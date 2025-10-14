Trump o tiskovni predstavnici: 'Ta obraz in te ustnice'

Ameriški predsednik Trump z vsakim svojim javnim nastopom pritegne pozornost zaradi svojih 'neumestnih' komentarjev. Enega takšnih komentarjev je podal med letom na svojem predsedniškem letalu po obisku v Izraelu. Komentiral je namreč videz tiskovne predstavnice Bele hiše.

Karoline Leavitt

79-letni predsednik ZDA Donald Trump je ob koncu 15-minutnega pogovora z novinarji na krovu predsedniškega letala Air Force One, ko je letel nazaj v ZDA, nenadoma zamenjal temo in začel govoriti o tiskovni predstavnici Bele hiše Karoline Leavitt. "Kako dela Karoline? Je dobra pri svojem delu," je vprašal novinarje. Nato je dodal: "Bi morali zamenjati Karoline?" Eden od novinarjev mu je na to vprašanje odgovoril: "To je odvisno od vas, gospod." Na kar je Trump odvrnil: "To se ne bo nikoli zgodilo. Ta obraz ... in te ustnice. Premikajo se kot mitraljez, kajne?"

Karoline Leavitt in Donald Trump

28-letna Leavittova, ki je bila prav tako na letalu, je pozneje na omrežju X objavila fotografijo z letala in ob njej zapisala: "Najbolj deloven predsednik ZDA kdajkoli."

Trump njen videz komentiral že prej

To ni bilo prvič, da je ameriški predsednik javno govoril o ustnicah svoje tiskovne predstavnice. Avgusta je v pogovoru za NewsMax povedal skoraj isto. "Postala je zvezda," je takrat rekel o njej. "To je ta obraz. To je ta pamet. To so te ustnice, kako se premikajo. Premikajo se kot mitraljez ... Ona je zvezda, izjemna je," je dejal. "V resnici je odlična oseba. Mislim, da nihče nikoli ni imel boljše tiskovne predstavnice od Karoline. Neverjetna je," je dodal.

Karoline Leavitt