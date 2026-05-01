Trump znova nad EU: zvišal bo carine na evropske avtomobile

"Z veseljem sporočam, da bom naslednji teden, ker Evropska unija ne spoštuje našega v celoti dogovorjenega trgovinskega sporazuma, zvišal carine za avtomobile in tovornjake iz Evropske unije, ki vstopajo v ZDA. Carine se bodo zvišale na 25 odstotkov," je zapisal Donald Trump.

Pri tem ni navedel, s čim evropske države po njegovem kršijo trgovinski sporazum.

Trump je ponovil, da carin ne bo uvedel za vozila, ki jih bodo evropska podjetja proizvajala v ZDA. Kot je zapisal, se v ZDA trenutno gradijo številne tovarne avtomobilov in tovornjakov, "vanje pa je bilo vloženih več kot 100 milijard dolarjev", kar je označil za rekord.

Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta julija lani sklenila dogovor o 15-odstotni omejitvi večine uvoza EU v ZDA. Stopnja naj bi veljala tudi za evropske avtomobile in avtomobilske dele. Trumpova administracija je medtem za številne druge trgovinske partnerje uvedla 25-odstotne carine na avtomobile.

Trumpova napoved o zvišanju carin prihaja dan po njegovih kritikah na račun nemškega kanclerja Friedricha Merza.

Merz je ameriškega predsednika razjezil zaradi izjave, da Američani nimajo strategije v Iranu in da Teheran za pogajalsko mizo ponižuje Washington. Temu so sledile grožnje Trumpa o morebitnem zmanjšanju ameriških sil v Nemčiji, Merzu pa je tudi svetoval, naj se osredotoči na končanje vojne v Ukrajini, namesto da se "vmešava" v Iran. Nemčijo bi zvišanje carin verjetno močno prizadelo, saj prispeva velik delež avtomobilskega izvoza EU.