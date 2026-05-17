Trump znova svari Iran: Ura tiktaka in bolje, da se premaknejo

"Za Iran ura tiktaka in bolje je, da se premaknejo, HITRO, sicer od njih ne bo ostalo nič," je Donald Trump zapisal na svoji platformi Truth Social in dodal: "ČAS JE POMEMBEN!".

Washington, ki je v konfliktu s Teheranom, odkar so ameriške in izraelske sile 28. februarja začele z obsežnimi napadi na Iran, se po poročanju AFP trudi, da bi izstopil iz slepe ulice in dosegel kakršenkoli napredek pri končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila visok dvig cen energije.

Vojna je privedla do učinkovite blokade Hormuške ožine, skozi katero gre približno 20 odstotkov svetovnega izvoza nafte.