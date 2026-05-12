Trump znova zadremal, Bela hiša ostro: Le mežikal je

Novinar Reutersa je po dogodku objavil fotografijo predsednika Trumpa z zaprtimi očmi, na kar se je Bela hiša ostro odzvala. "Mežikal je, ti idiot," je na omrežju X zapisal eden od računov Bele hiše Rapid Response 47.
Nov primer dremanja ni ostal neopažen pri nekaterih demokratskih kongresnikih. "To je zelooooo dolgo mežikanje," je komentiral Ted Lieu. Sledil je oster komentar direktorja za komuniciranje Bele hiše Stevena Cheunga. "Ted je zguba najvišjega reda in potrebuje strokovno pomoč."
Drugi demokratski kongresnik, Jimmy Gomez, pa je pripomnil: "Spi za volanom in bo kmalu spravil vso državo s pečine."
"Predsednik je pomežiknil za 19 sekund," je na X objavil eden od demokratskih aktivistov Christopher Hale. "Zdravniki in zdravstvene organizacije na splošno priporočajo, da zdrave odrasle osebe dobijo med sedem do devet ur mežikanja na noč," pa je objavilo liberalno spletno omrežje Meidas Touch.
Trump sicer vsak dan objavlja na svojem omrežju Truth Social, pogosto tudi pozno zvečer in zgodaj zjutraj, prav tako pa je znan po telefonskih klicih svojim sodelavcem sredi noči.
To sicer ni prvič, da je Trump zadremal med javnim dogodkom v Beli hiši. Nazadnje so ga pri tem zalotili aprila na sestanku z direktorji farmacevtskih podjetij v Ovalni pisarni.
Konec maja na zdravniški pregled
Iz Bele hiše so medtem v ponedeljek sporočili, da bo imel predsednik 26. maja letni zdravniški in zobozdravniški pregled v ameriškem vojaškem medicinskem centru Walter Reed v Washingtonu. Poudarili so, da gre za preventivne preglede.
Trump, ki bo junija dopolnil 80 let, v javnosti nenehno poudarja, da je duševno in telesno v dobrem stanju.
Najstarejši predsednik ZDA ob izvolitvi je imel lani dva redna pregleda – prvega aprila, drugega oktobra. Po drugem obsežnem pregledu je dejal, da je magnetna resonanca, ki so jo ob tem opravili v bolnišnici, pokazala, da je zdravje njegovega srca in ožilja odlično.
Pri Trumpu je sicer v njegovem drugem mandatu, ki ga je začel januarja lani, večkrat opaziti modrice na desni roki, ki jih občasno prekrije z ličili. Bela hiša je pojasnila, da gre za posledico aspirina, ki ga predsednik jemlje kot del "standardne terapije" za zdravje srca in ožilja.
