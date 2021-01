Trump v telefonskem pogovoru zahteval spremembo izida v Georgii

"Želim si samo najti 11.780 glasov," je dejal Donald Trump republikanskemu državnemu sekretarju Bradu Raffenspergerju . Ta mu je odgovoril, da so obstoječi rezultati regularni in da predsednik razpolaga z napačnimi podatki. Trump je nadaljeval, da je slišal govorice, da so številni glasovi šli v razrez, naprave za preštevanje glasov pa naj bi bile odstranjene iz okrožja Fulton.

Trump je nato Raffenspergerju zagrozil s pravnimi posledicami. "Zavedaš se, kaj so naredili, in o tem ne poročaš. To je kaznivo dejanje. Tega ne smeš dovoliti. Tako ti kot tvoj odvetnik veliko tvegata," je dejal Trump in nadaljeval, naj znova preveri izide, vendar naj to stori "z ljudmi, ki si želijo najti odgovore, in ne tistimi, ki si jih ne".

"Gospod predsednik, stati moramo za našimi številkami, saj verjamemo, da so resnične," pa je dejal Raffensperger.

Kot je znano, je volitve v zvezni državi Georgia dobil Joe Biden, ki je na ravni celotne države zbral 306 elektorskih glasov, Trump pa 232. Ta pa z izidom volitev nikakor ni zadovoljen in nadaljuje boj za, kot trdi sam, ukradene glasove, čeprav so sodišča ugotovila, da tehtnih dokazov za volilno prevaro nima. Sodišča so zavrnila več kot 60 pritožb Trumpove ekipe.