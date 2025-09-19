Trump bi televizijam, ki negativno poročajo o njem, 'morda' odvzel licenco

Televizijska mreža ABC v lasti Disneyja je v sredo sporočila, da iz svojega programa za nedoločen čas umika oddajo komika Jimmyja Kimmla. Odločitev so sprejeli po tem, ko jim je predsednik Zvezne komisije za komunikacije zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, so poročali ameriški mediji.

Trump je aktualno dogajanje komentiral na letalu Air Force One, medtem ko se je vračal z obiska Velike Britanije nazaj v ZDA. "Prebral sem, da je bilo 97 odstotkov televizijskih mrež proti meni, 97 odstotkov negativnih, pa sem kljub temu zmagal in to zlahka v vseh sedmih ključnih državah," je dejal.

"Dajejo mi samo slabo publiciteto, mediji. Mislim, imajo licenco za oddajanje. Mislim, da bi jim morda morali to licenco odvzeti," je nadaljeval. Trump ni razkril, kje je dobil te podatke, dejal je le, da je to "nekje prebral".

Predsednik Zvezne komisije za komunikacije Brendan Carr je v pogovoru za Fox v četrtek namignil, da odhod Kimmla "ni zadnji". "Še naprej bomo televizijske mreže pozivali k odgovornosti in če jim to ni všeč, lahko svojo licenco vrnejo FCC," je povedal.

Pravni strokovnjaki sicer ocenjujejo, da prvi amandma k ameriški ustavi, ki varuje svobodo govora, FCC preprečuje, da bi na zakonit način preklicala dovoljenja za oddajanje zaradi političnih nesoglasij, poroča BBC.