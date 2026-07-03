Trump znova nad Nato: 'Oni nam niso stali ob strani!'

Ameriški predsednik je že nekaj časa kritičen do zveze Nato in do evropskih zaveznic. Še najbolj je bil jezen, ko mu evropske države niso priskočile na pomoč v Iranu in jim je že takrat sporočil, da se bodo "morale naučiti kako se boriti same".
In zdaj je svoje besede, le teden dni pred srečanjem Nata v Ankari, na svoje družbeno omrežje Truth Social zapisal: "Oni nam niso stali ob strani!" Ob tem je dodal, da odnos Washingtona in zaveznic vsekakor "ni vzajemen".
Delil je tudi graf, ki prikazuje obrambne izdatke članic. Po grafu sodeč, ZDA za obrambo namenjajo bistveno več sredstev kot druge prikazane članice. Sicer pa so se pod Trumpovim pritiskom, voditelji držav članic na lanskem srečanju dogovorili, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke povečali na pet odstotkov BDP.
Že dolgo Trump vztraja, da mora Evropa prevzeti vodilno vlogo pri zagotavljanju lastne obrambe, medtem ko so ZDA že začele zmanjševati obseg svojih varnostnih zavez, poroča Euronews.
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