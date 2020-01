Trump: Žrtev med Američani in Iračani ni, bodo pa ZDA takoj uvedle nove sankcije proti Iranu

Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskem napadu na ameriška vojaška oporišča v Iraku stopil pred novinarje. Sporočil je, da v iranskem raketnem napadu na oporišči v Iraku ni bil ranjen noben Američan. Kot kaže, se Iran umika, zadeve se po njegovem mnenju umirjajo. Napovedal je tudi nove sankcije proti Iranu.

"V napadu v Iraku ni bil ranjen noben Američan, zadeve se umirjajo," je Trump potolažil Američane. FOTO: AP

Na iranski raketni napad na oporišči ameriških sil v Iraku se je okoli 17.20 (po našem času) odzval ameriški predsednik Donald Trump. "Ameriško ljudstvo naj bo veselo: v iranskem napadu v Iraku ni bil poškodovan noben Američan. Vsi naši vojaki so na varnem, oporišče pa je utrpelo le malo škode. Naša vojska je pripravljena. Zahvaljujoč previdnostnim ukrepom, ni umrl noben Američan in noben Iračan," je uvodoma v izjavi za medije dejal Trump. 'Dokler bom predsednik ZDA, Iran ne bo imel jedrskega orožja' "Solejmani, čigar roke so bile okrvavljene z ameriško in iraško krvjo, je v zadnjih dneh načrtoval nov napad na naše centre. In to smo mu preprečili. Ustvaril je pekel v Iraku, Jemnu, Afganistanu …" je poudaril ameriški predsednik.

Teheran mora po njegovih besedah nehati podpirati teroristične skupine in opustiti jedrski program. "Iran se mora odpovedati svojim jedrskim ambicijam. Prišel je čas, da se Zahod zave teh groženj," je izpostavil. Dodal je še, da bo zvezo Nato zaprosil za dodatno pomoč in sodelovanje, ter jo ob tem že pozval k večji angažiranosti na Bližnjem vzhodu. Druge države podpisnice pa je pozval, naj odstopijo od jedrskega sporazuma z Iranom, od katerega je sam odstopil leta 2018.

Ameriški predsednik je napovedal nove sankcije proti Iranu. FOTO: AP

'Imamo najmočnejše orožje, a to ne pomeni, da ga bomo uporabili' "Kot kaže, se Iran umika, zadeve se umirjajo," je poudaril v nagovoru Američanom. Bodo pa ZDA takoj uvedle nove sankcije proti Iranu, "dokler ne spremeni svojega obnašanja".

Med govorom je Trump omenil, da imajo ZDA "velike, mogočne, natančne, smrtonosne in hitre rakete", izdelujejo pa tudi številne nadzvočne izstrelke. Ponovil je kritike iranskih dejavnosti, ki destabilizirajo regijo Bližnjega vzhoda.

"Ameriške vojaške sile so močnejše kot kadarkoli prej. A dejstvo, da imamo tako močno vojsko in orožje, ne pomeni, da ga bomo uporabili. Ne želimo ga uporabiti," je v svojem govoru še povedal Trump. Dotaknil se je še Islamske države, za katero je dejal, da je naravni sovražnik Irana. "In skupaj moramo delati na tem, da jih uničimo," je dodal. Iranu je za konec še sporočil, da so ZDA pripravljene skleniti mir s tistimi, ki ga želijo.

"Dokler bom predsednik ZDA, Iran ne bo imel jedrskega orožja," obljublja Trump. FOTO: AP

Po Trumpovem govoru je nastalo olajšanje, ki ga je bilo moč čutiti že po iranskem odgovoru na ameriško likvidacijo poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al Kuds generala Kasema Solejmanija v petek v Bagdadu. Trump je ponoči po raketnem napadu Irana najprej tvitnil le, da je "vse v redu" in napovedal današnjo izjavo. Iraški premier Adil Abdul Mahdi je zjutraj potrdil, da je od Irana dobil obvestilo pred napadom na ameriške vojaške objekte. CNN navaja "arabski diplomatski vir", ki pravi, da so Iračani potem nemudoma obvestili Američane, ki so lahko umaknili svoje in koalicijske vojake na varno. Iraške rakete so povzročile škodo v in okrog vojaških oporišč, žrtev pa ni bilo, kar je več kot jasno sporočilo, da si Iran ob nujnem odgovoru na usmrtitev državnega uradnika in kljub eksplozivni retoriki ne želi vojne z ZDA. To sporočilo je, kot kaže, sprejel tudi Trump, ki v svojem govoru ni bil nič kaj bojevit. Začel ga je sicer z izjavo, da Iranu ne bo nikoli dovolil, da pride do jedrskega orožja, vendar to govori že leta. Napovedal je tudi zaostritev sankcij, kar se dogaja že od leta 2018, ko je odstopil od iranskega jedrskega sporazuma.

Trump obenem ni omenjal maščevanja za napad, ampak celo menil, da bi morala imeti zveza Nato večjo vlogo v Iraku. Evropske zaveznike je pozval, naj sprejmejo dogovor z Iranom, po katerem bo svet bolj varen in miren. Po usmrtitvi Solejmanija se koalicijske sile sicer ne ukvarjajo več z Islamsko državo, zaradi katere so bile poslane v Irak, ampak skrbijo za lastno varnost.