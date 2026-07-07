Trump znova o ameriškem prevzemu Grenlandije

"Prav to je škodovalo mojemu odnosu z Natom. (...) Danska ne porablja denarja, da bi Grenlandiji resnično pomagala, vendar je ta pomembna za ZDA in jo obkrožajo kitajske ter ruske ladje," je novinarjem na srečanju s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom povedal ameriški predsednik Donald Trump.

Ameriški predsednik je v imenu nacionalne varnosti že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, v začetku leta pa je celo zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Če otoka, ki je tudi bogat z nahajališči redkih zemelj, ne bodo prevzele ZDA, bi po njegovem to lahko storili Kitajska ali Rusija.

V zadnjih mesecih so se sicer Trumpove težnje in grožnje nekoliko umirile, a so še vedno prisotne. Grenlandske in danske oblasti so medtem večkrat poudarile, da lahko samo Grenlandija odloča o svoji prihodnosti.