Trump znova z zemljevidom: Venezuela kot 51. zvezna država

Že v ponedeljek je ameriški predsednik Donald Trump po navedbah novinarja ameriške televizijske postaje Fox News v telefonskem pogovoru z njim dejal, da resno razmišlja, da bi Venezuelo spremenil v 51. zvezno državo ZDA.

Donald Trump

Besede začasne venezuelske predsednice Delcy Rodriguez, da njena država nima načrtov po priključitvi ZDA, so se tako nanašale na ponedeljkove izjave. Poudarila je še, da Venezuela ni kolonija, vlada v Caracasu pa bo tudi v prihodnje ščitila celovitost, suverenost in neodvisnost države. "Predsednik Trump ve, da smo si prizadevali za diplomatsko agendo sodelovanja. To je smer in to je pot," je še dejala.

Ameriška vojska je v začetku leta napadla Venezuelo, zajela in odpeljala predsednika Nicolasa Madura, državo pa odtlej vodi nekdanja podpredsednica Rodriguez.

Slednje pa Američana ni ustavilo, da ne bi nadaljeval s provokacijami. Na svojem družbenem omrežju je namreč objavil nov "zemljevid", na katerem je Venezuelo že spremenil v ameriško zvezno državo. Objavo je delil tudi profil Bele hiše. Trump je sicer v preteklosti že objavil fotomontažo, na kateri je bil med drugim prikazan plakat, na katerem je bila poleg ZDA tudi Venezuela v barvah ameriške zastave. Kot 51. državo ZDA je sicer Trump v preteklosti omenjal tudi Kanado. Ta to odločno zavrača. Ameriški predsednik izraža tudi ozemeljske težnje po Grenlandiji.

