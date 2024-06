Trump dan po razsodbi, da je spoznan za krivega, ostro o pravosodnem sistemu

Pred Trumpovim nebotičnikom se je zbrala množica nasprotnikov in privržencev nekdanjega predsednika. Znotraj stavbe pa se je odvijal nepovezan in napadalen monolog kandidata, ki rad igra žrtev. S takšno strategijo Donald Trump obsodbo izkorišča za predsedniško kampanjo in podžiganje privržencev.

"Če to lahko storijo meni, lahko to storijo komur koli. To so slabi ljudje. Verjamem, da so to v mnogih primerih bolni ljudje," pravi Trump. Že štiri zgodovinske obtožnice so lani oživile bledo Trumpovo kampanjo, newyorška obsodba pa je vrste Trumpovih volivcev še strnila.

"Imam precejšne pomisleke, da bi volil za nekoga, ki je obsojen. Ampak, saj ne verjamem, da je Trump obsojenec. Mislim, da bo razsodba razveljavljena," je povedal eden od njegovih privržencev.