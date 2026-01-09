Trump: Ne potrebujem mednarodnega prava, omejuje me lastna morala

Donald Trump je v pogovoru za New York Times med drugim razpravljal o svoji avtoriteti, vojaški operaciji v Venezueli in odnosu s Kitajsko.
Vprašali so ga, ali obstajajo kakršne koli omejitve njegove moči. "Ja, obstaja ena stvar. Moja lastna morala, moj lasten um. To je edino, kar me lahko ustavi," je dejal.
"Ne potrebujem mednarodnega prava. Ne želim škodovati ljudem," je nadaljeval. Kljub temu je priznal, da mora njegova administracija upoštevati mednarodno pravo. "Odvisno je od vaše definicije mednarodnega prava," je povedal.
V luči teženj po priključitvi Grenlandije je spregovoril tudi o pomenu lastništva. "Lastništvo je zelo pomembno, ker menim, da je to psihološko potrebno za uspeh."
Trump je v intervjuju zavrnil pomisleke, da bi njegova odločitev o odstavitvi Nicolasa Madura z mesta venezuelskega predsednika postavila precedens za morebiten kitajski prevzem Tajvana ali ruski poskus nadzora nad Ukrajino.
V pogovoru je upravičeval vojaško akcijo v Venezueli in ponovil, da naj bi Maduro v ZDA pošiljal člane tolp.
Ameriški predsednik sicer ne verjame, da bi kitajski predsednik Ši Džinping prevzel nadzor nad Tajvanom."To je odvisno od njega, kaj bo počel. Ampak veste, povedal sem mu, da bi bil zelo nesrečen, če bi to storil, in mislim, da tega ne bo naredil. Upam, da ne," je dejal Trump.
Dodal je, da bi se invazija na Tajvan lahko zgodila pod kakšnim drugim ameriškim predsednikom, ne pa pod njegovim mandatom.
