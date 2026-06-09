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Trump znova zadremal? Tokrat med finalom lige NBA

New York, 09. 06. 2026 17.10 pred 29 minutami 2 min branja 14

Avtor:
M.P.
Donald Trump na tekmi NBA

Je bil to "najdražji dremež, ki ga financirajo davkoplačevalci"? Prav slednje so namreč kritiki ameriškega predsednika očitali Donaldu Trumpu, ki naj bi med tretjo tekmo finala lige NBA v New Yorku ponovno zadremal. Njegovo "počivanje" oči so v objektiv ujele tudi kamere, kar je sprožilo dodatno zgražanje košarkarskih navijačev, ki so predsednika na stadionu že pred tem glasno izžvižgali.

Da ima ameriški predsednik očitno težave ostati buden, so mnogi izpostavili že med nekaterimi drugimi dogodki, ki se jih je Donald Trump udeležil od svojega ponovnega nastopa mandata.

Med drugim so njegovo dremanje opazili med pogrebom pokojnega papeža Frančiška, njegovo "kinkanje" so opazili tudi na več sestankih, četudi je Trump navedbe zavrnil, češ da si mora včasih le "malce spočiti oči", v enem zadnjih odzivov pa se je Bela hiša sklicevala na mežikanje predsednika. Prav zaradi tega so kritiki predsedniku ZDA nadeli vzdevek "zaspani poveljnik".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In po tem, ko so "mežikanje" predsednika opazili tudi med predstavitvijo nove večmilijonske finančne investicije za oživitev ameriške premogovniške industrije, je Trump menda ponovno zadremal tudi med, kot bi trdili nekateri, veliko bolj zanimivim dogodkom – med gledanjem tretje tekme finala lige NBA v Madison Square Gardnu v New Yorku.

Na družbenem omrežju se je pojavil posnetek ameriškega predsednika v zasebni loži, kjer je sedel z lastnikom Knicksov Jamesom Dolanom. Prav v tej loži naj bi ga na kamere ujeli, kako je Trump ponovno zakinkal. "Najdražji dremež, ki ga financirajo davkoplačevalci," so posnetek s komentarjem opremili v skupini Lincoln Project.

Donald Trump na tekmi NBA
Donald Trump na tekmi NBA
FOTO: AP

Nejevero nad početjem Trumpa pa so izrazili tudi številni drugi. "Po vsem tem spi na tekmi Knicksov!" je zapisala aktivistka Amy Siskind ter vprašala, če ne bi bilo nemara bolje, da bi si jo ogledal na televiziji. S tem komentarjem se je, kot navaja The Independent, obregnila ob nedavne izjave predsednika, ki je Američanom dejal, naj si tekmo ogledajo na televiziji, če si ne morejo privoščiti vstopnic.

Newyorška kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez je pristavila svoj piskrček z neposrednim komentarjem: "ZBUDI SE!"

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V New Yorku je bila boljša gostujoča ekipa San Antonio Spurs, ki je premagala domače Knickse. Številni so tako ob porazu svoj bes znesli tudi nad predsednika, katerega prisotnost je ekipi "očitno prinesla nesrečo". "Knicksi so zmagali 13 zaporednih tekem končnice, zgodovinski niz! Nato se na svoji prvi domači tekmi finala lige NBA v tem stoletju pojavi Donald Trump, zaspi in ekipa izgubi," je bila kritična tudi športna novinarka Molly Knight.

Prisotnost Trumpa na tekmi je sicer že pred njegovim prihodom na stadion razburila navijače. Dodatni varnostni ukrepi zaradi predsednika so povzročili večurne zamude pri vstopu v areno, množica pa je Trumpa, ko se je ob začetku tekme pojavil na velikem zaslonu, izžvižgala.

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KOMENTARJI14

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smetilka
09. 06. 2026 18.38
posnemte ga med ufc fajti. nba je dolgocasen kot satan. v resnici so vsi sporti ko si enkrat mma fan
Odgovori
0 0
smetilka
09. 06. 2026 18.37
kdo ne bi
Odgovori
0 0
Uroš
09. 06. 2026 18.35
En negativen članek o Trumpu na dan, levičarju prežene zdravnika stran.
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+1
1 0
Jerry321
09. 06. 2026 18.33
Jao… še vedno mi ni jasno kako lahko v baje “najmogočnejši” državi na svetu izvolijo tega ostarelega pavijana 😆 še naš Slovenski slavček Damjan Murko bi bil boljši ameriški predsednik kot pa ta pajac 😆
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+3
3 0
Ladybird77
09. 06. 2026 18.33
Še malo pa bo JJ šel po njegovih stopinjah.
Odgovori
+1
2 1
printer
09. 06. 2026 18.31
pa vse kar napisem normalno, napise, da komentar vsebuje nedovoljene besede...da moram pike vmes sibat...in da izgleda, kot da ne znam pisat...kako boli, a ne ?
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+1
1 0
printer
09. 06. 2026 18.30
G.O. TRUMP...lev.i m.ediji te ne morejo p.reboleti....saj se bodo um.irili pocasi...jim tece voda v grlo, da se sami ne vedo, kako zelo...hahaa
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-1
2 3
Actual Asparagus
09. 06. 2026 18.29
Kako ne bi kdaj malo zadremal, ko pa dela 20 ur na dan, se kot predsednik države odreče OSEBNEMU DOHODKU in ga podari v dobrodelne namene, ob predpostavki, da ima 79 let????? In ob predpostavki, da je milijarder. Jaz res ne vem, čemu se to kritizira. Ajaaaaaaa.... ni naš :)
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+0
2 2
Nidani
09. 06. 2026 18.36
Aja, Biden zasluži druge vatle, a ne svečke?
Odgovori
-1
0 1
setisfekšn
09. 06. 2026 18.28
Pa dobr človek ima 79 let!!ne bo laufu 9,72 na sto!!!kaj je z vami narobe!!
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+2
3 1
Nidani
09. 06. 2026 18.27
Mu je Janez že čestital?
Odgovori
+3
4 1
lokson
09. 06. 2026 18.24
Pa ne no. Kaj res človek ne sme niti pomežikniti. Pa toliko tem doma, katerih se zgleda namenoma izogibate.
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+0
2 2
Nidani
09. 06. 2026 18.27
Ja res, stare kosti imamo za prekopat...
Odgovori
+0
2 2
wsharky
09. 06. 2026 18.22
za nas sledilce in vernike v dogme našega Arestanta Janše edino pomembno je, da je Slovenski Zet poslal iskrene čestitke ob ponovnem imenovanju našega Arestanta enega in edinega za predsednika Vlade Republike Slovenije - za nas samo to šteje - viva Donald - viva Janez
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+0
4 4
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