Trump znova nad Nato: 'Oni nam niso stali ob strani!'

Ameriški predsednik je že nekaj časa kritičen do zveze Nato in do evropskih zaveznic. Še najbolj je bil jezen, ko mu evropske države niso priskočile na pomoč v Iranu in jim je že takrat sporočil, da se bodo "morale naučiti kako se boriti same".

In zdaj je svoje besede, le teden dni pred srečanjem Nata v Ankari, na svoje družbeno omrežje Truth Social zapisal: "Oni nam niso stali ob strani!" Ob tem je dodal, da odnos Washingtona in zaveznic vsekakor "ni vzajemen".