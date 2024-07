Teden po napadu Trump znova na shodu: 'Tukaj sem po božji milosti'

Na svojem prvem shodu po streljanju in prvem shodu v družbi kandidata za podpredsednika J.D. Vancea se je Donald Trump na odru pojavil z manjšim obližem na poškodovanem ušesu. Poskus atentata nanj je označil za "grozen dogodek" in dejal, da pred svojimi podporniki trenutno stoji po "božji milosti". "Priznajmo si, zgodilo se je nekaj posebnega," je komentiral.

Dodal je, da je "svoje življenje dolžan priseljevanju", saj je glavo obrnil v desno proti tabeli, ki so prikazovale podatke o prehodih meje, preden je krogla švignila mimo njegove glave in mu poškodovala uho. "Upam, da mi nikoli več ne bo treba skozi to," je dejal. Spomnil je, da ga njegovi nasprotniki označujejo za "grožnjo demokraciji", vendar sam poudarja, da je "prejel kroglo za demokracijo".

V svojem govoru se je dotaknil tudi kaosa, ki trenutno vlada v demokratski stranki, in vprašanja, ali naj Joe Biden odstopi od svoje kandidature za ponovno izvolitev v Belo hišo. "Nimajo pojma, kdo je njihov kandidat, in tudi mi ne," je dejal. Bidna je označil za "slabotnega starega moškega".

Trump, ki je bil med govorom vidno dobre volje, je še povedal, da bi bil raje v Michiganu, kot pa da bi sedel "na kakšni dolgočasni plaži in opazoval valove". S tem se je obregnil ob Bidna, ki trenutno okreva po covidu-19 v svoji hiši na plaži, poroča The Guardian.

V areni v Michiganu je nekdanji predsednik ZDA napovedal prepričljivo zmago na volitvah. Dotaknil se je tudi svojih zimzelenih tem: letele so kritike na račun električnih vozil, Kitajske, znova pa je obljubil tudi množične deportacije priseljencev in ostro politiko priseljevanja.