Trump verjame, da bo Grenlandija ameriška: 'Resno in potencialno nevarno'

"Mislim, da bomo Grenlandijo dobili, ker je povezana s svobodo sveta. To nima nobene zveze z ZDA, razen tega, da smo mi tisti, ki lahko zagotovimo svobodo. Oni je ne morejo," je še navedel.

"Mislim, da si ljudje želijo biti z nami. Pravzaprav ne vem, kakšno pravico ima Danska do tega (otoka op. a), vendar bi bilo zelo neprijazno, če ne bi dovolili, da se to zgodi, ker gre za zaščito svobodnega sveta," je nadaljeval Trump.

"Mislim, da ga bomo imeli," je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One dejal Donald Trump . Po njegovih besedah si 57.000 prebivalcev Grenlandije želi biti del ZDA.

Premierja Grenlandije in Danske sta že večkrat javno poudarila, da otok ni naprodaj. Grenlandski premier Mute Egede je dejal, da je uporaba ozemlja "grenlandska stvar", je pa izrazil pripravljenost za tesnejše sodelovanje z ZDA na področju obrambe in rudarstva.

Trump je že v času svojega prvega mandata omenil možnost nakupa tega obsežnega arktičnega ozemlja in poudaril, da je ameriški nadzor nad Grenlandijo "absolutna nujnost". Težnje po prevzemu nadzora nad avtonomnim danskim ozemljem je ponovil v zadnjih tednih.

Danska premierka Mette Frederiksen je medtem v začetku januarja dejala, da Grenlandija pripada Grenlandcem, o njeni prihodnosti pa da lahko odloča le lokalno prebivalstvo.

Po poročanju Financial Times je Frederiksenova svoje stališče ponovila tudi prejšnji teden v burnem 45-minutnem telefonskem pogovoru s Trumpom. Po besedah anonimnega evropskega uradnika, ki je spregovoril za časnik, je bil pogovor grozen. "Trump je bil zelo vztrajen. To je bil hladen tuš. Prej ga je bilo težko jemati resno. Zdaj pa mislim, da je zadeva resna in potencialno zelo nevarna," je dejal drugi vir.

Kot poroča BBC, je Grenlandija strateško izjemno pomembna za ZDA. V zadnjih letih se je namreč povečalo zanimanje za njihove naravne vire. Tam se nahajajo nahajališča nekaterih redkih mineralov, urana in železa. Čeprav ima otok široko avtonomijo, ostaja del kraljevine Danske. Toda na otoku se že dlje časa krepijo težnje po neodvisnosti, kar bi lahko utrlo pot za novo vrsto odnosov z ZDA.

Obstaja sicer več načinov, kako bi lahko Trump uresničil svojo željo po prevzemu ozemlja. Nedavno je na vprašanje, ali lahko izključi možnost vojaškega posredovanja, odgovoril, da ne more. Njegove izjave so šokirale danski politični vrh, ki je organiziral že več sestankov na to temo.