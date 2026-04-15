Tujina

Trump znova nad papeža, oster tudi JD Vance: 'Bog je bil na strani ZDA'

Vatikan / Washington, 15. 04. 2026 15.51 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
M.S. STA
Donald Trump

Naj nekdo papežu Leonu XIV. pove, da je Iran v zadnjih dveh mesecih ubil najmanj 42.000 protestnikov, je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social pozval ameriški predsednik Donald Trump. V zadnjih dneh je večkrat izrazil kritike na račun papeža. Trump je danes znova kritiziral tudi italijansko premierko Giorgio Meloni.

"Lahko prosim nekdo papežu Leonu pove, da je Iran v zadnjih dveh mesecih ubil najmanj 42.000 nedolžnih, popolnoma neoboroženih protestnikov in da je popolnoma nesprejemljivo, da bi Iran imel jedrsko bombo," je zapisal Donald Trump. V zapisu ni navedel, od kod mu podatek o številu ubitih protestnikov.

Leon XIV., ki je prvi v ZDA rojeni papež, je večkrat posredno in neposredno spregovoril o ameriški ofenzivi proti Iranu in pozval k miru na Bližnjem vzhodu.

To je očitno vznejevoljilo ameriškega predsednika, ki od ponedeljka niza kritike na papežev račun. Med drugim je dejal, da je sveti oče liberalec ter da je popustljiv do kriminala, Irana in Venezuele.

Papež Leon XIV. je v odzivu v ponedeljek dejal, da s Trumpom ne namerava razpravljati, da se ga ne boji in da bo še naprej širil sporočilo miru.

Do papeža je bil danes kritičen tudi ameriški podpredsednik JD Vance, ki je dejal, da je bil Bog na strani Američanov v drugi svetovni vojni. Papež je pred tem večkrat dejal, da Bog ne zavzema strani in da ni na strani ZDA v vojni z Iranom.

Po navedbah Vancea se je papež motil, ko je rekel, da Kristusovi učenci "nikoli niso na strani tistih, ki so nekoč vihteli meč in zdaj mečejo bombe". "Je bil Bog na strani Američanov, ko so osvobodili Francijo izpod nadzora nacistov? Zagotovo verjamem, da je odgovor da," je dejal Vance.

Italijanska premierka Giorgia Meloni
FOTO: AP

Napadel tudi Melonijevo

Medtem je Trump po torkovih kritikah danes znova napadel italijansko premierko Giorgio Meloni in dejal, da z njo ne more več imeti enakega odnosa kot prej, ker ne želi pomagati Washingtonu v vojni v Iranu.

"(Meloni) je negativna. Kdorkoli zavrača pomoč pri reševanju situacije v Iranu, s to državo nimamo več enakega odnosa. Samo da veste: Italija prejema velike količine nafte iz Hormuške ožine," je dejal v pogovoru za ameriško televizijo Fox.

Trump je pred tem v torkovem telefonskem pogovoru za italijanski dnevnik Corriere della Sera dejal, da je šokiran, ker Melonijeva ne želi sodelovati v vojni proti Iranu. "Mislil sem, da je dovolj pogumna, a sem se očitno motil," je dejal.

Po njegovih besedah se je premierka spremenila in "ni več ista oseba", Italija pa "nikoli več ne bo ista država". Šlo je za dodaten zaplet v njunih odnosih, potem ko se je Melonijeva v ponedeljek odzvala na Trumpove kritike na račun papeža Leona XIV. in jih označila za nesprejemljive.

Preberi še Trump razočaran nad Melonijevo: Mislil sem, da je pogumna, a sem se motil
Ratko Mladić v zaporu doživel možgansko kap

V dveh dneh dva strelska napada na šolah: umrlo pet oseb

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
street45
15. 04. 2026 17.14
A zdej so že pri 42000 številki. Enkrat je 60000, drugič 50000.... nekak se ne more odločit v kakšnih cifrah bo lagal svojim fanatikom. Po besedah Bibija, je Iran pa itak že od leta 95, dva tedna oddaljen od jedrske bombe.
B00m
15. 04. 2026 17.14
če je bog pravljica, naj se spravijo raje delat kot da bluzijo po družbenih omrežjih, psihopati. Če bi bog obstajal s takimi nebi hotel imeti čisto nič, kolk se pač menimo...
Odisej25
15. 04. 2026 17.12
ZDA so 2 največja kršiteljica mednarodnega prava (prvi je iZrael). Za ZDA to ni nič čudnega. Ima zapisano v genih, da ne spoštuje pogod, sporazumov , konvencij itd. Od leta okoli 1975, ko so se ZDA konstituirale pa do leta 1900 so ZDA podpisale s domorodci (Indijanci) okoli 500 sporazumov in raznih pogodb. Preko 300 jih je ratificiral tudi kongres. Kaj mislite, koliko pogodb so se ZDA držale? Ne ugibat, NITI ENE, vse so prekršile in tako delajo še danes.
Greznica
15. 04. 2026 17.11
ko bo Bog oz karma prišla, tem ne bo dobro!
Uporabnik1838526
15. 04. 2026 17.10
Lepo ga židje vodijo
ATOL17
15. 04. 2026 17.03
Kaj bo podprl sds? Trumpa al papeža? To zdaj ne gre skupaj a ne?
enaleteca
15. 04. 2026 17.04
Eh, SDS razumljivo. Saj je Janša celo mu čestital, ko ga je Biden premagal. :) Res poblaznelo ... Ja, isti tiči skupaj letajo.
enaleteca
15. 04. 2026 17.07
Eh, Trumpa razumljivo ... (popravek)
ATOL17
15. 04. 2026 17.09
Možno sam naglas ne bo rekel ker ima 20% zagarantiranih glasov na volitvah od cerkve....
Komentatorskijunky
15. 04. 2026 17.01
Show goes on. Modela bodo predčasno odstranili zaradi "dokazane nesposobnosti opravljanja funkcije predsednika"
magnusen
15. 04. 2026 17.05
Iz tvojih ust v božja ušesa, so včasih rekli
torks11
15. 04. 2026 17.00
So tile voditelji umsko še prisotni na tem planetu , ali mislijo da so v neki PC igrci.
enaleteca
15. 04. 2026 17.00
Tako nadutega, arogantnega in primitivnega predsednika ZDA še ni imela.
ho?emVšolo
15. 04. 2026 17.00
Trumpu se stanje rapidno slabša.
ummax
15. 04. 2026 16.59
Ko se eden na drugega spravljajo tisto ki imajo vsega poln...
brezveze13
15. 04. 2026 16.59
tukaj je tramp v veliki zmoti , pred 2026 leti je bil bog na strani bližnjega vzhoda , razen če so nas zlagali
Dadi Dadek
15. 04. 2026 16.58
Koliko pa jih boš ti pobil sedaj ko nebodo meli vode in za jest? Koliko jih je izrael pobil?
Veščec
15. 04. 2026 16.57
ameriki,se je treba izogibat.na daleč že,pa to
MarkoJur
15. 04. 2026 16.57
Naj nekdo pove trumpu, da je njegov prjatu benjamin še veliko hujši v Gazi! Pa zanimivo, da so vsi zblazneli tirani v zgodovini bili prepričani, da Bog služi njim, da je na njihovi strani....
Odisej25
15. 04. 2026 16.57
Trumpu in njegovim svetujem, da preberejo knjigo ''Killing Hope'' njihovega sodržavljana W. Bluma.
Odisej25
15. 04. 2026 16.55
Trump bi moral nekdo povedati tudi, da so ZDA v zadnjih 30 letih ubile preko 10 milijonov popolnoma nedolžnih. Njihovi pajdaš Izraelci pa samo v pol leta kakšnih 120.000 nedolžnih palestincev
anatomija
15. 04. 2026 16.54
Trump ne bo dočakal konec mandata
zvoneti
15. 04. 2026 16.54
Umiram od smeha, kaj pravijo slovenski fari na tole sramoto, saj je Janko naravnost zaljubljen v Krmpa in Izrael.
Polde8
15. 04. 2026 16.52
Amerika dela škodo vsem. Dolgoročno pa predvsem sebi, ker trumpku ni mar kaj za njim.
bibaleze
Portal
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
cekin
Portal
Boste s tem računom imeli več denarja?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
