Trump znova o Nobelovi nagradi za mir: 'Nihče ni rešil toliko vojn'

Washington, 30. 09. 2025 18.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Ameriški predsednik Donald Trump se je danes v nagovoru vojaškim voditeljem ZDA pohvalil, da je končal sedem vojn in bo tudi osmo, če palestinsko gibanje Hamas sprejme njegov mirovni načrt za Gazo. Kljub temu da si želi Nobelove nagrade za mir za ZDA, pričakuje, da jo bodo podelili nekomu drugemu, kar bo po njegovih besedah žalitev za ZDA.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

"Videli bomo kaj se bo zgodilo, ampak to bo velika žalitev za našo državo," je generalom povedal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da si sam nagrade ne želi in potem, da bi jo vseeno moral dobiti.

"Želim, da jo dobi država. Moral bi jo dobiti, ker nihče ni rešil toliko vojn," je v neposrednem prenosu govora povedal Trump.

Trump trdi, da je doslej v svojem drugem mandatu končal sedem vojn, vojna v Gazi pa da bo osma. Na seznamu "končanih" vojn Bele hiše so vojne med Indijo in Pakistanom, Kambodžo in Tajsko, DR Kongom in Ruando, Egiptom in Etiopijo, Izraelom in Iranom ter Armenijo in Azerbajdžanom.

Analiza televizije CNN ugotavlja, da gre pri tem v najboljšem primeru za začasna premirja, analitike pa morda najbolj preseneča, da sta na seznamu Trumpovih končanih vojn tudi Srbija in Kosovo.

KOMENTARJI (20)

Hope2021
30. 09. 2025 20.54
+1
Ja koliko si jih pa rešil? Pa ta laže tako, da sam sebi verjame.
ODGOVORI
1 0
Obi-van-Kenobi
30. 09. 2025 20.52
+2
zacel 3. svetovno vojno ja in si zasluzi nagrado za mir ja
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
30. 09. 2025 20.50
+3
po koliko bo tomahawke plačala EU Trumplu za kokainca?
ODGOVORI
3 0
Petur
30. 09. 2025 20.49
+1
res je ubogi..saj samo vojne kuhajo in podžigajo pohlepni ,razpadajoči....kakšno vojno je preprečil? on bi kar ultimate postavljal ...kdo ga pa resno jemlje?drogiranega Juda so napisali proti Rusiji,namesto nevtralnost ,pa nato odslovi ti..nobeden ne bi umrl,če bi zeleni imel 2% Titove inteligenc...itd...e
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
30. 09. 2025 20.49
+2
Prepotenež! kmalu bo imel doma vojno zahod: jug!
ODGOVORI
2 0
vicente
30. 09. 2025 20.49
naj mu dajo to medaljo saj ne zna niti rio mare odpret
ODGOVORI
0 0
galeon
30. 09. 2025 20.47
+1
Rešil nisi nobene. Zakuhal pa veliko. Brez vojn kavbojci propadejo. Že sedaj so siromaki.
ODGOVORI
2 1
afna
30. 09. 2025 20.46
+2
Modelu se suka….
ODGOVORI
2 0
Animal_Pump
30. 09. 2025 20.42
+5
Nč ni rešil...še pred volitvami je nabijal, da bo končal vojno v Ukrajini. Jaz sem pa lepo napisal, da bo verjetno še Tomahawke tja poslal, pa ste se mi smejal. In zdej....jih bo verjetno res.
ODGOVORI
5 0
Mukec
30. 09. 2025 20.41
+1
Pa še res jo bo dobu, ker je cel svet v....
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
30. 09. 2025 20.41
+1
kdo je resu gazo noben prestavili so kod vedno za kaksno leto kerima izraelska politika znotraj velike probleme z svojo rajo ko to umirijo bodo zopet nasli hamas v gazi. Vedno isto.
ODGOVORI
1 0
LT68
30. 09. 2025 20.14
+2
Pa cela država mu na nogah, butnglavc 🤣
ODGOVORI
4 2
Port__CN
30. 09. 2025 20.05
+3
Saj ni res-- pa je, da sebe promoviraš in trdiš ,da je to žalitev za ZDA - HUDIČ ,DA JE ČEZ LES
ODGOVORI
4 1
sabro4
30. 09. 2025 19.37
+3
kako že gre..........lastna hvala se ............pod..........
ODGOVORI
5 2
Slavko BabIč
30. 09. 2025 19.28
+5
Ne pa nagrada za mir!A ni preimenoval svoje ministrstvo ta obrambo, v ministrstvo za vojno!???!
ODGOVORI
5 0
Slavko BabIč
30. 09. 2025 19.27
+3
Njega bi treba pred mednarodno sodišče ICC v Haag dati, ker daje orožje in bombe Satanyahuju!
ODGOVORI
5 2
Albert Konečnik
30. 09. 2025 19.16
+4
Tip je popolnoma izgubil razsodnost. Nobene vojne ni rešil in je tudi ne bo, saj ga skoraj nihče več ne jemlje resno. Blagor ubogim na duši......uči cerkev, mogoče je v drugem mandatu postal preveč veren.
ODGOVORI
6 2
Slavko BabIč
30. 09. 2025 19.08
+8
A vojno med Azeberdjanom in Albanijo?
ODGOVORI
8 0
sabro4
30. 09. 2025 19.40
-1
med Aberbaijanom in Albanijo če smo točni brez Z
ODGOVORI
0 1
