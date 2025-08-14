Kiksi se kar vrstijo: Trump 'osvobaja' Leningrad znotraj Rusije na Aljaski

Le dva dni po tem, ko je Donald Trump dvakrat izjavil, da se odpravlja na srečanje z Vladimirjem Putinom v Rusijo, namesto na Aljasko, se je ameriškemu predsedniku pripetil nov spodrsljaj. Na družbenih omrežjih je zavrtel čas nazaj in za drugo največje mesto v Rusiji Sankt Peterburg uporabil kar ime iz sovjetske dobe – Leningrad.

Odločitev za srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski je naletela na kritike. Aljaska je namreč do leta 1867 spadala pod Rusijo, ZDA pa so takrat ozemlje od ruskega carstva kupile za skromnih 7,2 milijona dolarjev. Med drugim je bil glasen tudi Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, ki je za CNN povedal: "Edino boljše mesto za Putina od Aljaske bi bilo, če bi vrh potekal v Moskvi. Zato menim, da je že sam kraj srečanja velika zmaga za Putina." Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social kritiziral medije, češ da "nenehno citirajo odpuščene zgube in resnično neumne ljudi, kot je Bolton". "Zelo nepošteni mediji se ukvarjajo z mojim srečanjem s Putinom," je zapisal. "Lažnivi mediji bi šli celo tako daleč, da bi rekli, da sem sklenil slab dogovor, tudi če bi v okviru dogovora Združene države osvobodile Moskvo in Leningrad, ne da bi se v zameno odpovedale čemur koli."

Trumpov tvit o Leningradu FOTO: Truth Social icon-expand

Ni sicer jasno, kaj naj bi v tem kontekstu pomenila "osvoboditev" teh mest. Kakorkoli že, mnogi so hitro opazili spodrsljaj – mesto, ki ga je Trump imenoval Leningrad, se v resnici imenuje Sankt Peterburg, in to že vse, odkar so prebivalci junija 1991 glasovali za opustitev imena iz sovjetske dobe.

Aljasko zamenjal z Rusijo