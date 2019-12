Trumpa ustavna obtožba ni prizadela: Ne počutim se kot obtoženec

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa ustavna obtožba, ki so jo izglasovali člani ameriškega kongresa, ni prestrašila. Označil jo je za lov na čarovnice, svojim podpornikom v Michiganu pa zatrdil, da ni storil nobene napake. V svojem govoru, ki je trajal kar dve uri, je demokratom napovedal propad in se ob tem pohvalil z domnevno visoko podporo med ameriškimi volivci.

FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump se je v sredo zvečer po lokalnem času, ko so člani kongresa odločali o njegovi usodi, družil s svojimi gorečimi podporniki v Michiganu. Ti so več ur čakali v vrsti na hudem mrazu, da bi prišli v dvorano in mu izrazili podporo. Na začetku govora je Trump dejal, da se ne počuti kot obtoženec. "Država deluje bolje kot kdajkoli, Nič nismo naredili narobe. V republikanski stranki imamo ogromno podpore, toliko kot še nikoli do zdaj." Iz njegovih jeznih tvitov je bilo sicer moč razbrati, da ga je zadeva vseeno nekoliko prizadela. Medtem ko se Trump družil s svojimi podporniki, pa so v predstavniškem domu sklenili osem ur trajajočo razpravo o dveh členih obtožbe. O Trumpovi odstavitvi bodo glasovali v senatu, a ker imajo v njem večino republikanci, je malo verjetno, da bo Trump zapustil Belo hišo.

V Michiganu je Trumpa pozdravila množica podpornikov. FOTO: AP

Demokrati so postopek ustavne obtožbe z uradno preiskavo sprožili septembra na podlagi telefonskega pogovora, med katerim je Trump julija letos ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega prosil za uslugo - preiskavo Josepha Bidnain njegovega sina - ter teorije zarote o ukrajinskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016. Pred Trumpom je zbrane pozdravil podpredsednik Mike Pence in množici dejal, da želijo demokrati predsednika odstaviti, ker ga leta 2020 niso sposobni premagati. "Želijo 'pohoditi' predsednika, ker se ne morejo sprijazniti z našim uspehom. Vedo, da vam ne morejo preprečiti, da predsedniku Trumpu podelite še štiri leta v Beli hiši." Nato je na oder stopil Trump, njegov govor pa je trajal kar dve uri. Zajel je več tem, od predsedniških volitev leta 2016 do pomivalnih strojev in žarnic, dotaknil pa se je tudi zunanje politike. Kot običajno, je kritiziral številne politike, vključno z demokratsko guvernerko Michigana Gretchen Whitmer, njenega predhodnika, pa senatorko Elizabeth Warren, nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja, Nancy Pelosiin zakonca Clinton.

Trumpov govor je trajal kar dve uri. FOTO: AP