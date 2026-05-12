Tujina

Trump znova zadremal, Bela hiša ostro: Le mežikal je

Washington, 12. 05. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 48

Avtor:
M.S. STA
Trump spi

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so med ponedeljkovim dogodkom v Beli hiši, posvečenim vladnim ukrepom proti neplodnosti, znova zalotili pri dremanju. Po svojem govoru je med poslušanjem drugih govorcev večkrat zaprl oči za dlje časa. Potem ko se je posnetek pojavil na spletu, je Bela hiša pojasnila, da je predsednik "le mežikal". Trump bo imel sicer konec maja nov zdravniški pregled, tik pred svojim 80. rojstnim dnevom.

Novinar Reutersa je po dogodku objavil fotografijo predsednika Trumpa z zaprtimi očmi, na kar se je Bela hiša ostro odzvala. "Mežikal je, ti idiot," je na omrežju X zapisal eden od računov Bele hiše Rapid Response 47.

Nov primer dremanja ni ostal neopažen pri nekaterih demokratskih kongresnikih. "To je zelooooo dolgo mežikanje," je komentiral Ted Lieu. Sledil je oster komentar direktorja za komuniciranje Bele hiše Stevena Cheunga. "Ted je zguba najvišjega reda in potrebuje strokovno pomoč."

Drugi demokratski kongresnik, Jimmy Gomez, pa je pripomnil: "Spi za volanom in bo kmalu spravil vso državo s pečine."

"Predsednik je pomežiknil za 19 sekund," je na X objavil eden od demokratskih aktivistov Christopher Hale. "Zdravniki in zdravstvene organizacije na splošno priporočajo, da zdrave odrasle osebe dobijo med sedem do devet ur mežikanja na noč," pa je objavilo liberalno spletno omrežje Meidas Touch.

For viewing we need your consent for embedding social media content and third-party providers.

Trump sicer vsak dan objavlja na svojem omrežju Truth Social, pogosto tudi pozno zvečer in zgodaj zjutraj, prav tako pa je znan po telefonskih klicih svojim sodelavcem sredi noči.

To sicer ni prvič, da je Trump zadremal med javnim dogodkom v Beli hiši. Nazadnje so ga pri tem zalotili aprila na sestanku z direktorji farmacevtskih podjetij v Ovalni pisarni.

Konec maja na zdravniški pregled

Iz Bele hiše so medtem v ponedeljek sporočili, da bo imel predsednik 26. maja letni zdravniški in zobozdravniški pregled v ameriškem vojaškem medicinskem centru Walter Reed v Washingtonu. Poudarili so, da gre za preventivne preglede.

Donald Trump bo junija dopolnil 80 let.
FOTO: AP

Trump, ki bo junija dopolnil 80 let, v javnosti nenehno poudarja, da je duševno in telesno v dobrem stanju.

Najstarejši predsednik ZDA ob izvolitvi je imel lani dva redna pregleda – prvega aprila, drugega oktobra. Po drugem obsežnem pregledu je dejal, da je magnetna resonanca, ki so jo ob tem opravili v bolnišnici, pokazala, da je zdravje njegovega srca in ožilja odlično.

Pri Trumpu je sicer v njegovem drugem mandatu, ki ga je začel januarja lani, večkrat opaziti modrice na desni roki, ki jih občasno prekrije z ličili. Bela hiša je pojasnila, da gre za posledico aspirina, ki ga predsednik jemlje kot del "standardne terapije" za zdravje srca in ožilja.

optimistikus
12. 05. 2026 13.27
Poskušajte ga razumeti, njegova žena je še zahtevna in mladostnega izgleda kar pa starček očitno že dolgo več ne more krotiti, včasih je pač davek zelo visok
Rožle Patriot
12. 05. 2026 13.25
Je mižikal kot UKZ od začudenja, se mi zdi, da celo v neki vaši ... oddaji ... ?!
lokson
12. 05. 2026 13.23
Agenda na agendo. Združena STA in RTV, sta skupaj postali ena velika gnojna bula.
SloButale
12. 05. 2026 13.22
Kako si pa Melania pomaga s tem starcem haha ena sama zakonska suša...
hales
12. 05. 2026 13.27
Pri tem denarju, si zna pomagati, kakorkoli si želi. No skoraj.
SloButale
12. 05. 2026 13.20
Narcisoidni starec. Misli da bo večen, tako se obnaša, dejansko je pa pri 80-tih pri koncu.
Mens sana
12. 05. 2026 13.20
............Trump je v dobri fizični kondiciji kot postan hamburger, znakov popuščanja srca ne more biti, ker ima srce kot kamen, duševni razvoj je na stopnji 6-letnika, znakov demence ni, ker, da bi kaj pozabil moraš prej tudi nekaj znati ali vedeti....................
Roso
12. 05. 2026 13.19
Ko se tu pa tam zbudi zbombardira kakšen terorističen režim in jim uvede demokracijo. Kakšen fantastičen predsednik , borec za Mir in pravico .
Belištumf
12. 05. 2026 13.13
kaj to vodi svet...SRAMOTA..pa to spanje je se najmanj .kje so Epstein file?
FlatyEric
12. 05. 2026 13.11
Če takole mežikaš, potem avta zagotovo ne moreš voziti.
Sventevith
12. 05. 2026 13.07
Slipi Don.
Slovenska pomlad
12. 05. 2026 13.06
Tudi Janša in Stevanović nista kradla,samo sposodila sta si..
street45
12. 05. 2026 13.05
Ne vem a se ljudje norca delajo ko omenjajo Bidna? Očitno so oni tudi prespali, ko niso videli koliko kritik je bilo na njegov račun, iz leve in desne strani. Ampak za razliko, Biden še vseeno ni toliko bedarij delal po svetu kot jih Trump.
lokson
12. 05. 2026 13.26
Daj ne bluzi. Aktivistična svojad je Bidnom delala za hrbtom, Biden pa podpisoval. Obama je pričel s to kulturno vojno, Biden, pa jo je pripeljal do skrajnosti.
Masai_Mara
12. 05. 2026 13.04
Pomezikne vsakih 7 ur..pa toliko je imel za povedati cez Bidna.
bandit1
12. 05. 2026 13.03
Pa naj skliče sestanek po "siesti"
Petur
12. 05. 2026 13.02
zato neumnosti,nima kaj zgubiti,,je pri kraju....no,judi so uspeli dobiti prijatelja ji jim gre...
Lark
12. 05. 2026 13.03
Še dobro, da je bil prejšnji tako pri sebi a ne?
tincoop
12. 05. 2026 12.59
Naj gre za pečko svojim vnukom pravljice brati, jih je nekaj zna že na pamet ... stari senilnež
revček
12. 05. 2026 13.23
nekoč je živel en zlobni človek ime mu je bilo Ali , dokler ga nismo eliminirali....
jutri_pa_res
12. 05. 2026 12.54
Dremanje je še najmanjši njegov problem. V ZDA se vedno bolj krepi mnenje stroke, da je Trump dejansko psihično moten, po domače nor. V bistvu naj bi trpel za posebno vrsto demence, imenovano 'dezinhibicija'. Če malo poguglate, je to to. Poguglajte še (na kakšni UI), kako izgleda kombinacija narcisoidne motnje in dezinhibicije in dobite opis Trumpa. Kongres ga mora nujno odstaviti v dobro ZDA in celega sveta. S podobno kombinacijo motenj je v zgodovini znan rimski cesar Kaligula.
Ici
12. 05. 2026 12.53
Trump je starec in starci spijo tudi podnevi. To ni nič posebnega za to starostno skupino.
Wolfman
12. 05. 2026 12.51
Tip se je znašel na razpotju. Še enkrat bo z napadom na Iran naredil škodo državljanom ZDA in ga bodo doma križali, ali pa ga bo Izrael. Zelo kočljiva zadeva.
wsharky
12. 05. 2026 12.50
a je bila žena na obisku?
