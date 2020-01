Trump znova zagovarjal likvidacijo Solejmanija in žalil demokrate

Trump je bil nato nekaj časa zelo zadržan in v sredo je tvitnil samo svojo izjavo po napadu, v kateri ni grozil z ničemer hujšim kot sankcijami. V četrtek je bil bolj zgovoren in je novinarjem povedal, da je že uvedel nove sankcije, vendar njegovo ministrstvo za finance o tem ni reklo nič. Od leta 2018, ko je odstopil od iranskega jedrskega sporazuma, je sicer proti Teheranu že uvedel toliko sankcij, da kakšne nove večje škode ne morejo povzročiti.

Najbolj zgovoren pa je bil zvečer v Toledu, ko je predsednika obveščevalnega odbora v predstavniškem domu kongresa Adama Schiffa imenoval "ti mali z dolgim vratom", za predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosipa je namigoval na duševno prizadetost. Oba sta se mu zamerila s sprožitvijo in vodenjem postopka ustavne obtožbe zaradi izsiljevanja Ukrajine.

Trdil, da si zasluži Nobelovo nagrado

Govor v Toledu je bil namenjen žaljenju demokratov in razlagi iranske politike, vmes pa je hvalil gospodarstvo, trdil, da si zasluži Nobelovo nagrado in izzival vodilnega predsedniškega kandidata demokratov Josepha Bidna, da mu bo na soočenjih nenehno metal v obraz vprašanje, kje je njegov sin Hunter. Trump vztraja, da je od Ukrajine zahteval preiskavo Hunterja Bidna in njegovega očeta samo zato, ker ga skrbi boj proti korupciji.

Za vsak primer si je privoščil še senatorjaBernarda Sandersa, ki ga je opredelil za norega Bernieja, ker si je drznil dvomiti v modrost njegove odločitve za usmrtitev Solejmanija. "Dobili smo klic. Vedeli smo, kje je. Nismo imeli časa klicati Nancy, ki ni pri pravi. Želeli so, da jim povemo, da bi lahko to izdali njihovim prijateljem v skorumpiranih medijih," je odgovoril Trump na kritike kongresnikov, da niso bili obveščeni o napadu na Solejmanija.

"Solejmani je aktivno načrtoval nove napade in je resno gledal naše ambasade in ne le ambasado v Bagdadu. Vendar smo ga ustavili in ustavili smo ga hitro in ga dali na hladno,"je dejal Trump."Zadeli so nas s 16 raketami in sem vprašal, koliko? Bili smo pripravljeni iti. Sem dejal, koliko? Koliko jih je umrlo? Koliko je bilo ranjenih? Nič, gospod. Nič. Precej dober opozorilni sistem. Nič. Zato nismo storili ničesar. Bili smo pripravljeni. Ne da bi si tega želel. Ampak bili smo pripravljeni. Veliko ljudi je lahko zelo srečnih," je opisoval dogajanje in razmišljanje po iranskem odgovoru na usmrtitev Solejmanija.

'Mi obnavljamo naš svet na pot miru, miru skozi moč'

"Bil je slab možakar. Bil je terorist, žejen krvi, in ni več terorist, mrtev je. Sedaj pa vidim, kako radikalno levi demokrati izražajo ogorčenje nad usmrtitvijo tega groznega terorista. Pravijo, da bi moral dobiti dovoljenje kongresa, da lahko potem to nesejo lažnim novicam tam zadaj," je dejal Trump in množici pokazal televizijske snemalce, ki so na takih zborovanjih vedno tarča zaradi svoje vidne opreme. "Veliko je korupcije tam zadaj."

Privoščil si je tudi vlado predhodnika Baracka Obamo, za katero je trdil, da je subvencionirala Iran in peljala državo na pot vojne. "Mi obnavljamo naš svet na pot miru, miru skozi moč," je dejal predsednik ZDA in ustrezno zanemaril, da so se težave z Iranom začele zaradi njegove odločitve, da odstopi od jedrskega sporazuma brez alternative.

Med govorom je potem še hvalil trdno gospodarstvo in zagotovil, da mora zmagati, sicer ga bodo demokrati uničili, iz Amerike pa naredili socialistično katastrofo, polno splavov, brezposelnosti in podobnih nesreč.