Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump: Ne potrebujem mednarodnega prava, omejuje me lastna morala

Washington, 09. 01. 2026 08.31 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za New York Times dejal, da se pri sprejemanju odločitev ne zanaša na mednarodno pravo, ampak na lastno presojo. Kot je dejal, je njegova lastna morala edina, ki ga lahko "ustavi" in edina, ki omejuje njegovo globalno moč.

Donald Trump je v pogovoru za New York Times med drugim razpravljal o svoji avtoriteti, vojaški operaciji v Venezueli in odnosu s Kitajsko.

Vprašali so ga, ali obstajajo kakršne koli omejitve njegove moči. "Ja, obstaja ena stvar. Moja lastna morala, moj lasten um. To je edino, kar me lahko ustavi," je dejal.

"Ne potrebujem mednarodnega prava. Ne želim škodovati ljudem," je nadaljeval. Kljub temu je priznal, da mora njegova administracija upoštevati mednarodno pravo. "Odvisno je od vaše definicije mednarodnega prava," je povedal.

V luči teženj po priključitvi Grenlandije je spregovoril tudi o pomenu lastništva. "Lastništvo je zelo pomembno, ker menim, da je to psihološko potrebno za uspeh."

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Trump je v intervjuju zavrnil pomisleke, da bi njegova odločitev o odstavitvi Nicolasa Madura z mesta venezuelskega predsednika postavila precedens za morebiten kitajski prevzem Tajvana ali ruski poskus nadzora nad Ukrajino.

V pogovoru je upravičeval vojaško akcijo v Venezueli in ponovil, da naj bi Maduro v ZDA pošiljal člane tolp.

Ameriški predsednik sicer ne verjame, da bi kitajski predsednik Ši Džinping prevzel nadzor nad Tajvanom."To je odvisno od njega, kaj bo počel. Ampak veste, povedal sem mu, da bi bil zelo nesrečen, če bi to storil, in mislim, da tega ne bo naredil. Upam, da ne," je dejal Trump.

Dodal je, da bi se invazija na Tajvan lahko zgodila pod kakšnim drugim ameriškim predsednikom, ne pa pod njegovim mandatom.

donald trump intervju

Predstavniki Danske in Grenlandije iščejo podporo pri ameriških kongresnikih

ZDA bodo začele kopenske napade proti kartelom

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hamo1234
09. 01. 2026 09.46
Odštevamo do državljanske vojne v ZDA.
Odgovori
0 0
kovanec
09. 01. 2026 09.43
Ko človek nima vesti.
Odgovori
+1
1 0
Nikdar več
09. 01. 2026 09.39
Bolnik.
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
09. 01. 2026 09.37
A ta praznoglavi tip sploh ve kaj to je morala?
Odgovori
+4
4 0
Maxx365
09. 01. 2026 09.35
Žal nima lastne morale, tako da ga ne omejuje nič, razen njegov bolni um.
Odgovori
+3
3 0
spermi?
09. 01. 2026 09.25
Moonky !
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
09. 01. 2026 09.23
Saj pravim Deniro ga je lepo definiral.
Odgovori
+3
3 0
LukaS8
09. 01. 2026 09.23
To je modernizirani Hitler. In to je idol našega pacienta številka 1. Obup. Pa to moraš biti na stopnji neandertalca da voliš in podpiraš. Podobno kot pri nas SDS sekto... Pa ne me narobe razumet, tudi Svoboda ni perfektna. Je pa vsekakor manjše zlo. Bistveno manjše.
Odgovori
+6
6 0
Definbahija
09. 01. 2026 09.10
Ta pa je diktatot.
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
09. 01. 2026 09.08
Mednarodno pravo velja samo za cepce, kot smo slovenci!
Odgovori
+2
4 2
Wolfman
09. 01. 2026 08.49
Doma v ZDA je že promoran se skrivati, ker ga lovi že marsikdo in marsikaj? Tole z agenti pa je le še bencin na ogenjj! Da ne pozabim, narko karteli imajo še neporavnane račune z Trumpovimi. Čim ima problem z mafijo, ogrožaš vso svojo družino in vse kar poznaš! Srečno Trumpovi!
Odgovori
+6
6 0
Sixten Malmerfelt
09. 01. 2026 08.47
Kaj Eppsteinovi faili se bodo odprli in se bodo dali v javnost; ali se bodo še naprej skrivali!
Odgovori
+7
7 0
ajdanakolesu
09. 01. 2026 08.45
Pa saj ne bo dolgo igral klovna !
Odgovori
+5
5 0
Sixten Malmerfelt
09. 01. 2026 08.35
Ti pa imaš moralo, oranžni klovn!
Odgovori
+5
5 0
macolagobec
09. 01. 2026 08.48
Zdaj ga bo počasi potrebno jemati že bolj resno kot samo enega klovna. Tip je nevaren in to zelo.
Odgovori
+6
6 0
Sixten Malmerfelt
09. 01. 2026 08.54
Tipček je zloben!
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Prvič mama pri 44 letih
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
vizita
Portal
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
moskisvet
Portal
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
okusno
Portal
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445