Trump ne bo ustanovil nove stranke, možnosti ponovne kandidature ni izključil

Ob tem je namignil, da bo morda na prihodnjih predsedniških volitvah leta 2024 ponovno kandidiral. " Danes stojim pred vami in izjavljam, da neverjetne poti, ki smo jo začeli skupaj pred štirimi leti, še zdaleč ni konec, " je dejal. Morda jih bom še tretjič premagal, je zatrdil.

V svojem govoru pred množico navdušenih podpornikov je Trump sicer zatrdil, da ne bo ustanovil svoje lastne stranke. To je nekaj časa napovedal, potem ko so nekateri kongresni republikanci glasovali za obsodbo v njegovi drugi ustavni obtožbi. Kot je pojasnil, bi ustanovitev nove stranke vodila v izgubo glasov, zato je Trump raje pozval k enotnosti republikancev.

Turmp je uvodoma opisoval velike dosežke svoje vlade in med drugim trdil, da je rešil Ameriko pred novim koronavirusom. Vse naj bi šlo narobe šele sedaj, ko je predsednik Biden, pod katerim da vse propada. Biden se na Trumpov govor ni odzval, tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je pred govorom dejala, da se s tem, kar bo Trump povedal na zasedanju CPAC, ne bodo ukvarjali.

Donald Trump je bil eden glavnih govorcev na zasedanju Konservativnega odbora za politično kacijo (CPAC), ki se je odvil v Orlandu. Poleg njega sta med drugim nastopila tudi teksaški senator Ted Cruz in Donald Trump Jr .

Znova je ponovil lažne navedbe, da je novembrske volitve izgubil zaradi volilne prevare, ki so jo organizirali demokrati. Četudi je bil Trump zaradi januarskih izgredov v Washingtonu močno kritiziran, je med svojo volilno bazo še vedno izjemno priljubljen. Pretekli teden je ena od anket pokazala, da bi 46 odstotkov Trumpovih volilcev glasovalo zanj, če bi zapustil republikansko stranko in ustanovil svojo, poroča BBC.

Tudi sama konferenca v Orlandu je pokazala, kako zelo velik vpliv ima Trump na republikansko stranko. Minila je v povzdigovanju Trumpa in trumpizma, tako retorično kot simbolično, saj so imeli v dvorani velik pozlačen Trumpov kip v natikačih in kratkih hlačah, ki je bil izdelan v Mehiki.

Nekaj besed je Trump namenil tudi svojemu naslednikuJoeju Bidnu. Kritiziral je njegovo vodenje države in spremembe, ki jih je Biden uvedel na področju priseljevanja. "Vsi smo vedeli, da bo Bidnova administracija slaba, vendar si nihče od nas niti ni predstavljal, kako slabi bodo in kako daleč bodo šli," je dejal navdušeni množici.