Trump znova o Nobelovi nagradi za mir: 'Nihče ni rešil toliko vojn'

"Videli bomo kaj se bo zgodilo, ampak to bo velika žalitev za našo državo," je generalom povedal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da si sam nagrade ne želi in potem, da bi jo vseeno moral dobiti.

"Želim, da jo dobi država. Moral bi jo dobiti, ker nihče ni rešil toliko vojn," je v neposrednem prenosu govora povedal Trump.

Trump trdi, da je doslej v svojem drugem mandatu končal sedem vojn, vojna v Gazi pa da bo osma. Na seznamu "končanih" vojn Bele hiše so vojne med Indijo in Pakistanom, Kambodžo in Tajsko, DR Kongom in Ruando, Egiptom in Etiopijo, Izraelom in Iranom ter Armenijo in Azerbajdžanom.

Analiza televizije CNN ugotavlja, da gre pri tem v najboljšem primeru za začasna premirja, analitike pa morda najbolj preseneča, da sta na seznamu Trumpovih končanih vojn tudi Srbija in Kosovo.