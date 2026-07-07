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Trump znova o ameriškem prevzemu Grenlandije

Ankara, 07. 07. 2026 18.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump

Ameriški predsednik Trump je v Ankari ob robu vrha zveze Nato vztrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti "pod nadzorom ZDA in ne Danske", poročajo tuje tiskovne agencije. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal.

"Prav to je škodovalo mojemu odnosu z Natom. (...) Danska ne porablja denarja, da bi Grenlandiji resnično pomagala, vendar je ta pomembna za ZDA in jo obkrožajo kitajske ter ruske ladje," je novinarjem na srečanju s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom povedal ameriški predsednik Donald Trump.

Ameriški predsednik je v imenu nacionalne varnosti že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, v začetku leta pa je celo zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Če otoka, ki je tudi bogat z nahajališči redkih zemelj, ne bodo prevzele ZDA, bi po njegovem to lahko storili Kitajska ali Rusija.

V zadnjih mesecih so se sicer Trumpove težnje in grožnje nekoliko umirile, a so še vedno prisotne. Grenlandske in danske oblasti so medtem večkrat poudarile, da lahko samo Grenlandija odloča o svoji prihodnosti.

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