Trump bi televizijam, ki negativno poročajo o njem, 'morda' odvzel licenco

Televizijska mreža ABC v lasti Disneyja je v sredo sporočila, da iz svojega programa za nedoločen čas umika oddajo komika Jimmyja Kimmla. Odločitev so sprejeli po tem, ko jim je predsednik Zvezne komisije za komunikacije zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, so poročali ameriški mediji.
Trump je aktualno dogajanje komentiral na letalu Air Force One, medtem ko se je vračal z obiska Velike Britanije nazaj v ZDA. "Prebral sem, da je bilo 97 odstotkov televizijskih mrež proti meni, 97 odstotkov negativnih, pa sem kljub temu zmagal in to zlahka v vseh sedmih ključnih državah," je dejal.
"Dajejo mi samo slabo publiciteto, mediji. Mislim, imajo licenco za oddajanje. Mislim, da bi jim morda morali to licenco odvzeti," je nadaljeval. Trump ni razkril, kje je dobil te podatke, dejal je le, da je to "nekje prebral".
Predsednik Zvezne komisije za komunikacije Brendan Carr je v pogovoru za Fox v četrtek namignil, da odhod Kimmla "ni zadnji". "Še naprej bomo televizijske mreže pozivali k odgovornosti in če jim to ni všeč, lahko svojo licenco vrnejo FCC," je povedal.
Pravni strokovnjaki sicer ocenjujejo, da prvi amandma k ameriški ustavi, ki varuje svobodo govora, FCC preprečuje, da bi na zakonit način preklicala dovoljenja za oddajanje zaradi političnih nesoglasij, poroča BBC.
57-letni komik Kimmel je v svojem ponedeljkovem monologu komentiral prijetje domnevnega morilca aktivista Kirka in Trumpov odziv.
"Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih (...) med obtoževanjem je bilo tudi žalovanje – v petek je Bela hiša spustila zastave na pol droga (...) vendar na človeški ravni lahko vidite, kako težko to sprejema predsednik," je dejal Kimmel in predvajal posnetek Trumpa, ki na vprašanje novinarjev, kako se počuti ob smrti Kirka, odgovarja z besedami o obnovi Bele hiše.
Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem. Oblasti iz Utaha trdijo, da je Robinson "indoktriran z levičarsko ideologijo".
Kimmel je oddajo vodil 22 let, v tem času pa je gostil številne hollywoodske zvezdnike. Velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških voditeljev, v vlogo povezovalca prireditve ob podelitvi oskarjev pa je stopil kar štirikrat.
Joe Strazullo, ki je med letoma 2015 in 2021, sodeloval pri oddaji, je za BBC povedal, da med pisci besedil vlada vzdušje strahu. "Srce parajoče je videti, kako jim grozi izguba službe. Obrnil sem se nanje in nihče v resnici ne ve, kaj se dogaja," je komentiral.
Na ukinitev Kimmlove oddaje so se odzvali tudi številni komiki, pisatelji in igralci. "Preživel sem veliko časa v javnosti in branil komike, s katerimi se zasebno ne strinjam. Če si komik in se ne odzoveš na ukinitev Kimmlove oddaje, se niti ne trudi več govoriti o svobodi govora," je na družbenem omrežju zapisal komik Mike Birbiglia.
Stephen Colbert, katerega dolgoletna oddaja se prav tako umika s televizije CBS, je ocenil, da se dogaja "očitna cenzura".
Voditelj oddaje na Foxu Greg Gutfeld je medtem Kimmla obtožil, da je "namerno in zavajajoče" okrivil Kirkove "zaveznike in prijatelje" za njegov umor.
Komisarka Anna Gomez, ki je del vodstva FCC, pa je bila kritična do stališča regulatorja do Kimmlovih izjav. "Neopravičljivo dejanje političnega nasilja s strani ene same motene osebe nikoli ne sme služiti kot razlog za širšo cenzuro ali nadzor," je opozorila.
