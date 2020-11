Trump in Biden: različna sredstva za dosego enakega cilja - voditi ZDA

Novi koronavirus vztrajno pustoši po Ameriki, Trump se na grožnje ne odziva, Biden pa poziva, da se je najprej treba rešiti virusa Trumpa, potem pa lahko dosežejo zmago nad covidom-19. Predsedniku njegova ostra stališča do migrantske in rasne politike ne prizanašata, saj mu na nasproti strani stoji Biden, ki se zavzema za odpravo sovraštva, kaosa in jeze.

Bilo je 10. februarja in predsednik se je zdel običajno brezskrben, ko je izjavil, da aprila, ko se bo ozračje ogrelo, bo virus čudežno izginil. Ne le da ta ni izginil, Amerika ima ob katastrofalnem odzivu že 230.000 žrtev, saj Trump nikoli ni sprejel resnih ukrepov. Kristina Urquiza, ki je zaradi covida-19 izgubila očeta, je dejala, da je bila njegova edina napaka, da je verjel Donaldu Trumpu in to ga je tudi stalo življenja.

Pandemija je v ZDA povsem izpod nadzora in stroka svari, da najhuje šele prihaja. "Resnica je, da če želimo premagati virus, moramo najprej premagati Trumpa, saj tudi on je virus," je bil kritičen Joe Biden. V šok pandemije je spomladi zarezalo tudi nekaj bolj domačega. Policijska brutalnost, povezana z rasizmom, ko je bila noga policista na vratu Georgea Floyda, a čutili so jo temnopolti širom Amerike. Predsednik, ki se redno spogleduje s skrajneži, ki je afriške države označil za govnaste, kandidaturo začel z obtožbo, da so Mehičani kriminalci, gradil zid in želel zapreti vrata države za Muslimane, se ni zdel nekdo, ki bi vsaj skušal umiriti proteste. Razmere je še poslabšal, nato pa z resnim obrazom izjavil: "Za afroameriško skupnost sem naredil več kot kateri koli predsednik od Abrahama Lincolna naprej." Joe Biden pa predstavlja nasprotje predsednika, ki spodbuja delitve, zahteva popolno lojalnost, kar je občutil tudi odstavljeni direktor FBI, in vlada preko Twitterja. Biden je odločen, da bo končal s kaosom, tvitanjem, jezo, sovraštvom, neuspehom in zavračanjem odgovornosti.

Razkol v državi je tako velik, da obe strani v primeru poraza napovedujeta apokalipso. Trumpovi podporniki so mnenja, da druga izbira ni za nikamor, da je Biden že več let v politiki in se še nič ni spremenilo. Na svetovnem odru se je Trump nespretno prerival, včasih tudi dobesedno ter se občasno soočal z odkritim posmehom. Vse od obtožb o volilni pomoči Rusije se Amerika sprašuje, kje je skrivnost odnosa med Trumpom in Putinom ter zakaj se predsednik bolje razume z avtokrati kot zavezniškimi voditelji. Bidna Trumpova politika ‘najprej Amerika’ ne impresionira, prav tako ne zamisli o veličini Amerike, saj trdi, da Trump nima pojma, kako narediti Ameriko veliko. Pandemija je oslabila tudi gospodarstvo, pomanjkanje državne pomoči je od maja v revščino pahnilo dodatnih osem milijonov ljudi, novo konservativno vrhovno sodišče pa bo čez teden dni razsojalo o Obama-Bidnovi zdravstveni reformi. Zdravstveno zavarovanje lahko izgubi več deset milijonov ljudi, oba kandidata pa ponujata svoj recept. Trumpova logika, da bodo še naprej zmagovali, Biden pa pravi, da bo vladal kot pravi ameriški predsednik, brez rdečih držav, nobenih modrih držav, ampak samo Združene države.