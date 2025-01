Trump ne izključuje vojaškega posredovanja v Panami in na Grenlandiji

Donald Trump, ki se bo v Belo hišo vrnil 20. januarja, se je na novinarski konferenci v svoji rezidenci na Floridi dotaknil številnih tem, poroča Sky News.

Čeprav je v preteklosti že večkrat grozil z izstopom ZDA iz Nata, je tokrat nakazal, da je pripravljen ostati v zavezništvu, a da bi morale članice v obrambno blagajno prispevati bistveno več denarja. Namesto trenutnih dveh odstotkov BDP, ki naj bi jih članice namenjale vojski, Trump meni, da bi morali spodnjo mejo dvigniti na pet odstotkov.

"Nihče ne ve več o Natu kot jaz. Če ne bi bilo mene, Nato zdaj ne bi obstajal. Od držav, ki niso plačevale svojih računov, sem zbral več kot 680 milijard. Rešil sem Nato, vendar nas ta izkorišča," je komentiral Trump.

Na vprašanje, ali bo še naprej podpiral Ukrajino, ni želel neposredno odgovoriti. Poudaril je, da je ruski predsednik Vladimir Putin več let opozarjal, da ne želi, da Ukrajina sodeluje z Natom. "Nekje vzdolž črte je Biden rekel, da se lahko pridružijo Natu. No, potem ima Rusija pred svojimi vrati Nato. Ko sem slišal, kako se Biden pogaja, sem rekel, da bodo pristali v vojni, in točno to se je zgodilo," je dejal Trump.