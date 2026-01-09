Trump: Ne potrebujem mednarodnega prava, omejuje me lastna morala

Donald Trump je v pogovoru za New York Times med drugim razpravljal o svoji avtoriteti, vojaški operaciji v Venezueli in odnosu s Kitajsko.

Vprašali so ga, ali obstajajo kakršne koli omejitve njegove moči. "Ja, obstaja ena stvar. Moja lastna morala, moj lasten um. To je edino, kar me lahko ustavi," je dejal.

"Ne potrebujem mednarodnega prava. Ne želim škodovati ljudem," je nadaljeval. Kljub temu je priznal, da mora njegova administracija upoštevati mednarodno pravo. "Odvisno je od vaše definicije mednarodnega prava," je povedal.

V luči teženj po priključitvi Grenlandije je spregovoril tudi o pomenu lastništva. "Lastništvo je zelo pomembno, ker menim, da je to psihološko potrebno za uspeh."