Trump bo s privrženci komuniciral preko svoje nove spletne strani

Trump bo na spletni strani, ki spominja na blog, redno objavljal svoja mnenja in poglede na aktualne zadeve, bralci pa bodo lahko njegove objave delili na Facebooku in Twitterju.

Na spletni strani je objavljen tudi promocijski video, ki vključuje arhivske posnetke njegovega posestva na Floridi, omenja pa tudi prepoved Trumpovega računa na Twitterju. "V času tišine in laži bo zasvetil svetilnik svobode. Tukaj je prostor za svoboden in varen govor. Naravnost z mize Donalda Trumpa," se sliši v napovedniku. Trump v izjavah, ki so bile do zdaj objavljene na strani, sicer poudarja, da so bile lanske predsedniške volitve prevara.

Spletno stran je po poročanju medijev ustvarilo podjetje za digitalne storitve Campaign Nucleus, ki ga je ustanovil nekdanji vodja Trumpove kampanje Brad Parscale.

Po koncu svojega predsedniškega mandata in prepovedi objavljanja svojih misli na nekaterih družbenih omrežjih je Trump svoja sproročila redno pošiljal medijem. Če je Twitter, kjer je imel Trump 88 milijonov sledilcev, njegov račun trajno prepovedal, pa sta ga Facebook in YouTube le začasno suspendirala.