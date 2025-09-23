Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom, stroka zaskrbljena

"Ne jemljite Tylenola," je Donald Trump med tiskovno konferenco v Beli hiši, ki jo je ameriški AP označil za "nerodno", več kot desetkrat pozval nosečnice in matere, naj ne jemljejo zdravila, ki je v ZDA znano pod generičnim imenom acetaminofen, v večini drugih držav, tudi pri nas, pa kot paracetamol.
Prav tako je brez kakršnih koli medicinskih dokazov izpostavil že dolgo ovržene trditve, da sestavine v cepivih ali prekratki razmaki med cepljenjem lahko prispevajo k porastu stopnje avtizma v ZDA.
Tiskovna konferenca je znova osvetlila Trumpovo dolgoletno fascinacijo z avtizmom in njegovo zaskrbljenost glede cepljenja otrok. V sklopu kampanje "Make America Healthy Again" (Poskrbimo, da bo Amerika spet zdrava) Trumpova administracija pospešeno išče odgovore o vzrokih za avtizem.
Zdravstveni strokovnjaki so Trumpove izjave označili za neodgovorne. Bioetik z univerze v New Yorku Art Caplan je dejal, da je to "najbolj žalosten prikaz pomanjkanja dokazov, govoric, recikliranja starih mitov, slabih nasvetov, odkritih laži in nevarnih nasvetov, kar sem jih kdaj videl od kogar koli na oblasti".
Trump je novinarjem v Beli hiši pojasnil, da bo ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) začela obveščati zdravnike po vsej državi, da je uporaba paracetamola lahko povezana s povečanim tveganjem za pojav avtizma.
Kot poroča AP, so nekatere znanstvene študije opozorile na možnost, da bi jemanje acetaminofena oz. paracetamola med nosečnostjo lahko povečalo tveganje za avtizem, spet druge študije pa te povezave niso potrdile, je pojasnil strokovnjak za avtizem David Mandell z univerze v Pensilvaniji.
Eden od izzivov je, da je težko ločiti učinke uporabe Tylenola od učinkov visoke telesne temperature pri nosečnicah. Visoka vročina, zlasti v prvem trimesečju, lahko poveča tveganje za splav, prezgodnji porod in druge težave, poudarja ameriško društvo za perinatalno medicino.
Trump je prav tako pozval matere, naj Tylenola ne dajejo majhnim otrokom, čeprav znanstveniki trdijo, da raziskave kažejo, da se avtizem razvije v možganih ploda, poroča AP.
Društvo za perinatalno medicino je v svojem odzivu na Trumpov govor poudarilo, da nosečnicam še vedno priporočajo jemanje Tylenola v primeru vročine ali bolečin. Predsednik ameriškega združenja porodničarjev in ginekologov je dejal, da so namigovanja, da uporaba zdravila v nosečnosti povzroča avtizem, "neodgovorna, če upoštevamo škodljivo in zmedeno sporočilo, ki se pošilja nosečnicam".
Dr. Steven Fleischman je še poudaril, da Trumpovi načrti "niso podprti s celotnim naborom znanstvenih dokazov in nevarno poenostavljajo številne in kompleksne vzroke nevroloških težav pri otrocih".
Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je odgovorila, da administracija "ne verjame, da je jemanje tablet vedno odgovor za boljše zdravje" in da v Beli hiši verjamejo, da so jim milijoni po vsej ZDA hvaležni za ukrepe.
Proizvajalec opozarja na posledice
Proizvajalec Tylenola, Kenvue, je medtem zanikal kakršno koli povezavo med zdravilom in avtizmom in poudaril, da se lahko nosečnice, če ne uporabljajo zdravila, ko ga potrebujejo, soočijo z nevarno izbiro med vročino in uporabo drugih, bolj tveganih alternativ.
"Verjamemo, da neodvisna in zanesljiva znanost jasno kaže, da jemanje acetaminofena ne povzroča avtizma. Z nobenim nasprotnim predlogom se odločno ne strinjamo in smo globoko zaskrbljeni zaradi zdravstvenega tveganja, ki ga to predstavlja za bodoče matere," so zapisali.
Zdravstveni minister Robert Kennedy mlajši je medtem napovedal, da bo FDA za zdravljenje otrok z avtizmom odobrila zdravilo Leucovorin, desetletja staro zdravilo, ki se tradicionalno uporablja za preprečevanje stranskih učinkov različnih zdravil na recept in kemoterapije pri bolnikih z rakom.
Komisar FDA Marty Makary je dejal, da bo odobritev temeljila na raziskavah, ki po njegovih besedah kažejo, da bi zdravilo lahko pomagalo otrokom z avtizmom, ki jim primanjkuje folata, oblike vitamina B, izboljšati njihovo verbalno komunikacijo.
V zadnjih letih je nekaj študij pokazalo pozitivne rezultate pri uporabi visokih odmerkov folne kisline za zdravljenje otrok z avtizmom, raziskovalci na Kitajskem in v drugih državah pa poročajo o izboljšanju socialnih veščin in drugih kazalnikov.
Mandell potrjuje, da teorija kaže, da nekateri, ne vsi, otroci z avtizmom morda ne presnavljajo folata pravilno. Vendar pa so nedavne študije omejene in premajhne, da bi dokazale učinek, opozarja. Po njegovih besedah bi potrebovali neodvisno, obsežno in strogo nadzorovano študijo.
Trump je sicer med tiskovno konferenco dejal, da verjame v učinkovitost cepljenja, a da naj bi prekratki premori med posameznimi odmerki povzročali avtizem, za kar pa ni predložil nobenih dokazov. Čeprav nasprotniki cepljenja že dolgo nakazujejo povezavo med cepivi in avtizmom, so splošno znanstveno soglasje in desetletja študij trdno zaključila, da te povezave ni.
Avtizem ni bolezen, temveč kompleksno razvojno stanje, ki na različne načine prizadene različne ljudi. Lahko vključuje zamude pri govoru, učenju ali socialnih in čustvenih veščinah. Po podatkih ameriškega CDC avtizem diagnosticirajo pri enem od 31 otrok v ZDA, kar je bistveno več kot pred leti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je porast predvsem posledica nove in razširjene definicije avtizma, ki zdaj vključuje tudi že zelo blage primere. Opozarjajo sicer, da za motnjo ni enega samega vzroka.
