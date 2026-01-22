Smo 'onkraj Münchna'? 'Naše ameriške sanje so mrtve, Trump jih je ubil'

Pravi problem niti ni v tem, da je Trump grozil, četudi se morda teza sliši nekoliko nenavadno. Pravi problem je, da je to lahko storil. Da je lahko mahal z idejo vojaškega pritiska na zaveznico iz Nata. Da je lahko govoril o "lastništvu" ozemlja, kot da govori o nepremičnini iz oglasa. Da je lahko evropskim državam grozil s carinami. Ko je potem v Davosu rekel, da sile ne bo uporabil, to ni bila vrnitev v normalnost. Prej dokaz, kako daleč smo že od nje. Grenlandija je postala simbol tega, kako se je ameriška zunanja politika prvič po drugi svetovni vojni javno, brez zadrege, postavila na stran teritorija, pritiska in podrejanja zaveznikov. Trump v Davosu ni zvenel kot vodja zavezništva. Zvenel je kot upravnik imperija, ki razlaga, kdo komu dolguje varnost, obstoj, koliko in kako dolgo. Evropa je to slišala. In prvič ni samo zavila z očmi, ampak razume, kaj se je zgodilo, tako "dan po" menijo številni analitiki.

"Naše ameriške sanje so mrtve": EU priznava, da Trump ni na njeni strani, se danes bere naslov vplivnega Politica. Evropske vlade so prišle do neprijetnega spoznanja, Združene države Amerike niso več zanesljiv partner, ampak postajajo vir nestabilnosti. Pred izrednim vrhom EU v Bruslju po besedah devetih evropskih diplomatov za časnik, v skoraj vseh evropskih prestolnicah prevladuje ocena, da se je odnos do Washingtona bistveno spremenil, in to še posebej v državah, ki so bile ZDA doslej najbližje zaveznice. S tem pa se odpira širše vprašanje prihodnjega odnosa Evrope do Združenih držav. Nekdanji generalni sekretar Nata in danski premier Anders Fogh Rasmussen je za BBC dejal, da je "čas spravljivosti končan" in da je "prišel trenutek, da se Trumpu postavimo po robu".Več evropskih diplomatov je za Politico priznalo, da se počutijo osebno izdane. Eden od njih je dejal: "Naše ameriške sanje so mrtve. Donald Trump jih je ubil." Na izrednem vrhu EU bo to spoznanje vidno tako v razpravah o morebitnih povračilnih trgovinskih ukrepih proti ZDA kot tudi v javnih in zasebnih izjavah voditeljev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je že v Davosu napovedal, da ima Evropa "zelo močna orodja" in da jih bo uporabila, kadar ne bo deležna spoštovanja in kadar se ne bodo spoštovala pravila igre. Nemški podkancler Lars Klingbeil je opozoril, da ne glede na morebitni dogovor o Grenlandiji Evropa ne more več računati na to, da se bodo razmere same umirile, in da mora začeti delovati bolj samostojno. Prihodnji vrh EU bo po besedah enega od uradnikov podoben "terapiji" voditelji se bodo tam poskušali politično in strateško odzvati na Trumpov govor v Davosu in njegove trditve o dogovoru glede Grenlandije.

Prepričanje, da ZDA niso več zanesljiv zaveznik, se v Evropi ni pojavilo čez noč, ampak se je gradilo postopoma. Prelomni trenutek je bil decembra, ko je Trumpova administracija v novi varnostni strategiji napovedala podporo "patriotskim evropskim strankam" na škodo EU. Nato so sledile nove izjave o prevzemu Grenlandije, bizarne izjave ameriškega veleposlanika na Islandiji in Trumpovo pismo norveškemu premierju, v katerem je namignil, da ga po tem, ko ni dobil Nobelove nagrade, mir ne zavezuje več. Več evropskih diplomatov razmere primerja celo z obdobjem pred drugo svetovno vojno. Eden od njih je dejal, da je Evropa "onkraj Münchna". S tem se sklicuje na münchenski sporazum iz leta 1938, ko so evropske sile v upanju, da bodo pomirile Hitlerja, pristale na razkosanje Češkoslovaške. Popuščanje takrat ni prineslo miru, ampak je le odprlo pot še hujši vojni. Sporočilo današnje primerjave je jasno: iluzija, da se lahko agresivno politiko ustavi z umikanjem in prilagajanjem, je dokončno umrla. Danska je nad Trumpovim ravnanjem pretresena, saj je bila desetletja ena najtesnejših zaveznic ZDA. Svoje vojake je pošiljala v najnevarnejša območja na Bližnjem vzhodu, tudi v afganistansko provinco Helmand, in pri tem utrpela zelo velike izgube glede na število prebivalcev. Zato danes Trumpovo ravnanje dojemajo kot izdajo.

Nuuk, Grenlandija FOTO: Profimedia

Kako se lahko Evropa sploh zaščiti pred Ameriko?