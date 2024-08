Trumpova zgodba o 'strašljivi' helikopterski vožnji, ki se ni zgodila

Kot kaže, je nekdanji predsednik ZDA Donald Trump na svojem velikem četrtkovem medijskem dogodku župana San Francisca zamešal z nekdanjim kalifornijskim guvernerjem Jerryjem Brownom, ki si je leta 2018 med hudimi požari v Kaliforniji s Trumpom iz helikopterja ogledal posledice naravne katastrofe iz zraka.

Trump je pred novinarji trdil, da "precej dobro" pozna nekdanjega župana, saj sta skupaj doživela neprijetno izkušnjo v helikopterju. "Mislila sva, da je morda to konec. Bila sva v helikopterju, ko sva šla na določeno lokacijo in morali smo zasilno pristati," je pripovedoval. "To ni bil prijeten pristanek in Willie je bil malo zaskrbljen," je nadaljeval.

Zgodba je bila za danes 90-letnega Browna enako presenetljiva kot za Trumpovo občinstvo. Za San Francisco Chronicle je upokojeni politik zanikal, da bi se kdaj koli s Trumpom prevažal v helikopterju.