Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom, stroka zaskrbljena

Ameriški predsednik Donald Trump, ki si je v svojem mandatu zadal, da bo ugotovil vzrok za pojav avtizma, je ameriške nosečnice pozval, naj ne jemljejo zdravila Tylenol, katerega glavna učinkovina je paracetamol, češ da lahko "povzroča avtizem". Ne da bi predložil konkretne znanstvene dokaze, je tako Trump odkril povezavo med avtizmom, cepljenjem in omenjenim zdravilom. Predstavniki ameriške zdravstvene stroke so njegove izjave označili za neodgovorne in znanstveno neutemeljene.

"Ne jemljite Tylenola," je Donald Trump med tiskovno konferenco v Beli hiši, ki jo je ameriški AP označil za "nerodno", več kot desetkrat pozval nosečnice in matere, naj ne jemljejo zdravila, ki je v ZDA znano pod generičnim imenom acetaminofen, v večini drugih držav, tudi pri nas, pa kot paracetamol. Prav tako je brez kakršnih koli medicinskih dokazov izpostavil že dolgo ovržene trditve, da sestavine v cepivih ali prekratki razmaki med cepljenjem lahko prispevajo k porastu stopnje avtizma v ZDA. Tiskovna konferenca je znova osvetlila Trumpovo dolgoletno fascinacijo z avtizmom in njegovo zaskrbljenost glede cepljenja otrok. V sklopu kampanje "Make America Healthy Again" (Poskrbimo, da bo Amerika spet zdrava) Trumpova administracija pospešeno išče odgovore o vzrokih za avtizem. Zdravstveni strokovnjaki so Trumpove izjave označili za neodgovorne. Bioetik z univerze v New Yorku Art Caplan je dejal, da je to "najbolj žalosten prikaz pomanjkanja dokazov, govoric, recikliranja starih mitov, slabih nasvetov, odkritih laži in nevarnih nasvetov, kar sem jih kdaj videl od kogar koli na oblasti". Trump je novinarjem v Beli hiši pojasnil, da bo ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) začela obveščati zdravnike po vsej državi, da je uporaba paracetamola lahko povezana s povečanim tveganjem za pojav avtizma. Kot poroča AP, so nekatere znanstvene študije opozorile na možnost, da bi jemanje acetaminofena oz. paracetamola med nosečnostjo lahko povečalo tveganje za avtizem, spet druge študije pa te povezave niso potrdile, je pojasnil strokovnjak za avtizem David Mandell z univerze v Pensilvaniji. Eden od izzivov je, da je težko ločiti učinke uporabe Tylenola od učinkov visoke telesne temperature pri nosečnicah. Visoka vročina, zlasti v prvem trimesečju, lahko poveča tveganje za splav, prezgodnji porod in druge težave, poudarja ameriško društvo za perinatalno medicino.

Donald Trump, v ozadju pa Robert Kennedy mlajši. FOTO: AP icon-expand

Trump je prav tako pozval matere, naj Tylenola ne dajejo majhnim otrokom, čeprav znanstveniki trdijo, da raziskave kažejo, da se avtizem razvije v možganih ploda, poroča AP. Društvo za perinatalno medicino je v svojem odzivu na Trumpov govor poudarilo, da nosečnicam še vedno priporočajo jemanje Tylenola v primeru vročine ali bolečin. Predsednik ameriškega združenja porodničarjev in ginekologov je dejal, da so namigovanja, da uporaba zdravila v nosečnosti povzroča avtizem, "neodgovorna, če upoštevamo škodljivo in zmedeno sporočilo, ki se pošilja nosečnicam". Dr. Steven Fleischman je še poudaril, da Trumpovi načrti "niso podprti s celotnim naborom znanstvenih dokazov in nevarno poenostavljajo številne in kompleksne vzroke nevroloških težav pri otrocih". Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je odgovorila, da administracija "ne verjame, da je jemanje tablet vedno odgovor za boljše zdravje" in da v Beli hiši verjamejo, da so jim milijoni po vsej ZDA hvaležni za ukrepe.

Proizvajalec opozarja na posledice