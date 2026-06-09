Trump znova zadremal? Tokrat med finalom lige NBA

Da ima ameriški predsednik očitno težave ostati buden, so mnogi izpostavili že med nekaterimi drugimi dogodki, ki se jih je Donald Trump udeležil od svojega ponovnega nastopa mandata. Med drugim so njegovo dremanje opazili med pogrebom pokojnega papeža Frančiška, njegovo "kinkanje" so opazili tudi na več sestankih, četudi je Trump navedbe zavrnil, češ da si mora včasih le "malce spočiti oči", v enem zadnjih odzivov pa se je Bela hiša sklicevala na mežikanje predsednika. Prav zaradi tega so kritiki predsedniku ZDA nadeli vzdevek "zaspani poveljnik".

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In po tem, ko so "mežikanje" predsednika opazili tudi med predstavitvijo nove večmilijonske finančne investicije za oživitev ameriške premogovniške industrije, je Trump menda ponovno zadremal tudi med, kot bi trdili nekateri, veliko bolj zanimivim dogodkom – med gledanjem tretje tekme finala lige NBA v Madison Square Gardnu v New Yorku. Na družbenem omrežju se je pojavil posnetek ameriškega predsednika v zasebni loži, kjer je sedel z lastnikom Knicksov Jamesom Dolanom. Prav v tej loži naj bi ga na kamere ujeli, kako je Trump ponovno zakinkal. "Najdražji dremež, ki ga financirajo davkoplačevalci," so posnetek s komentarjem opremili v skupini Lincoln Project.

Donald Trump na tekmi NBA FOTO: AP

Nejevero nad početjem Trumpa pa so izrazili tudi številni drugi. "Po vsem tem spi na tekmi Knicksov!" je zapisala aktivistka Amy Siskind ter vprašala, če ne bi bilo nemara bolje, da bi si jo ogledal na televiziji. S tem komentarjem se je, kot navaja The Independent, obregnila ob nedavne izjave predsednika, ki je Američanom dejal, naj si tekmo ogledajo na televiziji, če si ne morejo privoščiti vstopnic. Newyorška kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez je pristavila svoj piskrček z neposrednim komentarjem: "ZBUDI SE!"