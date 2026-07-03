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Trump znova nad Nato: 'Oni nam niso stali ob strani!'

Washington, 03. 07. 2026 06.32 pred 32 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Donald Trump na vrhu Nato

Znova prihaja do zaostritve ZDA in Nata. In tudi tokrat s strani Donalda Trumpa, ki je dejal, da je "nesmiselno", da ZDA še naprej vztrajajo v "enostranskem odnosu z zvezo Nato". Znova je bil kritičen do, kot pravi sam, neuravnoteženega odnosa med ZDA in drugimi državami zaveznicami.

Ameriški predsednik je že nekaj časa kritičen do zveze Nato in do evropskih zaveznic. Še najbolj je bil jezen, ko mu evropske države niso priskočile na pomoč v Iranu in jim je že takrat sporočil, da se bodo "morale naučiti kako se boriti same". 

In zdaj je svoje besede, le teden dni pred srečanjem Nata v Ankari, na svoje družbeno omrežje Truth Social zapisal: "Oni nam niso stali ob strani!" Ob tem je dodal, da odnos Washingtona in zaveznic vsekakor "ni vzajemen". 

Mark Rutte in Donald Trump
Mark Rutte in Donald Trump
FOTO: AP

Delil je tudi graf, ki prikazuje obrambne izdatke članic. Po grafu sodeč, ZDA za obrambo namenjajo bistveno več sredstev kot druge prikazane članice. Sicer pa so se pod Trumpovim pritiskom, voditelji držav članic na lanskem srečanju dogovorili, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke povečali na pet odstotkov BDP.

Že dolgo Trump vztraja, da mora Evropa prevzeti vodilno vlogo pri zagotavljanju lastne obrambe, medtem ko so ZDA že začele zmanjševati obseg svojih varnostnih zavez, poroča Euronews.

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