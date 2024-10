Trump udaril po predsednikih, za vojno v Ukrajini krivi Bidna in Zelenskega

Ni prvič, da je Trump kritiziral Zelenskega. Kot to pogosto počne, je za vojno v Ukrajini v podkastu PBD sprva obtožil ameriškega predsednika Joeja Bidna, češ da je ameriški predsednik spodbudil vojno.

"Bilo bi enostavno, če bi imeli predsednika z vsaj polovico možganov," je bil kritičen. "V veliki meri krivim Bidna. Če gledate njegove besede, so bile ravno nasprotne tistim, ki bi jih moral govoriti. On je sprožil to vojno."

Nato pa je še ukrajinskega voditelja kritiziral, češ da je cela vojna poraženka. "Zelo mi je žal za te ljudi, vendar ne bi smel nikoli dovoliti, da se ta vojna začne ... Ta vojna je poraženka," je poudaril. "To bi se moralo urediti, še preden se je začelo."