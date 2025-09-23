Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom, stroka zaskrbljena

Washington, 23. 09. 2025 08.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
M.S.
Komentarji
70

Ameriški predsednik Donald Trump, ki si je v svojem mandatu zadal, da bo ugotovil vzrok za pojav avtizma, je ameriške nosečnice pozval, naj ne jemljejo zdravila Tylenol, katerega glavna učinkovina je paracetamol, češ da lahko "povzroča avtizem". Ne da bi predložil konkretne znanstvene dokaze, je tako Trump odkril povezavo med avtizmom, cepljenjem in omenjenim zdravilom. Predstavniki ameriške zdravstvene stroke so njegove izjave označili za neodgovorne in znanstveno neutemeljene.

"Ne jemljite Tylenola," je Donald Trump med tiskovno konferenco v Beli hiši, ki jo je ameriški AP označil za "nerodno", več kot desetkrat pozval nosečnice in matere, naj ne jemljejo zdravila, ki je v ZDA znano pod generičnim imenom acetaminofen, v večini drugih držav, tudi pri nas, pa kot paracetamol. 

Prav tako je brez kakršnih koli medicinskih dokazov izpostavil že dolgo ovržene trditve, da sestavine v cepivih ali prekratki razmaki med cepljenjem lahko prispevajo k porastu stopnje avtizma v ZDA. 

Tiskovna konferenca je znova osvetlila Trumpovo dolgoletno fascinacijo z avtizmom in njegovo zaskrbljenost glede cepljenja otrok. V sklopu kampanje "Make America Healthy Again" (Poskrbimo, da bo Amerika spet zdrava) Trumpova administracija pospešeno išče odgovore o vzrokih za avtizem. 

Zdravstveni strokovnjaki so Trumpove izjave označili za neodgovorne. Bioetik z univerze v New Yorku Art Caplan je dejal, da je to "najbolj žalosten prikaz pomanjkanja dokazov, govoric, recikliranja starih mitov, slabih nasvetov, odkritih laži in nevarnih nasvetov, kar sem jih kdaj videl od kogar koli na oblasti". 

Trump je novinarjem v Beli hiši pojasnil, da bo ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) začela obveščati zdravnike po vsej državi, da je uporaba paracetamola lahko povezana s povečanim tveganjem za pojav avtizma. 

Kot poroča AP, so nekatere znanstvene študije opozorile na možnost, da bi jemanje acetaminofena oz. paracetamola med nosečnostjo lahko povečalo tveganje za avtizem, spet druge študije pa te povezave niso potrdile, je pojasnil strokovnjak za avtizem David Mandell z univerze v Pensilvaniji. 

Eden od izzivov je, da je težko ločiti učinke uporabe Tylenola od učinkov visoke telesne temperature pri nosečnicah. Visoka vročina, zlasti v prvem trimesečju, lahko poveča tveganje za splav, prezgodnji porod in druge težave, poudarja ameriško društvo za perinatalno medicino. 

Donald Trump, v ozadju pa Robert Kennedy mlajši.
Donald Trump, v ozadju pa Robert Kennedy mlajši. FOTO: AP

Trump je prav tako pozval matere, naj Tylenola ne dajejo majhnim otrokom, čeprav znanstveniki trdijo, da raziskave kažejo, da se avtizem razvije v možganih ploda, poroča AP. 

Društvo za perinatalno medicino je v svojem odzivu na Trumpov govor poudarilo, da nosečnicam še vedno priporočajo jemanje Tylenola v primeru vročine ali bolečin. Predsednik ameriškega združenja porodničarjev in ginekologov je dejal, da so namigovanja, da uporaba zdravila v nosečnosti povzroča avtizem, "neodgovorna, če upoštevamo škodljivo in zmedeno sporočilo, ki se pošilja nosečnicam". 

Dr. Steven Fleischman je še poudaril, da Trumpovi načrti "niso podprti s celotnim naborom znanstvenih dokazov in nevarno poenostavljajo številne in kompleksne vzroke nevroloških težav pri otrocih".

Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je odgovorila, da administracija "ne verjame, da je jemanje tablet vedno odgovor za boljše zdravje" in da v Beli hiši verjamejo, da so jim milijoni po vsej ZDA hvaležni za ukrepe. 

Proizvajalec opozarja na posledice

Proizvajalec Tylenola, Kenvue, je medtem zanikal kakršno koli povezavo med zdravilom in avtizmom in poudaril, da se lahko nosečnice, če ne uporabljajo zdravila, ko ga potrebujejo, soočijo z nevarno izbiro med vročino in uporabo drugih, bolj tveganih alternativ. 

"Verjamemo, da neodvisna in zanesljiva znanost jasno kaže, da jemanje acetaminofena ne povzroča avtizma. Z nobenim nasprotnim predlogom se odločno ne strinjamo in smo globoko zaskrbljeni zaradi zdravstvenega tveganja, ki ga to predstavlja za bodoče matere," so zapisali. 

Zdravstveni minister Robert Kennedy mlajši je medtem napovedal, da bo FDA za zdravljenje otrok z avtizmom odobrila zdravilo Leucovorin, desetletja staro zdravilo, ki se tradicionalno uporablja za preprečevanje stranskih učinkov različnih zdravil na recept in kemoterapije pri bolnikih z rakom. 

Komisar FDA Marty Makary je dejal, da bo odobritev temeljila na raziskavah, ki po njegovih besedah kažejo, da bi zdravilo lahko pomagalo otrokom z avtizmom, ki jim primanjkuje folata, oblike vitamina B, izboljšati njihovo verbalno komunikacijo.

V zadnjih letih je nekaj študij pokazalo pozitivne rezultate pri uporabi visokih odmerkov folne kisline za zdravljenje otrok z avtizmom, raziskovalci na Kitajskem in v drugih državah pa poročajo o izboljšanju socialnih veščin in drugih kazalnikov. 

Mandell potrjuje, da teorija kaže, da nekateri, ne vsi, otroci z avtizmom morda ne presnavljajo folata pravilno. Vendar pa so nedavne študije omejene in premajhne, da bi dokazale učinek, opozarja. Po njegovih besedah bi potrebovali neodvisno, obsežno in strogo nadzorovano študijo. 

Trump je sicer med tiskovno konferenco dejal, da verjame v učinkovitost cepljenja, a da naj bi prekratki premori med posameznimi odmerki povzročali avtizem, za kar pa ni predložil nobenih dokazov. Čeprav nasprotniki cepljenja že dolgo nakazujejo povezavo med cepivi in avtizmom, so splošno znanstveno soglasje in desetletja študij trdno zaključila, da te povezave ni.

Avtizem ni bolezen, temveč kompleksno razvojno stanje, ki na različne načine prizadene različne ljudi. Lahko vključuje zamude pri govoru, učenju ali socialnih in čustvenih veščinah. Po podatkih ameriškega CDC avtizem diagnosticirajo pri enem od 31 otrok v ZDA, kar je bistveno več kot pred leti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je porast predvsem posledica nove in razširjene definicije avtizma, ki zdaj vključuje tudi že zelo blage primere. Opozarjajo sicer, da za motnjo ni enega samega vzroka. 

donald trump avtizem paracetamol
Naslednji članek

Zaradi dronov nad Oslom in Koebenhavnom zaprli letališči

KOMENTARJI (70)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
23. 09. 2025 09.57
Vsekakor je pa paracetamol kar zoprna sestavina, ki lahko naredi veliko škode.
ODGOVORI
0 0
Castrum
23. 09. 2025 09.53
+0
Vsi poznamo enega politika, ki je navedel DEJSTVO, da morska voda in sonce pozdravita kovid. Take voditelje imamo danes po vsem svetu....
ODGOVORI
1 1
lokson
23. 09. 2025 09.51
+1
Kakšna pokvarjenost, določenih medijev. Stopnja avtizma v ZDA, sploh pa v Kaliforniji je v parih letih iz 12.000 proti 1 narasla na neverjetnih 31 proti 1. Uradna statistika in ne Trumpove izmišljotine. V Kaliforniji, pa že celo 1 avtističen otrok, na 12 novorojenih. Trump, se sprašuje, kako da pa pri Amiših, kateri ne uporabljajo izdelkov sodobne medicine, tega ni. Omenil je fetamin, katerega ne priporoča nosečnicam, ter z njim povezanih izdelkov. Tukaj se zopet ustvarja neka fama. Rekel je, da hoče s svojo ekipo strokovnjakov, temu priti do dna in da je tako veliko število otrok z avtizmom, za njega nesprejemljivo. Tukaj pa berem takšne buče, da se ti kar obrne. Ob pernati izjavi, da Covid pozdravi morska voda in sonce, pa vsi navdušeni. Nič takšnega ni izjavil Trump, katerega govor o tej pereči temi je dostopen povsod. Spodaj z veseljem svinjajo na veliko, zato, ker so mediji napisali svojo "sfrizirano" verzijo.
ODGOVORI
2 1
KaiC
23. 09. 2025 09.54
treba se je tudi zavedati, da bolj kot nekaj iščeš, več tega najdeš. Bolj ko boš iskal avtistične primere, več jih boš. Upam da se zavedaš, da pod avtizem dandanes amerika šteje celo primere "časovne slepote" kar ni nič drugega kot kronično zamujanje...
ODGOVORI
0 0
KoprivnikSLO
23. 09. 2025 09.50
+0
Neskončno fascinantno je, ko ljudje, ki nikoli v življenju niso študirali medicine, biologije, farmacije - še več, večina jih sploh študirala ni, pa kljub temu sebe razglašajo, da vedo več od tistih, ki so nekaterim področjem posvetili vsa svoja življenja in v laboratorijih iskali svoje resnice. Pa so prišli družbeni mediji in je recimo človek, ki je 30 let raziskoval nek fenomen, naenkrat poszal ‘neveden’ glede tistega, kar je iskal vse življenje, WC doktorji brez izobrazbe pa vedo več od njega. Paracetamol ni nedolžna zadeva, predoziranje trajno poškoduje jetra. Je pa potrebno pretehtati med možnimi negativnimi posledicami (jaz ga po potrebi jemljem vse življenje, pa ne čutim nobenih težav zaenkrat) in posledicami, če ga ne vzamemo, ko temperatura narašča. Odrasel človek lahko pri 40 telesne temperature tudi gladko umre, pa naj bo razlog kakršenkoli. Torej smiselna in kontrolirana uporaba ne bi smela biti problematična. Pa ne pozabimo, Trump je predlagal (tudi na YT je ta video, tako da ni možna drugačna interpretacija novinarjev), da si ljudje, ki zbolijo za covidom, vbrizgajo razkužila v kri. Toliko o njegovi verodostojnosti. In covid, pa naj gre za umetno ustvarjen virus ali ne, kakor trdijo nekateri, je v USA zahteval 1,2 milijona življenj.
ODGOVORI
1 1
klop12
23. 09. 2025 09.49
+2
Zdej je še dr Kramp. Problem narcisov, da vedo vse in po "filingu" predlagajo zdravljenje. Sicer pa, nej ga ameroti upoštevajo, sami so si krivi
ODGOVORI
3 1
Perrun
23. 09. 2025 09.47
+2
Še sreča, da vse kar je iz njegov ust prišlo do sedaj, je bila laž. Tako da kaj takega te potem sploh ne gane več.
ODGOVORI
3 1
Veščec
23. 09. 2025 09.44
+3
Dr.Trump
ODGOVORI
4 1
BrainDance
23. 09. 2025 09.42
+2
Trump ne zna izgovorit paracetamol :D on je ugotovil, sure
ODGOVORI
5 3
Pri?evalec
23. 09. 2025 09.40
+0
To se zgodi, če pride na oblast nekdo, ki živi v svojem informacijskem mehurč̣ku, kjer so mu cca. polovico vsebine nastavili sovražni medijski strategi (beri tajne sluẓ̌be) ali pa razni drugi razvpiti medijski vplivneži. Trump je postal joke, grobar Velikih ZDA, začetnik konca prevlade ZDA. Nikoli nisem bil ljubitelj ZDA, a tole je ẓ̌e težko brat.
ODGOVORI
5 5
David Murn
23. 09. 2025 09.38
+3
Preprosto kdor verjame v znanost naj se cepi kdor pa ne naj gre pa k vraču. Res ne razumem kaj je treba tuki komplocirat
ODGOVORI
6 3
yolli
23. 09. 2025 09.36
+2
Najprej si poglejte na tubu kaj je v resnici rekel......Kar neki ti novinarji.....mogoče pa avtizem pozdravi morska voda.....a ne Golob
ODGOVORI
6 4
DIKLOVE
23. 09. 2025 09.36
-4
V EU rabimo enega takega kot je Trump 💪
ODGOVORI
4 8
sioxxos
23. 09. 2025 09.33
+0
Bravo Huki - good point, in ravno to počne Trumpova administracija s prihodom Robert Kennedy Jr. na pozicijo ministra za zdravje. Preberite si malce, kako dolgo in vztrajno se Robert Kennedy Jr. bori za zdravo hrano in zoper farmacevtsko združbo in koliko tožb je tudi že dobil. Bo pa ta borba zoper farmacevtsko združba zelo težka, ker je vsaj polovica kongresnikov z obeh strani (demokrati in republikanci) v USA "sponzorirana", prav tako pa je farmacija eden največjih sponzorjev MSM-jev, tako da boste v prihodnosti poslušali še marsikatero laž o Kennedy-u, o Trumpu, ki mu daje podporo, pa itak vsak dan.
ODGOVORI
5 5
Slovenska pomlad
23. 09. 2025 09.30
+9
Dobro bi bilo slišati še mnenje magistra znanosti Branka Grimsa, ki je preživel brezstični atentat s pljunkom.
ODGOVORI
13 4
Po možganski kapi
23. 09. 2025 09.32
-7
Zadnjič si zapisal ,da vedno upoštevaš mnenje gospoda Maljevca.
ODGOVORI
0 7
Wake up
23. 09. 2025 09.30
-2
Lahko bi naredili raziskavo kaj vse vsebujejo peciva.
ODGOVORI
4 6
Cmrlj3
23. 09. 2025 09.31
-2
Zakaj? Saj se ve kaj je v cepivih. Zakaj bi delal raziskavo na to temo?
ODGOVORI
3 5
ČEZ TROJANE
23. 09. 2025 09.28
+5
DAJTE ŠE SE OBREGNIT O IZJAVE GOLOBI GLEDE COVIDA... TAM PA TIŠINA
ODGOVORI
7 2
lokson
23. 09. 2025 09.27
+0
Na tubu imate govor, na to temo. Poslušajte in potem sodite, kaj pravzaprav je rekel. Kako pokvarjen je postal ta novinarski svet.
ODGOVORI
6 6
LectorH
23. 09. 2025 09.23
+5
Najbolj je to hecno da jih nič ni sram take kvasit in prikimavat takemu primitivcu kot je ta Trump. To je skregano z zdravo pametjo na polno. Folk je totalno izgubil kompas. Podobno kot tista zgodba za otroke - Cesarjeva nova oblačila. Ne veš al bi se smejal ali jokal. Se mi smilijo američani in posledično cel svet da moramo take modele prebavljat kot je Trump in Co.
ODGOVORI
9 4
Cmrlj3
23. 09. 2025 09.24
+5
Ja lej. Ritolizniki in oportunisti pač.
ODGOVORI
5 0
PARTIZAN PEPE
23. 09. 2025 09.22
-5
Ja kje pa imate konkretne dokaze da cepiva delujejo...vse družbe ki so se izolirale od norega javnega zdravstva in zavrnila cepljenja nimajo pohabljenih otrok, ampak to se ne sme pisat....se pa ve...pohlep je največje zlo tega časa...
ODGOVORI
6 11
Cmrlj3
23. 09. 2025 09.26
+4
Mhm. Samo neprimerno mlajši umirajo ane. Pa če nimaš zdravnika, ki bi ti povedal, da si bolan, še ne pomeni, da nisi bolan.
ODGOVORI
5 1
SDS_je_poden
23. 09. 2025 09.38
-1
Cepiva delujejo. Določene bolezni so bile skoraj izkoreninjene, dokler se je masovno cepilo otroke, sedaj, po pametnih starših, ki svojih otrok ne cepijo, se te bolezni vračajo nazaj. Če ti to ni dovolj dober dokaz, da cepiva delujejo, potem ti nikoli nič ne bo dovolj dobro.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256