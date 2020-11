Trump nad Fox News: Pozabili ste na 'kokoš, ki vam je nosila zlata jajca'

Pozabili ste na 'kokoš, ki nese zlata jajca', je še dodal, pri tem pa mislil seveda nase. Televizija Fox News, ki je v lasti medijskega mogotca Ruperta Murdocha , je tradicionalno bolj naklonjena republikancem, v času volitev leta 2016 in tudi tekom Trumpovega štiriletnega mandata pa so bili eni največjih zveznikov ameriškega predsednika.

Aktualni predsednik ZDA Donald Trump je tokrat svojo jezo stresel nad televizijo Fox News, za katero meni, da mu je na letošnjih volitvah obrnila hrbet. " Fox news, vaša gledanost je v upadu. Med vikendi je še huje. To je zelo žalostno gledati, a so pozabili, kaj jim je prineslo uspeh ," je tvital Trump.

“Spoštujemo izbiro ameriških volivcev,” je dejal predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin. “Čestitamo gospodu Bidnu in gospe Harris,” so še sporočili. Kitajska je postala tako ena zadnjih svetovnih velesil, ki je Bidnu čestitala za zmago.

Nezadovoljstvo nad Fox News je vse od konca volitev naraščalo tudi med Trumpovi podporniki, ki so predsedniku predlagali, naj podporo raje izrazi konservativni televiziji in spletni strani Newsmax. Ti stojijo tesno ob strani predsedniku ob njegovih izjavah, da so mu demokrati volitve ukradli.

Newsmaxu je ta teden gledanost poskočila s povprečnih 65.000 na 800.000 gledalcev, kažejo podatki Nielsena, ki jih je objavil New York Times. Slednji tudi poroča, da je bila aplikacija Newsmax v četrtek četrta najbolj priljubljena aplikacija v Applovi trgovini App Store.

Ameriški volilni uradniki so medtem sporočili, da so bile letošnje ameriške volitve najbolj varne v ameriški zgodovini in zavrnili trditve Trumpa o domnevnih goljufijah. "Ni dokazov o izgubljenih ali izbrisanih glasov," so dejali. Spregovorili so po tem, ko je Trump izjavil, da so volilni uradniki izbrisali 2,7 milijona glasov, ki so bili namenjeni njemu. Dokazov, ki bi to potrjevali, sicer ni pokazal.

Njihovo izjavo je objavila Agencija za kibernetsko varnost in infrastrukturo pri ministrstvu za domovinsko varnost ZDA (CISA). Ameriški mediji so kmalu po objavi te informacije poročali, da šef CISA Christopher Krebs zaradi tega pričakuje, da ga bo Trump odpustil.

Ameriški mediji so sicerJoeja Bidna razglasili še za zmagovalca zvezne države Arizone, kar mu je prineslo dodatnih 11 elektorskih glasov. Tako jih ima skupaj že 290, za zmago pa je potrebnih 270. Arizona, tradicionalno republikanska država, se je tako prvič po letu 1996 obarvala 'modro'.

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je medtem ameriške republikance obtožil, da spodkopavajo demokracijo, s tem ko se strinjajo z neutemeljenimi trditvami Trumpa o volilni prevari. V intervjuju za CBS News je dejal, da je novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden jasni zmagovalec volitev. Obama je ocenil, da Trump rezultatu volitev nasprotuje, ker nerad izgublja.

"Gre za korak v smeri odvzema legitimnosti Bidnovi vladi pa tudi demokraciji na splošno. To je zelo nevarno," je dejal Obama.