Tujina

Trump znova opozoril Iran: 'Nič več gospod prijazni!'

Washington, 29. 04. 2026 15.13 pred 26 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Fotografija Donalda Trumpa narejena s pomočjo umetne inteligence

Ameriški predsednik Donald Trump znova opozarja Iran: "Bolje, da se kmalu spametujejo!". Potem ko je Teheran predlagal odložitev dogovora o svojem jedrskem programu, je Trump šel še korak dlje in na omrežju Truth Social objavil svojo sliko, prirejeno z umetno inteligenco, na kateri drži puško, v ozadju pa na pobočju gore eksplodirajo bombe. Zraven je pripisal: Nič več gospod prijazni!

"Iran ne more spraviti stvari skupaj," je Trump v sredo zapisal na svojem omrežju Truth Social po spodletelem poskusu o dogovoru o jedrskem programu. "Ne vedo, kako podpisati nejedrski sporazum. Bolje, da se kmalu spametujejo!" Nato je "zagrozil" še v obliki fotografije.

Najnovejše grožnje sicer prihajajo v času naraščajoče negotovosti glede krhkega premirja med ZDA in Iranom, le nekaj dni po tem, ko je predsednik odpovedal zadnji krog pogovorov s Teheranom, piše Al Jazeera.

Washington naj bi sicer preučeval predlog Teherana, a naj bi bili izredno nezadovoljni, predvsem zato, ker ne vključuje jedrskega dogovora. Bela hiša je poudarila, da Trumpa ne bodo prepričali v "slab dogovor" in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja.

Po besedah predavatelja mednarodne varnosti na King's College London, Roba Geista Pinfolda, hočeta dejansko obe strani druga drugi sporočiti, da imata več vzdržljivosti in da je čas na njuni strani.

Predlog Teherana "prelaga vsa težka vprašanja na pozneje", tako da daje prednost končanju vojne in ponovnemu odprtju Hormuške ožine, je pojasnil. "Toda ta taktika preprosto ne deluje za Američane, ker menijo, da bi se vojna lahko nadaljevala, če bi se odpovedali svojemu glavnemu vzvodu – to je uporabi sile."

Washington je medtem sporočil, da so povečali finančni pritisk na Teheran. Ameriški finančni minister Scott Bessent je v objavi na omrežju X sporočil, da je njegovo ministrstvo "usmerilo ukrepe proti iranski mednarodni senci bančnega sistema, dostopu do kriptovalut, t. i. sivi floti ter omrežjem za nabavo orožja".

Poleg tega so uvedli sankcije proti neodvisni kitajski naftni rafineriji zaradi nakupa iranske nafte v vrednosti več sto milijonov dolarjev, skupaj s 40 ladjarskimi podjetji in plovili, ki naj bi delovala kot del iranske t. i. sive flote. Takšni ukrepi so po njegovih besedah hitro pomagali znižati vrednost iranske valute.

V kakšnih odnosih sta Merz in Trump?

Nemški kancler Friedrich Merz je danes zatrdil, da sta s Trumpom še vedno v dobrih odnosih, potem ko se je ameriški predsednik obregnil ob kanclerjeve izjave glede Irana. Merz je namreč pred tem dejal, da Washington nima izhodne strategije in da Iran ponižuje ZDA. Merz je danes tudi opozoril na hude posledice vojne za Evropo.

"Z mojega vidika je osebni odnos med ameriškim predsednikom in mano še vedno tako dober kot prej," je dejal Merz v Berlinu. "Še naprej imava dobre pogovore," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Trump je Merza v torek napadel v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zaradi njegove kritike ameriškega napada na Iran. "Nemški kancler Friedrich Merz meni, da je v redu, če ima Iran jedrsko orožje. Ne ve, o čem govori," je zapisal Trump. Merz sicer takšne trditve ni podal.

Danes je Merz ponovil svoje stališče, rekoč, da je "od samega začetka dvomil o tem, kaj se tam počne s to vojno v Iranu". Obenem je opozoril, da Nemčija in Evropa "močno trpita" zaradi "ogromnih posledic" konflikta, zlasti glede oskrbe z energijo spričo zaprtja Hormuške ožine. "Zato pozivam k rešitvi tega konflikta," je dodal.

Merz je pred tem v ponedeljek Washingtonu očital, da nima izhodne strategije v vojni z Iranom, še posebej, "ker se Iranci očitno zelo spretno pogajajo - ali pa se zelo spretno ne pogajajo". "Iransko vodstvo, predvsem pa ti tako imenovani revolucionarni gardisti, ponižuje celoten narod," je dejal.

Nemški kancler in ameriški predsednik sta imela doslej prijateljske odnose, Merz je bil tudi že gost v Beli hiši, srečanja pa so potekala brez sporov.

