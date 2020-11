Trump zavaja 50-krat na dan

Donald Trump je kot ameriški predsednik prisegel 20. januarja leta 2017 na dveh Svetih pismih - svojem in tistem, na katerem je prisegel Abraham Lincoln. Zaprisegel ga je predsednik vrhovnega sodišča John Roberts in mu zaželel vse najboljše. Toda jutro po prisegi, ko so nekateri še čutili posledice šampanjca, drugi pa protestirali na ulicah, je novopečeni predsednik besnel, saj so mediji po njegovem napačno poročali o množici na inavguraciji. Nekdanji tiskovni predstavnik bele hiše Sean Spicer je takrat dejal, da se je na tej inavguraciji zbralo največ ljudi. Dogodek bi bil bizaren, če ne bi že prvi dan Trump jasno pokazal, kaj je za najvplivnejšega politika na svetu najpomembnejše. Poslovnež in zvezdnik resničnostne televizije si je leta 2011 prislužil pozornost desnice, ko je, že takrat nagnjen k teorijam zarote, zahteval, da prvi temnopolti predsednik dokaže, da je bil rojen v Ameriki. Obama se je na provokacijo odzval s provokacijo, češ da se Trump lahko končno vrne k pomembnim vprašanjem, kot je na primer, ali so Američani poneverili pristanek na Luni.

Javno ponižanje naj bi Trumpa pognalo v kandidaturo. Sprva se je zdelo kot nov poskus samopromocije, a milijoni nad politiko razočaranih Američanov, ki so izgubljali ne le službe, ampak tudi njihovo podobo bele Amerike, so v Trumpu našli upanje. Dejali so, da je pravi predsednik, da je poslovnež, ki ve, kako je treba voditi državo.