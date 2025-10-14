Trump o tiskovni predstavnici: 'Ta obraz in te ustnice'

79-letni predsednik ZDA Donald Trump je ob koncu 15-minutnega pogovora z novinarji na krovu predsedniškega letala Air Force One, ko je letel nazaj v ZDA, nenadoma zamenjal temo in začel govoriti o tiskovni predstavnici Bele hiše Karoline Leavitt.
"Kako dela Karoline? Je dobra pri svojem delu," je vprašal novinarje. Nato je dodal: "Bi morali zamenjati Karoline?" Eden od novinarjev mu je na to vprašanje odgovoril: "To je odvisno od vas, gospod." Na kar je Trump odvrnil: "To se ne bo nikoli zgodilo. Ta obraz ... in te ustnice. Premikajo se kot mitraljez, kajne?"
28-letna Leavittova, ki je bila prav tako na letalu, je pozneje na omrežju X objavila fotografijo z letala in ob njej zapisala: "Najbolj deloven predsednik ZDA kdajkoli."
Trump njen videz komentiral že prej
To ni bilo prvič, da je ameriški predsednik javno govoril o ustnicah svoje tiskovne predstavnice. Avgusta je v pogovoru za NewsMax povedal skoraj isto. "Postala je zvezda," je takrat rekel o njej. "To je ta obraz. To je ta pamet. To so te ustnice, kako se premikajo. Premikajo se kot mitraljez ... Ona je zvezda, izjemna je," je dejal.
"V resnici je odlična oseba. Mislim, da nihče nikoli ni imel boljše tiskovne predstavnice od Karoline. Neverjetna je," je dodal.
Leavittova je sicer najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini Bele hiše. V Trumpovi administraciji je delala že med njegovim prvim mandatom, in sicer med leti 2019 in 2021, takrat še kot pomočnica tiskovnega predstavnika. Po neuspešnem poskusu kandidature za Kongres se je ponovno pridružila Trumpovi ekipi januarja 2024 kot tiskovna predstavnica njegove predsedniške kampanje.
Le nekaj dni pred Trumpovo drugo inavguracijo, januarja letos, se je poročila s poslovnežem Nicholasom Riccijem, ki je od nje starejši 31 let.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.