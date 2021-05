Nove pikantne podrobnosti iz Trumpovega družinskega klana

Dvema članicama Trumpovega družinskega klana v času njegove štiriletne zasedbe Bele hiše sta agenta tajne službe, ki skrbi za varnost predsednika, prve dame in vseh drugih članov družine, nudila precej več kot varnost. Trumpova najmlajša hčerka Tiffany Trump in zdaj že bivša snaha Vanessa Haydin Trump sta z agentoma imeli intimne odnose. To v novi knjigi o tajni službi z naslovom Brez neuspeha; vzpon in padec tajne službe, ki bo izšla prihodnji teden, trdi novinarka in dobitnica Pulitzerjeve nagrade Carol Leonnig.

