmesser
01. 05. 2026 19.39
še dobro da ima trump vso podporo bivšega komunista lažnivega janše in njegovih služabnikov....des.naci uničujejo eu in nas vse...od desne vonderlajdre navzdol
Odgovori
+5
7 2
lokson
01. 05. 2026 19.38
Populisti. Evropa celemu svetu in v zadnjem času predvsem Kitajcem nabija cel kup nekih dodatnih obremenitev, pa nihče ne cvili. Samo na Kitajske avtomobile, je Evropa nabila 30% novih obdavčitev. Trump vsemu temu pravi carina, naši svetohlinci, pa so izbrali bolj sofisticirane nazive. Pomeni pa oboje isto. Spelte se hinavci.
Odgovori
-2
1 3
LukaS8
01. 05. 2026 19.38
8647
Odgovori
0 0
trapo
01. 05. 2026 19.38
Ja seveda. EU naj jim pa vrne - prepoved uvoza vozil iz ZDA ker niso okoljsko v skladu s pravom EU. Pa da vidimi - 480 mln nas je njih pa še pol tolk ne.
Odgovori
+2
3 1
Pamir
01. 05. 2026 19.49
Koliko ameriških avtomobilov vidiš na cesti?
Odgovori
0 0
jablan
01. 05. 2026 19.36
Saj jih jaz ne bom kupoval zarad mene so lahko 100%
Odgovori
+0
3 3
alicante1234
01. 05. 2026 19.35
Ranjeni ego je sposoben marsičesa, tudi pritisk na jedrski sprožilec. To ni stabilna oseba.
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
zadovoljna
Portal
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
vizita
Portal
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
cekin
Portal
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
moskisvet
Portal
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
okusno
Portal
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
voyo
Portal
Gajin svet 2
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692