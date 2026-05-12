Trump znova zadremal, Bela hiša ostro: Le mežikal je

Novinar Reutersa je po dogodku objavil fotografijo predsednika Trumpa z zaprtimi očmi, na kar se je Bela hiša ostro odzvala. "Mežikal je, ti idiot," je na omrežju X zapisal eden od računov Bele hiše Rapid Response 47.

Nov primer dremanja ni ostal neopažen pri nekaterih demokratskih kongresnikih. "To je zelooooo dolgo mežikanje," je komentiral Ted Lieu. Sledil je oster komentar direktorja za komuniciranje Bele hiše Stevena Cheunga. "Ted je zguba najvišjega reda in potrebuje strokovno pomoč."

Drugi demokratski kongresnik, Jimmy Gomez, pa je pripomnil: "Spi za volanom in bo kmalu spravil vso državo s pečine."

"Predsednik je pomežiknil za 19 sekund," je na X objavil eden od demokratskih aktivistov Christopher Hale. "Zdravniki in zdravstvene organizacije na splošno priporočajo, da zdrave odrasle osebe dobijo med sedem do devet ur mežikanja na noč," pa je objavilo liberalno spletno omrežje Meidas Touch.