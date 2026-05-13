Trump znova z zemljevidom: Venezuela kot 51. zvezna država

Že v ponedeljek je ameriški predsednik Donald Trump po navedbah novinarja ameriške televizijske postaje Fox News v telefonskem pogovoru z njim dejal, da resno razmišlja, da bi Venezuelo spremenil v 51. zvezno državo ZDA.
Besede začasne venezuelske predsednice Delcy Rodriguez, da njena država nima načrtov po priključitvi ZDA, so se tako nanašale na ponedeljkove izjave. Poudarila je še, da Venezuela ni kolonija, vlada v Caracasu pa bo tudi v prihodnje ščitila celovitost, suverenost in neodvisnost države. "Predsednik Trump ve, da smo si prizadevali za diplomatsko agendo sodelovanja. To je smer in to je pot," je še dejala.
Slednje pa Američana ni ustavilo, da ne bi nadaljeval s provokacijami. Na svojem družbenem omrežju je namreč objavil nov "zemljevid", na katerem je Venezuelo že spremenil v ameriško zvezno državo. Objavo je delil tudi profil Bele hiše.
Trump je sicer v preteklosti že objavil fotomontažo, na kateri je bil med drugim prikazan plakat, na katerem je bila poleg ZDA tudi Venezuela v barvah ameriške zastave. Kot 51. državo ZDA je sicer Trump v preteklosti omenjal tudi Kanado. Ta to odločno zavrača. Ameriški predsednik izraža tudi ozemeljske težnje po Grenlandiji.
Preden se je Rodriguezova odzvala na Trumpove komentarje, je na najvišjem sodišču Združenih narodov zagovarjala zahteve svoje države do reke Essequibo. Sodnikom je dejala, da bodo stoletni ozemeljski spor rešila politična pogajanja in ne sodna odločba.
Ozemlje, veliko dobrih 160.000 kvadratnih kilometrov, ki predstavlja dve tretjini Gvajane, je bogato z zlatom, diamanti, lesom in drugimi naravnimi viri. Leži tudi v bližini ogromnih nahajališč nafte na morju, ki trenutno proizvedejo povprečno 900.000 sodčkov na dan. Ta proizvodnja je blizu dnevni proizvodnji Venezuele, ki znaša približno milijon sodčkov na dan, in je eno najmanjših držav v Južni Ameriki spremenila v pomembno proizvajalko energije.
Venezuela Essequibo dojema kot svojo že od španskega kolonialnega obdobja, ko je območje džungle spadalo znotraj njenih meja. Toda odločitev iz leta 1899 je mejo vzdolž reke Essequibo v veliki meri zarisala v korist Gvajane.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.