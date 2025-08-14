Kiksi se kar vrstijo: Trump 'osvobaja' Leningrad znotraj Rusije na Aljaski

Odločitev za srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski je naletela na kritike. Aljaska je namreč do leta 1867 spadala pod Rusijo, ZDA pa so takrat ozemlje od ruskega carstva kupile za skromnih 7,2 milijona dolarjev.
Med drugim je bil glasen tudi Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, ki je za CNN povedal: "Edino boljše mesto za Putina od Aljaske bi bilo, če bi vrh potekal v Moskvi. Zato menim, da je že sam kraj srečanja velika zmaga za Putina."
Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social kritiziral medije, češ da "nenehno citirajo odpuščene zgube in resnično neumne ljudi, kot je Bolton". "Zelo nepošteni mediji se ukvarjajo z mojim srečanjem s Putinom," je zapisal. "Lažnivi mediji bi šli celo tako daleč, da bi rekli, da sem sklenil slab dogovor, tudi če bi v okviru dogovora Združene države osvobodile Moskvo in Leningrad, ne da bi se v zameno odpovedale čemur koli."
Ni sicer jasno, kaj naj bi v tem kontekstu pomenila "osvoboditev" teh mest.
Kakorkoli že, mnogi so hitro opazili spodrsljaj – mesto, ki ga je Trump imenoval Leningrad, se v resnici imenuje Sankt Peterburg, in to že vse, odkar so prebivalci junija 1991 glasovali za opustitev imena iz sovjetske dobe.
Aljasko zamenjal z Rusijo
Če je ta Trumpova objava koga vrnila v leto 1991, pa je bilo v ponedeljek še huje, saj so njegove izjave čas zavrtele za kar stoletje in pol nazaj – v čas, ko je bila Aljaska še vedno rusko ozemlje. V ponedeljek je namreč Trump dvakrat napačno izjavil, da bo srečanje s Putinom potekalo v Rusiji.
Ko je nagovoril novinarje glede svojih načrtov za napotitev nacionalne garde v Washington, ki naj bi zamejila kriminal, je dejal: "Veste, grem k Putinu. V petek grem v Rusijo." Napako je pozneje v svojem govoru še enkrat ponovil.
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je novinarska vprašanja glede tega hitro odpravila.
"Predsednik je včeraj na govorniškem odru dvakrat povedal, da namerava iti v Rusijo," jo je vprašal novinar. "Je bil to besedni spodrsljaj ali dejansko namerava iti v Rusijo?"
"Morda obstajajo načrti za potovanje v Rusijo v prihodnosti in v petek se bo predsednik, kot veste, na Aljaski srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom," je odgovorila Leavittova.
Kot je znano, se bo Trump na Aljaski srečal s Putinom, da bi razpravljala o koncu vojne v Ukrajini, ki jo je Rusija sprožila, ko je februarja 2022 napadla to suvereno državo. Bela hiša pred srečanjem priznava, da prihajajoči vrh verjetno ne bo privedel do premirja.
