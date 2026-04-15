Trump znova nad papeža, oster tudi JD Vance: 'Bog je bil na strani ZDA'

"Lahko prosim nekdo papežu Leonu pove, da je Iran v zadnjih dveh mesecih ubil najmanj 42.000 nedolžnih, popolnoma neoboroženih protestnikov in da je popolnoma nesprejemljivo, da bi Iran imel jedrsko bombo," je zapisal Donald Trump. V zapisu ni navedel, od kod mu podatek o številu ubitih protestnikov.

Leon XIV., ki je prvi v ZDA rojeni papež, je večkrat posredno in neposredno spregovoril o ameriški ofenzivi proti Iranu in pozval k miru na Bližnjem vzhodu.

To je očitno vznejevoljilo ameriškega predsednika, ki od ponedeljka niza kritike na papežev račun. Med drugim je dejal, da je sveti oče liberalec ter da je popustljiv do kriminala, Irana in Venezuele.

Papež Leon XIV. je v odzivu v ponedeljek dejal, da s Trumpom ne namerava razpravljati, da se ga ne boji in da bo še naprej širil sporočilo miru.

Do papeža je bil danes kritičen tudi ameriški podpredsednik JD Vance, ki je dejal, da je bil Bog na strani Američanov v drugi svetovni vojni. Papež je pred tem večkrat dejal, da Bog ne zavzema strani in da ni na strani ZDA v vojni z Iranom.

Po navedbah Vancea se je papež motil, ko je rekel, da Kristusovi učenci "nikoli niso na strani tistih, ki so nekoč vihteli meč in zdaj mečejo bombe". "Je bil Bog na strani Američanov, ko so osvobodili Francijo izpod nadzora nacistov? Zagotovo verjamem, da je odgovor da," je dejal Vance.