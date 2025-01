Trump v prvem intervjuju po inavguraciji: TikTok ne vohuni za Američani

Ameriški predsednik Donald Trump se je v svojem prvem televizijskem intervjuju, odkar je prevzel položaj, dotaknil več tem, med drugim je govoril o svojem predhodniku Bidnu, lastništvu TikToka, požarih v Kaliforniji in ukrepih na področju migracij.

Trump je za svoj prvi televizijski intervju po prevzemu položaja v Ovalno pisarno povabil televizijo Fox News in njihovega voditelja, sicer tudi dobrega prijatelja Seana Hannityja. Kot je poudaril, so vse težave, s katerimi se soočajo ZDA, rešljive. "Vse to so rešljivi problemi; s časom, trudom, denarjem, na žalost, vendar so rešljivi," je zatrdil Trump. "Lahko dobimo svojo državo nazaj. Toda če ne bi zmagali v tej tekmi, resnično verjamem, da bi bila naša država za vedno izgubljena," je poudaril. Trump je v intervjuju kritiziral svojega predhodnika Joeja Bidna in njegovo odločitev, da pomilosti člane svoje družine. "Žalostno je, da ni pomilostil tudi samega sebe," je dodal in namignil, da ne izključuje morebitne preiskave zoper nekdanjega predsednika.

Donald Trump je bil v pogovoru kritičen tudi do guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma in njegovega odziva na nedavne uničujoče gozdne požare v Los Angelesu. Sam ocenjuje, da zvezna vlada Kaliforniji ne bi smela dati sredstva, če ta ne bo spremenila svoje politike. Newsoma je med drugim obtožil, da zadržuje vodo v rezervoarjih na severu zvezne države, da bi zaščitil ogrožene ribe. Z blokado zveznih sredstev je zagrozil tudi mestom, ki so se razglasila kot zavetišča za priseljence brez ustreznih dokumentov, če ne bodo sodelovala pri uresničevanju njegove predvolilne napovedi o množičnih deportacijah. Med temi mesti so tudi številni kraji v Kaliforniji. V okviru ukrepov za zajezitev priseljevanja v državo je odredil napotitev dodatnih vojakov na mejo z Mehiko. V skladu z v sredo podpisanim izvršnim ukazom jih tja odhaja približno 1500, v prihodnje bi lahko sledile dodatne enote. Obenem so ZDA ustavile vse predvidene sprejeme beguncev v državo. V luči Trumpovih obljub, da bi izvedel množične deportacije tujcev brez ustreznih dokumentov, so mehiške zvezne države ob meji z ZDA že začele postavljati velike šotore za namestitev izgnanih Mehičanov. Državljane drugih držav naj bi prepeljali v Ciudad de Mexico ali južnejše zvezne države.

Po mnenju Trumpa TikTok ne vohuni za Američani Trump je v pogovoru za Fox News zavrnil tudi navedbe, da Kitajska s priljubljeno aplikacijo TikTok vohuni za Američani. Kot je dejal, TikTok ni drugačen od vseh ostalih kitajskih izdelkov na ameriškem trgu, ki bi jih lahko potemtakem kitajska vlada prav tako koristila za vohunjenje. Ravno Trump je bil sicer tisti, ki je v prvem mandatu predlagal prepoved TikToka, kar je nato v mandatu predsednika Joeja Bidna potrdil kongres. Ker kitajsko podjetje ByteDance, ki ima v lasti TikTok, ni želelo prodati aplikacije ameriškim lastnikom, je TikTok v skladu z zahtevo zakonodajalcev 19. januarja za kratek čas prenehal delovati v ZDA. Trump je ob nastopu položaja podaljšal rok za prodajo omrežja in mu s tem omogočil ponovno delovanje. "Mislim, da bo TikTok ostal," je povedal. Eden njegovih prvih ukrepov v Beli hiši je bila tudi pomilostitev več kot 1500 udeležencev napada na kongres leta 2021. "Z nikomer še nikoli niso ravnali tako slabo. Z njimi so ravnali kot z najhujšimi zločinci v zgodovini," je dejal Trump. Po njegovih besedah so namreč le protestirali zaradi "ukradenih" volitev. Napade na policiste je opredelil kot manjše incidente. "Šlo je za zelo majhne incidente in bil je čas," je pojasnil svojo odločitev o pomilostitvi. Objavil naj bi vse dokumente o atentatu na Kennedyja Trump je v intervjuju med drugim ponovno obljubil, da bo objavil vse dokumente o atentatu na predsednika Johna F. Kennedyja, čeprav je to obljubljal že v prvem mandatu. Takrat tega ni storil do konca, ker da mu je to odsvetoval tedanji državni sekretar Mike Pompeo. Hannityju je zagotovil, da bo sedaj objavil vso dokumentacijo o atentatu, okrog katerega kroži množica teorij zarote. Oktobra 2017 je ameriška vlada objavila več kot 2800 zapisov, ki se nanašajo na atentat. Objavo več informacij je preprečila agencija za nacionalno varnost, poroča CNN.