Tujina

Kiksi se kar vrstijo: Trump 'osvobaja' Leningrad znotraj Rusije na Aljaski

Washington, 14. 08. 2025 14.10 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
28

Le dva dni po tem, ko je Donald Trump dvakrat izjavil, da se odpravlja na srečanje z Vladimirjem Putinom v Rusijo, namesto na Aljasko, se je ameriškemu predsedniku pripetil nov spodrsljaj. Na družbenih omrežjih je zavrtel čas nazaj in za drugo največje mesto v Rusiji Sankt Peterburg uporabil kar ime iz sovjetske dobe – Leningrad.

Odločitev za srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski je naletela na kritike. Aljaska je namreč do leta 1867 spadala pod Rusijo, ZDA pa so takrat ozemlje od ruskega carstva kupile za skromnih 7,2 milijona dolarjev.

Med drugim je bil glasen tudi Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, ki je za CNN povedal: "Edino boljše mesto za Putina od Aljaske bi bilo, če bi vrh potekal v Moskvi. Zato menim, da je že sam kraj srečanja velika zmaga za Putina."

Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social kritiziral medije, češ da "nenehno citirajo odpuščene zgube in resnično neumne ljudi, kot je Bolton". "Zelo nepošteni mediji se ukvarjajo z mojim srečanjem s Putinom," je zapisal. "Lažnivi mediji bi šli celo tako daleč, da bi rekli, da sem sklenil slab dogovor, tudi če bi v okviru dogovora Združene države osvobodile Moskvo in Leningrad, ne da bi se v zameno odpovedale čemur koli."

Trumpov tvit o Leningradu
Trumpov tvit o Leningradu FOTO: Truth Social

Ni sicer jasno, kaj naj bi v tem kontekstu pomenila "osvoboditev" teh mest.

Kakorkoli že, mnogi so hitro opazili spodrsljaj – mesto, ki ga je Trump imenoval Leningrad, se v resnici imenuje Sankt Peterburg, in to že vse, odkar so prebivalci junija 1991 glasovali za opustitev imena iz sovjetske dobe.

Aljasko zamenjal z Rusijo

Če je ta Trumpova objava koga vrnila v leto 1991, pa je bilo v ponedeljek še huje, saj so njegove izjave čas zavrtele za kar stoletje in pol nazaj – v čas, ko je bila Aljaska še vedno rusko ozemlje. V ponedeljek je namreč Trump dvakrat napačno izjavil, da bo srečanje s Putinom potekalo v Rusiji.

Ko je nagovoril novinarje glede svojih načrtov za napotitev nacionalne garde v Washington, ki naj bi zamejila kriminal, je dejal: "Veste, grem k Putinu. V petek grem v Rusijo." Napako je pozneje v svojem govoru še enkrat ponovil.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je novinarska vprašanja glede tega hitro odpravila.

"Predsednik je včeraj na govorniškem odru dvakrat povedal, da namerava iti v Rusijo," jo je vprašal novinar. "Je bil to besedni spodrsljaj ali dejansko namerava iti v Rusijo?"

"Morda obstajajo načrti za potovanje v Rusijo v prihodnosti in v petek se bo predsednik, kot veste, na Aljaski srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom," je odgovorila Leavittova. 

Kot je znano, se bo Trump na Aljaski srečal s Putinom, da bi razpravljala o koncu vojne v Ukrajini, ki jo je Rusija sprožila, ko je februarja 2022 napadla to suvereno državo. Bela hiša pred srečanjem priznava, da prihajajoči vrh verjetno ne bo privedel do premirja.

trump spodrsljaj besedni moskva aljaska leningrad
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
14. 08. 2025 14.39
Sam pa sem tako ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
14. 08. 2025 14.39
Kako čisti kriminalce vseh vrst lri levih pa samo kako bi povečal nepridiprave
ODGOVORI
0 0
Glotar
14. 08. 2025 14.39
V zvezi z mentalnimi sposobnostmi ameriškega predsednika Donalda Trumpa se čedalje manj sramežljivo oglašajo strokovnjaki in izražajo zaskrbljenost glede njegovih bizarnih nastopov v javnosti. Tako kot je Trump zadnjič zatrdil, da odhaja v Rusijo na pogovor s Putinom, čeprav je sestanek sklican na Aljaski, je med nedavnim obiskom v Združenem kraljestvu pripovedoval izmišljeno zgodbo o tem, da je njegov stric poznal razvpitega ameriškega terorista Unabomberja, in neprekinjeno govoril o vetrnih elektrarnah, piše časopis Guardian. Harry Segal, predavatelj psihologije na univerzi Cornell in na oddelku za psihiatrijo na Weill Cornell Medicine, pravi, da Trump pogosto brez razmišljanja preskakuje z ene teme na drugo, brez samoregulacije in brez koherentne pripovedi. Tako je pred kratkim Trump med srečanjem s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen nenadoma prešel z razprave o priseljevanju na naslednje: "Druga stvar, ki jo želim povedati Evropi: ne bomo dovolili, da bi v Združenih državah zgradili vetrnice. Ubijajo nas. Ubijajo lepoto naše pokrajine." Potem naj bi kakšni dve minuti neprekinjeno in brez pobude govoril o vetrnicah, pri čemer je brez dokazov trdil, da te delajo kite nore in da vetrna energija ubija ptice, čeprav naj bi bil delež ptic, ki jih ubijejo turbine, majhen v primerjavi s številom ptic, ki jih ubijejo domače mačke in trčenja v daljnovode. Poleg tega naj bi nedavno med sestankom vlade izvedel skoraj 15-minutni samogovor o notranji opremi v Beli hiši. Med drugim naj bi se pohvalil, da je nekatere slike iz trezorjev izbral sam – in tudi okvirje, saj da je človek, ki rad uokvirja in da so mu včasih okvirji bolj všeč kot slike. Nato je še navrgel, da je osebno nadzoroval čiščenje porcelana. Psiholog Segal meni, da je še ena značilnost Trumpove vprašljive duševne ostrine konfabulacija: "To je, ko vzame idejo ali nekaj, kar se je zgodilo, in temu doda stvari, ki se niso zgodile." Strokovnjaki, na primer psihiater Richard A. Friedman, poudarjajo, da bi morala biti verbalna nekoherentnost in ponavljajoči se govor razlog za podrobnejšo zdravniško oceno predsednika. John Gartner, psiholog in profesor z medicinske fakultete univerze John Hopkins, meni, da so to klasični znaki demence, kar je hudo poslabšanje glede na njegovo izhodiščno stanje in delovanje, ter dodaja, da se bo njegovo stanje nedvomno še poslabšalo.
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
14. 08. 2025 14.39
će take pokaš po/na sodišćih, potem ni ćudno, da izgubiš vsak priiimer, @zmaga ukrajini 😁
ODGOVORI
0 0
simc167
14. 08. 2025 14.38
Svet gre v maloro zaradi taksnih osebkov kot so trump, putin, netanjahu,orban kim džong, jansha, vučić, plenković in podobni pacienti. Ko zavladajo maloumni diktatorji s pomočjo butaste raje. V zda prikoličarji pri nas jansisti. Isto sranje
ODGOVORI
0 0
Z O V
14. 08. 2025 14.36
+2
Trump bo rešil Aljasko in Putinu prepustil Ukrajino...
ODGOVORI
2 0
Stauffenberg
14. 08. 2025 14.35
+3
Piše: "Rusija je napadla suvereno državo." Tisto državo v kateri so s pomočjo CIE, MI6 in ostalih nepomebnih agencij zrušili legitimno vlado. Pa saj ne moreš verjeti kaj vse nam servirajo. Še dobro, da je državna sekretarka Victoria Nuland to priznala v kongresu, sicer bi to veljalo za rusko propagando.
ODGOVORI
3 0
Midelamodrugace
14. 08. 2025 14.34
Izgleda ma rad Putina. Biden pa samo kako bi ga poniževal
ODGOVORI
0 0
Prototip
14. 08. 2025 14.32
+3
Za putkota je tale kapitalist navadna lutka,ki mu ne seže do kolen,,,,
ODGOVORI
4 1
Midelamodrugace
14. 08. 2025 14.34
+2
Lahko je vesel da ga sploh mara srečat Putina
ODGOVORI
2 0
Glotar
14. 08. 2025 14.32
+1
ta je šel u kretenne...
ODGOVORI
3 2
simc167
14. 08. 2025 14.39
Ta je že doooolgo
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
14. 08. 2025 14.30
+2
Je malo ruski ampak je car
ODGOVORI
3 1
heiter
14. 08. 2025 14.30
+4
Morda je dal nazaj čudovito Alasko Putlerju in Ukrajino rešil v enem tednu
ODGOVORI
4 0
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 14.29
-10
Lepo bo videti nepregledno množico ukrajinskih zastav, ko bo putler stopil na tla Aljaske, če bo sploh upal. Na Aljaski so ljudje že sprožili množično akcijo na portalu "Stand up Alaska". Lepo. To bo nekaj novega za putlerja... ker ni vajen protestov.🤣
ODGOVORI
1 11
Wolfman
14. 08. 2025 14.33
+6
Pozdravljajo Putina, le evropska propagnda obrne malo po svoje. Resnica je, da imajo, Ukrajinci že polno glavo Kijevskih lopovov!
ODGOVORI
6 0
Glavni_Baja
14. 08. 2025 14.34
+2
🤪🤪🤪
ODGOVORI
2 0
Z O V
14. 08. 2025 14.36
+2
🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
sabro4
14. 08. 2025 14.37
+1
kaj pa ti, nisi mahala z UA zastavo v Kijevu 06/08/205 na proslavi prve obletnice prikljućitve Kursk oblasti pod UA,????
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
14. 08. 2025 14.38
Če bi Ukrajince kdo kaj vprašal, bi Zeleny že zdavnaj...saj veš kaj.
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
14. 08. 2025 14.38
😁
ODGOVORI
0 0
Lion91
14. 08. 2025 14.38
A tako kot obisk Ameriške delegacije na Grenlandiji?
ODGOVORI
0 0
Wolfman
14. 08. 2025 14.28
+2
trdim, da sta s Putinom že vnaprej dogovorjena kaj in kako, vendar pa se to ne tiče EU diplomacija in to vam že vse pove, česda je danes zmožna politika EU, katera pa predvsem računa na vas in vaše denarnice!
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
14. 08. 2025 14.25
-1
Tramp dela samo tisto ,za kar je bil izvoljen in kar je obljubil,pa je vam lev..m prav ali pa ne.
ODGOVORI
3 4
Prototip
14. 08. 2025 14.36
+1
Res je,izvolili so ga naivni državljani,ki verjamejo v pravljice in obljube,kot so pri nas verjeli golobbu...
ODGOVORI
2 1
Banion
14. 08. 2025 14.25
+1
joj s čim vse se ukvarjate, kaj je narobe z aljasko, zardi takih boltonov ki iz vsega delajo neke zarote imamo svet poln vojn in nemirov. Rusi so lajasko pač prodali, a so slučajno kaj rekli da še kaj hočejo, nič in nikoli, sedaj se najde nek človeček in začne o neki zaroti. Dajte že enkrat prit k pameti. Take nesnage ni vredno objavljati. Trump kot trump pač v zanosu tudi kaj pomeša, ja kdo pa ne, priznajte da je dober. Vunderlajno je slekel in obrnil na pogajanjih o carini, že nekaj čas aje minilo od njunega srečanaj in niti ne muksne, le kaj ji je naredil
ODGOVORI
1 0
Mučenik
14. 08. 2025 14.23
a naših pa ni zdravn.............
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
14. 08. 2025 14.20
+1
Da se ni od Bajdna česa nalezel🤔
ODGOVORI
2 1
Smo druga Švica
14. 08. 2025 14.20
+0
Sam a je to možno?
ODGOVORI
1 1
