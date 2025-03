Trump ne izključuje uporabe sile: 'Dobili bomo Grenlandijo, 100-odstotno'

Donald Trump je v sobotnem intervjuju za NBC News potrdil, da potekajo resni pogovori o priključitvi Grenlandije, avtonomnega ozemlja Danske. "Dobili bomo Grenlandijo. Da, 100-odstotno," je dejal.

Kot je dodal, "obstaja velika verjetnost, da bi to storili brez uporabe vojaške sile", vendar za zdaj ne izključuje nobenega scenarija. "Dolžni smo zaščititi svet. Gre za svetovni mir in mednarodno varnost. In dokler sem predsednik, je to moja odgovornost. Ne, ničesar ne izključujem."

V petek je Grenlandijo obiskal podpredsednik J. D. Vance skupaj s soprogo in še nekaterimi člani Trumpove administracije. Med drugim je obiskal tamkajšnjo ameriško vojaško bazo, med obiskom pa večkrat kritiziral Dansko in jo obtožil, da zaostaja pri naložbah v varnost in s tem Grenlandijo izpostavlja morebitnim invazijam Rusije ali Kitajske.

Prebivalce Grenlandije je pozval, naj se odcepijo od Danske, da bi omogočili "pogovore" z ZDA o potencialni priključitvi. "Mislimo, da vojaška sila ne bo nikoli potrebna," je dejal Vance.