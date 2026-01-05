Naslovnica
Boj proti drogam, a Trump govoril le o nafti

Washington , 05. 01. 2026 11.38 pred 1 uro 5 min branja 39

Avtor:
A.K.
Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na nedeljski novinarski konferenci o dogajanju v Venezueli presenetil s svojim nastopom. V ospredje je, še preden bi ga kdor koli kaj vprašal, postavil Venezuelsko nafto. O vojni proti drogam, s katero opravičuje večmesečno zaostrovanje razmer, ki je eskaliralo z izvedeno vojaško operacijo in ugrabitvijo Madura, pa je govoril le bore malo.

Donald Trump je na novinarski konferenci večino časa namenil venezuelski nafti. Trump je napovedal, da bodo velike ameriške naftne družbe odšle v Venezuelo, da bi prenovile tamkajšnjo naftno infrastrukturo. Kot je dejal, bodo podjetja v projekt vložila več milijard dolarjev in začela ustvarjati prihodke za državo ter tako pomagala venezuelskemu ljudstvu, da si opomore. Obrambni minister Hegseth je na to temo dodal, da si bodo ZDA na ta način povrnile tisto, kar jim je bilo v Venezueli odvzeto z nacionalizacijo.  

Trump
Trump
FOTO: AP

Po drugi strani pa je le mežno omenil vojno proti drogam, ki je bila mesece njegovo glavno opravičilo za kopičenje vojske in napade na ladje, v katerih je bilo ubitih 116 ljudi. Trumpovo vztrajno ponavljanje omembe nafte je na koncu okrepilo trditev, ki jo je Venezuela večkrat izrekla od začetka eskalacije: da si v končni fazi prizadeva strmoglaviti Madura in zaseči ogromne naftne rezerve države, piše Guardian.

Kot je to storil nekaj tednov prej, ko je napovedal 'popolno blokado' sankcioniranih tankerjev za nafto, je Trump ponovil, da je Venezuela, ki ima največje svetovne rezerve, 'ukradla' nafto ZDA in da jo bodo zdaj vzeli nazaj.

"Venezuelsko naftno industrijo smo zgradili z ameriškim talentom, zagnanostjo in spretnostmi, socialistični režim pa nam jo je ukradel v času prejšnjih administracij. In ukradli so jo s silo. To je bila ena največjih tatvin ameriškega premoženja v zgodovini naše države," je dejal Trump.

Kljub Trumpovim trditvam o kraji nafte ima Chevron še vedno približno 25 % poslovanja v Venezueli. PDVSA nadzoruje približno 50 %, od tega približno 10 % v skupnih podjetjih, ki jih vodi Kitajska, nadaljnjih 10 % Rusija in 5 % evropska podjetja. 

Nafta v Venezueli
Nafta v Venezueli
FOTO: AP

Analitiki, kot piše Guardian, menijo, da ZDA nimajo nobene pravne pravice do venezuelske nafte. Jose Ignacio Hernandez, raziskovalec venezuelske naftne industrije, je poudaril: Tudi če je prejšnja vlada nezakonito razlastila naftna sredstva ameriških podjetij brez pravičnega nadomestila, Venezuela ni ukradla nobene nafte ZDA. Drugi analitiki ugotavljajo, da ameriška podjetja nikoli niso imela v lasti nafte ali zemljišč v Venezueli. Imela so koncesije za raziskovanje, ki jim dajejo začasne pravice do upravljanja, ne pa trajnega lastništva. V skladu z mednarodnim pravom in načelom ZN o trajni suverenosti nad naravnimi viri, določenim leta 1962, imajo suverene države pravico do nadzora in razpolaganja z viri na svojem ozemlju.

Ameriški predsednik želi, da ameriška naftna podjetja vložijo milijarde dolarjev v južnoameriško državo, ki ima največje zaloge surove nafte na planetu, da bi mobilizirala še večinoma neizkoriščen vir. Venezuela ima namreč ogromne naftne zaloge, a so te zaradi zastarele infrastrukture slabo izkoriščene. Država zagotavlja manj kot en odstotek dnevne svetovne proizvodnje nafte in zaradi ameriških sankcij skoraj nima odjemalcev. Trg ob Trumpovih napovedih pričakuje, da bi se lahko dobava nafte iz Venezuele na srednji rok povečala. Že sicer analitiki napovedujejo povečanje količin nafte na trgu.

Lahko Trumpov naftni načrt deluje?

Trump je dejal, da bodo ameriška podjetja popravila venezuelsko hudo poškodovano naftno infrastrukturo in "začela služiti denar državi". Vendar pa strokovnjaki opozarjajo tudi na pomanjljivosti Trumpovega načrta, saj pravijo, da bi ta stal milijarde in da bi trajalo do desetletja, da bi se proizvodnja nafte znatno povečala, poroča BBC.

Homayoun Falakshahi, analitik za surovine platforme Kpler, za britanski medij pojasnjuje, da so ključne ovire za naftna podjetja, ki upajo na izkoriščanje venezuelskih rezerv, tako pravne in politične. Tisti, ki upajo na vrtanje v Venezueli, bi potrebovali dogovor z vlado, kar pa ne bo mogoče, dokler ne bo Madurovega naslednika. Podjetja bi nato morala staviti milijarde na stabilnost prihodnje venezuelske vlade, je opozoril. Tudi če so politične razmere stabilne, pa je to proces, ki traja mesece. Podjetja, ki upajo, da bodo unovčila Trumpov načrt, bi morala podpisati pogodbe z novo vlado, ko bo ta vzpostavljena, preden začnejo postopek povečevanja naložb v infrastrukturo v Venezueli.

Preberi še Čigava je nafta in kdo jo je ukradel?

Ekonomist Neil Shearing dodaja, da bodo imeli Trumpovi načrti omejen vpliv na svetovno ponudbo in s tem na ceno nafte. Dejal je, da je treba premagati ogromno število ovir in da je časovni okvir tako zelo dolg, da se cene nafte leta 2026 zato verjetno ne bodo bistveno spremenile.

Opozoril je, da podjetja ne bodo vlagala, dokler v Venezueli ne bo vzpostavljena stabilna vlada, projekti pa ne bodo prinesli rezultatov še mnogo let.

Dodal je, da bi bila država, tudi če bi se lahko vrnila na prejšnjo raven proizvodnje, približno tri milijone sodčkov na dan, še vedno zunaj desetih največjih svetovnih proizvajalk.

Koliko nafte je v Venezueli?

Venezuela ima v lasti približno 17 odstotkov svetovnih rezerv nafte oziroma 303 milijarde sodov, kar je več kot vodilna članica Organizacije držav izvoznic nafte Opec Savdska Arabija, podatke londonskega Energy Institute povzema Reuters.

Njene rezerve so sestavljene večinoma iz nafte v orinoškem pasu v osrednji Venezueli. Južnoameriška država je bila skupaj z Iranom, Irakom, Kuvajtom in Savdsko Arabijo ustanovna članica kartela Opec. V 70. letih prejšnjega stoletja je proizvedla 3,5 milijona 159-litrskih sodov dnevno, kar je v tistem času predstavljajo sedem odstotkov celotne svetovne proizvodnje.

Leta 2010 je proizvodnja padla pod mejo dveh milijonov sodov dnevno, lani jih je v povprečju proizvedla približno 1,1 milijona, poroča Reuters.

Po uvedbi ameriških sankcij je glavna destinacija venezuelske nafte postala Kitajska. Izvoz je zastal decembra lani, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal blokado vseh plovil, ki vstopajo ali izstopajo iz države.

Poglavja:
Na vrh Količina nafte
venezuela nafta trump

KOMENTARJI39

297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bombardirc1
05. 01. 2026 13.02
Oranžna karikatura...
Odgovori
0 0
mrbungle
05. 01. 2026 13.00
In Kitajci bodo to mirno gledali...
Odgovori
+1
1 0
Zmaga Ukrajini
05. 01. 2026 12.55
trampelj niti svojega zlatega sekreta ne zna voditi, kako naj bi vodil Venezuelo? Tole bo samo še ena grozna zgodba neuspeha, agonije in trpljenja... Če se Venezuelci ne sestavijo prav hitro in začnejo resno delat, se jim lahko res zgodi, da bodo še leta gledali riđota, pod njim pa bo še slabše kot pod madurom,... če je to sploh mogoče. In predvsem morajo paziti s kom sklepajo strateška partnerstva. Luzerjev kot je mosskovija, res ne potrebujejo.
Odgovori
+0
1 1
FIRBCA
05. 01. 2026 12.53
kaj bo se snezilo
Odgovori
0 0
Maxx365
05. 01. 2026 12.52
Mislim, kako lahko kar okupiraš tujo državo, sesuješ vlado, pa kakršnakoli je že ter si nezakonito prisvojiš njene naravne vire. To je navadna kraja ameriških prepotentnežev, ki mislijo da jim nihče ne more nič. Sicer nič novega, to Amerika dela že od nekdaj.
Odgovori
+2
3 1
mojcd
05. 01. 2026 12.51
Zdaj pa se minerali na grenlandiji. Ocitno so na robu prepada. Vsaka drzava z vojno skriva ekonomsko stanje
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
05. 01. 2026 12.49
Glede na to da smo tudi mi v NATO, praktično pomeni , da smo soodgovorni za napad in ugrabitev venezuelskega predsednika. Butale.
Odgovori
+0
2 2
Maxx365
05. 01. 2026 13.01
To "posebno vojaško operacijo" so izvedli ameroti v solo izvedbi, ne v okviru in s pomočjo Nata. Ne nas mešati zraven.
Odgovori
0 0
Badum Badum
05. 01. 2026 12.48
Trump vsaj ne ovinkari, saj itak vsi vemo, da gre izključno za nafto.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
05. 01. 2026 12.47
Kot kaže je največ mamil zaužil prav Trump
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
05. 01. 2026 12.45
Chavez je izvedel podobno "specialno akcijo" kot naši levičarji pod svobodo, od leta 46 naprej, ko so komunisti najprej pohvalili tovarnarje, podjetnike, posestnike in trgovce, ...za pomoč partizanščini....nato pa so jim vse nacionalizirali in pokradli ter jih potisnili v revščino in bedo ter v razčlovečenje. Podobno je Chavez nacionaliziral vse tuje naložbe; Amerika jim zgradila črpališča, ploščadi, rafinerije...potem pa jim je Chavez vse nacionaliziral in pokradel. Tako to ne gre. Kot bi mi nacionalizirali tuje naložbe v Sloveniji.
Odgovori
-4
1 5
Maxx365
05. 01. 2026 13.02
Ah, bejž no. Pojdi spat nazaj.
Odgovori
0 0
MladInPerspektiven
05. 01. 2026 12.39
No ne vem za vas vendar jaz menim, da gre tu za oboje za NAFTO in DROGO. Droga prinese več dobička kot nafta to je dejstvo in ZDA imajo povsod kjer se prekupčujejo velike količine droge LOVKE. Briga njih koliko ljudi umre zaradi drog bodite sigurni. In če začnete zadevo proučevati z tega stališča, da njim ni mar za ljudi, kar vidimo po svetu kjer so vpleteni je to lep dokaz. Nadzorovati hočejo svetovne zaloge drog. Mehika je tko in tko pod njihovim poveljem.
Odgovori
+3
3 0
Banion
05. 01. 2026 12.37
saj si ne sme zapreti vseh dobavnih kanalov
Odgovori
0 0
Darko32
05. 01. 2026 12.36
Pa to govorijo vsi vojni analitiki v svetu, da ne gre za drogo ampak uza nafto in nič drugega. Morali so zaigrati na karto zavajanja in sedaj se je sam DONALD zarekel in pokazal kaj je vzrok za to. Dobro bi bilo prebrati zgodovino kako je ZDA izkoriščala Venezuleo in naftna polja, ter ni nič vračala nazaj od dobička. Ljudem pa dajala plačo do 3 dolarje na mesec. Zato je bilo potrebno ugrabiti tega predsednika, da se naredi igra za publiko in nič drugega. ČAs pa bo prinesel eno novo državljansko vojno katera bo ista kot VIETNAM.
Odgovori
-1
1 2
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.43
Ampak za ovce (ki so vsak svoj geopolitični svetovni prvak) je vse dobro...
Odgovori
-1
0 1
gengsta1234
05. 01. 2026 12.35
Američani zločinci vedno so bili
Odgovori
+2
3 1
mackon08
05. 01. 2026 12.27
Samo res koliko nafte imajo vlada pa revščina. Polek pokradenih milijard bi lahko narod zaradi nafte solidno živel. Grabežljivost se je maščevala.
Odgovori
-2
2 4
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.35
Ja, sej zdej bo Oranžni dvignil urno postavko... naj pride še po Natašo in Robija.
Odgovori
+1
1 0
PuabloC
05. 01. 2026 12.26
Hitfo, dokler gre. Poglejte geografsko lego Col. In Ven. Medelin, leglo narko mafije in Caracas praktično ista razdalja do Miamija. Kakšne droge, predstava za svet. Črnega zlata so si zaželeli za blagostanje ZDA. Maske so še enkrat v zgodovini padle, ko se igrajo "veliki". Me malo skrbi za Taiwan.
Odgovori
+1
2 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.44
Je v interesu kutajske; brez skrbi. Jim bodo pa oni letalonosilke predelali v podmornice.
Odgovori
0 0
jank
05. 01. 2026 12.24
Na kratko bi to akcijo poimenovali kar kri za nafto in za nič drugega!
Odgovori
+4
4 0
BrainDance
05. 01. 2026 12.23
Vsa svetovna nafta je last Amerike, kaj tle ni jasno?
Odgovori
+3
3 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.37
Razen Ruske in Kutajske. Ostala pa več/majn.
Odgovori
0 0
Wolfman
05. 01. 2026 12.43
BD kako si se zarekel! Svetovna nafta je predvsem v lasti Izraela, ZDA so le podložniki Izraela! ZDA so le še v športu.
Odgovori
+1
1 0
Krog
05. 01. 2026 12.21
Tukaj gre v resnici predvsem za posel. Chevron še vedno posluje, PDVSA ostaja glavni igralec, Kitajska, Rusija in evropska podjetja pa imajo svoj delež. Brez soglasja ali vsaj pasivnega pristanka drugih velesil ZDA tega scenarija ne bi mogli izpeljati, vse je mreža globalnih interesov in poslov, ne enostranska akcija.
Odgovori
+2
2 0
Etienko
05. 01. 2026 12.19
Ta nebo dolgo na svetu, mislim da si je napisal osmrtnico sam sebi s tem...
Odgovori
+2
2 0
