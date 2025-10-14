Svetli način
Tujina

Trump o tiskovni predstavnici: 'Ta obraz in te ustnice'

Washington, 14. 10. 2025 16.31 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
3

Ameriški predsednik Trump z vsakim svojim javnim nastopom pritegne pozornost zaradi svojih 'neumestnih' komentarjev. Enega takšnih komentarjev je podal med letom na svojem predsedniškem letalu po obisku v Izraelu. Komentiral je namreč videz tiskovne predstavnice Bele hiše.

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt FOTO: AP

79-letni predsednik ZDA Donald Trump je ob koncu 15-minutnega pogovora z novinarji na krovu predsedniškega letala Air Force One, ko je letel nazaj v ZDA, nenadoma zamenjal temo in začel govoriti o tiskovni predstavnici Bele hiše Karoline Leavitt

"Kako dela Karoline? Je dobra pri svojem delu," je vprašal novinarje. Nato je dodal: "Bi morali zamenjati Karoline?" Eden od novinarjev mu je na to vprašanje odgovoril: "To je odvisno od vas, gospod." Na kar je Trump odvrnil: "To se ne bo nikoli zgodilo. Ta obraz ... in te ustnice. Premikajo se kot mitraljez, kajne?"

Karoline Leavitt in Donald Trump
Karoline Leavitt in Donald Trump FOTO: Profimedia

 

28-letna Leavittova, ki je bila prav tako na letalu, je pozneje na omrežju X objavila fotografijo z letala in ob njej zapisala: "Najbolj deloven predsednik ZDA kdajkoli."

Trump njen videz komentiral že prej

To ni bilo prvič, da je ameriški predsednik javno govoril o ustnicah svoje tiskovne predstavnice. Avgusta je v pogovoru za NewsMax povedal skoraj isto. "Postala je zvezda," je takrat rekel o njej. "To je ta obraz. To je ta pamet. To so te ustnice, kako se premikajo. Premikajo se kot mitraljez ... Ona je zvezda, izjemna je," je dejal. 

"V resnici je odlična oseba. Mislim, da nihče nikoli ni imel boljše tiskovne predstavnice od Karoline. Neverjetna je," je dodal. 

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt FOTO: AP

Leavittova je sicer najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini Bele hiše. V Trumpovi administraciji je delala že med njegovim prvim mandatom, in sicer med leti 2019 in 2021, takrat še kot pomočnica tiskovnega predstavnika. Po neuspešnem poskusu kandidature za Kongres se je ponovno pridružila Trumpovi ekipi januarja 2024 kot tiskovna predstavnica njegove predsedniške kampanje. 

Le nekaj dni pred Trumpovo drugo inavguracijo, januarja letos, se je poročila s poslovnežem Nicholasom Riccijem, ki je od nje starejši 31 let.

donald trump tiskovna predstavnika karoline leavitt bela hiša
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
14. 10. 2025 16.43
+1
28 let ? Saj je ok, ampak mislil sem da jih ima vsaj 40.
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
14. 10. 2025 16.42
+2
Ja Melania je stara ratala on bi se pa s kako mlado okol postavljal...
ODGOVORI
2 0
borjac
14. 10. 2025 16.40
+2
"Trump o svoji tiskovni predstavnici: 'Ta obraz ... in te ustnice" , verjetno bomo kmalu meli še eno Monico Lewinsky.....
ODGOVORI
2 0
