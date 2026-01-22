Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Smo 'onkraj Münchna'? 'Naše ameriške sanje so mrtve, Trump jih je ubil'

Davos, 22. 01. 2026 08.37 pred 1 uro 5 min branja 62

Avtor:
Natalija Švab
Donald Trump

Trump je v Davosu stopil korak nazaj. Umaknil je grožnjo z vojaško silo proti Danski. Grenlandija za zdaj ne bo predmet ameriške "rešitve z mišicami". Pričakovan učinek? Trgi so se umirili. Naslovi so se zmehčali. Uradniki so si oddahnili. Toda to je napačen konec zgodbe. In očitno to vse bolj razume tudi Evropa.

Pravi problem niti ni v tem, da je Trump grozil, četudi se morda teza sliši nekoliko nenavadno. Pravi problem je, da je to lahko storil. Da je lahko mahal z idejo vojaškega pritiska na zaveznico iz Nata. Da je lahko govoril o "lastništvu" ozemlja, kot da govori o nepremičnini iz oglasa. Da je lahko evropskim državam grozil s carinami. 

Ko je potem v Davosu rekel, da sile ne bo uporabil, to ni bila vrnitev v normalnost. Prej dokaz, kako daleč smo že od nje.

Grenlandija je postala simbol tega, kako se je ameriška zunanja politika prvič po drugi svetovni vojni javno, brez zadrege, postavila na stran teritorija, pritiska in podrejanja zaveznikov. 

Trump v Davosu ni zvenel kot vodja zavezništva. Zvenel je kot upravnik imperija, ki razlaga, kdo komu dolguje varnost, obstoj, koliko in kako dolgo.

Evropa je to slišala. In prvič ni samo zavila z očmi, ampak razume, kaj se je zgodilo, tako "dan po" menijo številni analitiki. 

Preberi še Rutte in Trump se o suverenosti nad Grenlandijo nista pogovarjala

"Naše ameriške sanje so mrtve": EU priznava, da Trump ni na njeni strani, se danes bere naslov vplivnega Politica. Evropske vlade so prišle do neprijetnega spoznanja, Združene države Amerike niso več zanesljiv partner, ampak postajajo vir nestabilnosti. Pred izrednim vrhom EU v Bruslju po besedah devetih evropskih diplomatov za časnik, v skoraj vseh evropskih prestolnicah prevladuje ocena, da se je odnos do Washingtona bistveno spremenil, in to še posebej v državah, ki so bile ZDA doslej najbližje zaveznice. S tem pa se odpira širše vprašanje prihodnjega odnosa Evrope do Združenih držav.

Nekdanji generalni sekretar Nata in danski premier Anders Fogh Rasmussen je za BBC dejal, da je "čas spravljivosti končan" in da je "prišel trenutek, da se Trumpu postavimo po robu".Več evropskih diplomatov je za Politico priznalo, da se počutijo osebno izdane. Eden od njih je dejal: "Naše ameriške sanje so mrtve. Donald Trump jih je ubil."

Na izrednem vrhu EU bo to spoznanje vidno tako v razpravah o morebitnih povračilnih trgovinskih ukrepih proti ZDA kot tudi v javnih in zasebnih izjavah voditeljev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je že v Davosu napovedal, da ima Evropa "zelo močna orodja" in da jih bo uporabila, kadar ne bo deležna spoštovanja in kadar se ne bodo spoštovala pravila igre.

Nemški podkancler Lars Klingbeil je opozoril, da ne glede na morebitni dogovor o Grenlandiji Evropa ne more več računati na to, da se bodo razmere same umirile, in da mora začeti delovati bolj samostojno. 

Prihodnji vrh EU bo po besedah enega od uradnikov podoben "terapiji" voditelji se bodo tam poskušali politično in strateško odzvati na Trumpov govor v Davosu in njegove trditve o dogovoru glede Grenlandije.

Preberi še V Davosu bodo podpisali ustanovno listino Trumpovega Odbora za mir

Prepričanje, da ZDA niso več zanesljiv zaveznik, se v Evropi ni pojavilo čez noč, ampak se je gradilo postopoma. 

Prelomni trenutek je bil decembra, ko je Trumpova administracija v novi varnostni strategiji napovedala podporo "patriotskim evropskim strankam" na škodo EU. Nato so sledile nove izjave o prevzemu Grenlandije, bizarne izjave ameriškega veleposlanika na Islandiji in Trumpovo pismo norveškemu premierju, v katerem je namignil, da ga po tem, ko ni dobil Nobelove nagrade, mir ne zavezuje več.

Več evropskih diplomatov razmere primerja celo z obdobjem pred drugo svetovno vojno. Eden od njih je dejal, da je Evropa "onkraj Münchna". S tem se sklicuje na münchenski sporazum iz leta 1938, ko so evropske sile v upanju, da bodo pomirile Hitlerja, pristale na razkosanje Češkoslovaške. Popuščanje takrat ni prineslo miru, ampak je le odprlo pot še hujši vojni. Sporočilo današnje primerjave je jasno: iluzija, da se lahko agresivno politiko ustavi z umikanjem in prilagajanjem, je dokončno umrla.  Danska je nad Trumpovim ravnanjem pretresena, saj je bila desetletja ena najtesnejših zaveznic ZDA. Svoje vojake je pošiljala v najnevarnejša območja na Bližnjem vzhodu, tudi v afganistansko provinco Helmand, in pri tem utrpela zelo velike izgube glede na število prebivalcev. Zato danes Trumpovo ravnanje dojemajo kot izdajo. 

Nuuk, Grenlandija
Nuuk, Grenlandija
FOTO: Profimedia

Kako se lahko Evropa sploh zaščiti pred Ameriko?

A z diagnozo stanja se resnična težava za Evropo šele začne. V tem kontekstu Evropa nima več luksuza strateške odvisnosti. Jasne in že postavljene alternative pa tudi ne. 

Prvi in najtežji del je obramba. Evropska varnost je danes še vedno v veliki meri zgrajena na ameriški infrastrukturi. Če želi Evropa resno govoriti o avtonomiji, bo morala zgraditi lastno poveljniško strukturo, lastne zmogljivosti in skupno obrambno industrijo. To ni projekt enega mandata, ampak ene generacije, opozarjajo analitiki.

Drugi steber je gospodarstvo. Ameriška moč ne izhaja le iz vojske, ampak iz dolarja, finančnega sistema in trgovinskega pritiska. Evropa bo morala okrepiti evro kot strateško valuto, razpršiti trgovinske povezave in zmanjšati ranljivost na enostranske ameriške sankcije in carine. 

Tretje bojišče je tehnologija. Danes je Evropa odvisna od ameriških oblakov, platform, čipov in algoritmov. Brez digitalne suverenosti ni politične suverenosti. 

In četrti problem je političen. Evropa lahko to naredi samo, če bo govorila z enim glasom. Dokler lahko posamezne države blokirajo skupno varnostno politiko ali igrajo lastne igre z Washingtonom, Moskvo ali Pekingom, bo celina ostala šibka. Vprašanje pa je ali je ta izziv sploh rešljiv. 

In to bo morda marsikoga navdalo z idejo, da ga potolaži misel, ah, saj Trump je anomalija. Politična nesreča, ki bo prej ali slej minila. Potem se bo Amerika "vrnila". 

Narobe. 

Trump ni ustvaril tega sveta. Samo razgalil ga je. Ni izumil politike pritiska, transakcij in moči. In kar je še pomembneje, Trump ni osamljen pojav. Je simptom. Simptom Amerike, ki se umika iz vloge skrbnika reda in se vrača k logiki velike sile, ki najprej gleda nase. Tudi če bo jutri v Beli hiši nekdo drug, se ta trend ne bo čudežno obrnil.

In to smo že videli. Joe Biden po njegovem prvem mandatu ni razveljavil Trumpovega protekcionizma do Evrope. Carine, industrijske subvencije, politika "Buy American" in trgovinski pritiski so v veliki meri ostali. Spremenil se je ton. Ne pa smer.

To pomeni, da ne gledamo na odklon, ampak na strukturni zasuk ameriške politike. Trump je samo zelo glasen, grob in teatralen glasnik, zato njegovih dejanskih namer ni mogoče spregledati, kot če so "bolje zapakirane".

In če Evropa to spregleda, bo naslednje presenečenje samo še dražje.

Preberi še Trump 2.0: Nova doba surove moči
trump varnost grenlandija davos

Bi lahko ZDA namesto celotne Grenlandije dobile le del nje?

ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Badum Badum
22. 01. 2026 09.47
ZDA so se vedno tako obnašale do drugih držav, sedaj je razlika samo v tem, da je tokrat EU tista druga država. Tokrat Bruselj ne ploska, tako kot so ploskali takrat, ko se je širila "demokracija" v "nedemokratične" države, in ko se je iskalo orožje za množično uničenje op. p . črpala nafta.
Odgovori
0 0
Esprit
22. 01. 2026 09.44
Amerikanizacija Evrope bi se morala ustaviti že pred desetletji, ampak so vodilni politiki in mainstream mediji v EU odločili, da bo EU podrejena in popolnoma odvisna od ZDA. To je bila zavestna odločitev vodilnih politikov v Evropi. To je bilo že izdajalstvo celotne EU.... Da se je morala evropska kultura podrediti ameriški, Yenkijem in McDonald'su. Ne gre toliko za ljudi v Evropi, za samo prebivalstvo ... daleč največje težave so s politiki in mainstream mediji, ki sistematično ohranjajo Evropo kot vazala, potrebno bo veliko, da se spremeni politična miselnost ... da Evropa ne bo več lutka ZDA, ker tega ZDA sama sploh ne mora delat, to počnejo prav lastni politiki v EU in mediji.
Odgovori
+1
1 0
Rookoko
22. 01. 2026 09.43
No, Grenlandija ni prva po 2. Svetovni vojni. Kaj so poceli na bliznjem vzhodu, Gazi, Venezueli… Zda so teroristi sveta in sedaj so o tem prepricani tudi najvecji skeptiki. Edina razlika pod Trumpom je, da on teh tezenj ne skriva…
Odgovori
+1
2 1
Watch-Man X
22. 01. 2026 09.49
sej slikar jih tudi ni rusi pa angleži so pa mel vse tajno.
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
22. 01. 2026 09.42
Stran od dolarja, kot obvezno plačilno sredstvo med državami, pa se bo hišica iz kart sesula.
Odgovori
+1
1 0
Banion
22. 01. 2026 09.42
evropa mora narediti najprej red doma, predvsem v vodstvu. Poiskati odločne in dalekovidne voditelje, ne takih katerih glavan skrb je če je lep, smo imeli nekja takega in vemo kako se je končalo, v pžami. Da je trump sploh lahko grozil je samo za to ker imamo medlo neodločno in kratkovidno predsednico komisije, ona za zunanje zadeve je pa takoj izginila nekam. V evropi se bomo morali zavedati da mso smia odgovorni za svojo obrambo in da nas ne bo nihče braanil, če že se ga pa otem ne bomo znebili, sedanji odnos amerike je značilnost. Morda bi bilo vredno treznega razmisleka, brez ideologij in revanšizma, kaj narediti na vzhodu. Sankcije na eni strani in metanje denarja na drugi so nam bolj škodile kot koristile, največ koristi oziroma bogatstva so si nabrali tisti ki so jim in jim še dajemo miljardno pomoč. Ne bo nam lahko a s pametno politiko in pravimi zavezniki lahko postanemo kvečemu močnejši. S tem kar nas sedaj vodi bomo potonili
Odgovori
0 0
300 let do specialista
22. 01. 2026 09.37
Tem "sanjam" ste sledili sami, ko ste si podrejali ves svet in mislili, da vam ni ne konca, ne kraja, zavezništvo ste razumeli in ga še danes kot pravico vladati svetu, pobijati "samodržce" in "ufuravati "demokracijo"". Trump vas je dorezal, ker v vas ne vidi doraslega partnerja.
Odgovori
+2
4 2
DAEMONIUM
22. 01. 2026 09.36
Evropa nima šans, dobesedno, ker že ta prispevek je pisan na levičarsko stran in ne upošteva polovici druge strani? tako kot Slovenija nima šans kar je lep dokaz dosedanja vlada neglede da ima takšno večino v parlamentu ker bi jutri vse ti z imeni bus zakonom kar je delala ta vlada preprosto preklicano in EU je enaka. Ona se sicer zaveda da mora biti proti ZDA enotna ampak ta enotnost se kaze v tem da bo levičarsko enotna s čim pa še pol in danes že več, Evropejcev ne strinja, zato naj Evropa najprej sploh pove kako se bo organizirala , ker minili so časi 76 spolnih oblik evropejcev, ker teh oblik ne priznava Trump, Putin ali Sij, torej?
Odgovori
+2
3 1
sioxxos
22. 01. 2026 09.36
Jap, konec je z USA hranjenjem miru v EU, zdaj pa se sami dogovorimo, kako naprej. Ponavadi se v Evropi pogovori končajo z vojnami. Plus milijoni muslimanov v zahodni Evropi in dobili smo kaos, iz katerega ni rešitve. Zbogom Evropa, kot smo jo poznali do sedaj.
Odgovori
+3
5 2
Prokleta Zima
22. 01. 2026 09.36
Mentalno je človek na istem nivoju kot pred par tisoč leti, ko je začel beležiti zgodovino, izobrazba pa natrenirano znanje nečesa kar lahko z lahkoto demantiraš ali postaviš v drug kontekst.
Odgovori
+1
2 1
Kmečka zdrava pamet
22. 01. 2026 09.36
To je dobro napisano
Odgovori
-1
0 1
Watch-Man X
22. 01. 2026 09.33
Lutke izraelske (:
Odgovori
+7
8 1
NeXadileC
22. 01. 2026 09.32
"Naše ameriške sanje so mrtve, Trump jih je ubil'", pišete. Katere so to sanje? Morda ni slabo, in je morda napočil trenutek, da se znebimo popolne hinavščine in da stopimo na realna tla. Trump je le spodbudil tokove, ki so naplavili nekaj Dr. EK-a na obalo. V Bruslju, in v članicah, namesto da bi ga sanirali, se njime mažejo. Trump, Putin in Ši, definitivno spremunjajo svet, med tem se v Evropi joka za sanjami in samozapira v nek nevzdržen koncept in sistem, ki pelje k izumrtju.
Odgovori
+7
7 0
Wolfman
22. 01. 2026 09.29
Ko se bo v Evropi pričelo ponovno stiskati žide, jih bodo stiskali tudi po ZDA. Drgač ima EU še vedno največji potencial.
Odgovori
+16
16 0
Watch-Man X
22. 01. 2026 09.30
Koker kaže jih bojo prvo v ZDA začeli tokrat...
Odgovori
+11
11 0
cakra
22. 01. 2026 09.38
Wolfman Kašen potencial ko smo v vseh pogledih gospodarstva odvisni od Kitajcev. Tega še dolgo Evropski politiki ne bodo razumeli. To kar pa ta starček počne ni nič drugega da se norčuje iz E.U . politikov pa tudi iz sebe.
Odgovori
-5
1 6
Watch-Man X
22. 01. 2026 09.40
Cakra ali nam kitajci printajo denar...Vpraš američna kako je kej v ameriko ko rabiš vse predpisat judu z 7 polnimi bančnimi računi.
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
22. 01. 2026 09.28
Jaz menim da ima EU veliko več adutov v rokavu kot jih uporabi. EU je dolga leta glavna zaveznica USA
Odgovori
+8
8 0
antipolitik2
22. 01. 2026 09.27
Na bruhanje mi grejo te Amerosi in njihov ICE ! Da se znašajo nad nič krivim otrokom ? Trumplu se je skisal čist, sej ne vem kaj naj si mislim.. Tole se ne bo dobr končal
Odgovori
+4
8 4
Morgoth
22. 01. 2026 09.37
Pravilno, da so deportirali celo družino in ne samo starše, kot je to počel Obama!
Odgovori
+2
3 1
Tir1
22. 01. 2026 09.24
Trump podpira patriotske stranke. Tudi Putin. Ker vesta, da to slabi EU. In Evropejci podlegajo čustvom in strahu. Ne bo nas oslabila EU. Oslabil nas bo nacionalizem, ki vodi v degradacijo EU.
Odgovori
+2
6 4
ZMERNI DESNIČAR
22. 01. 2026 09.28
Sploh ni res treba se je vprašat kaj je pripeljalo do tega vaša levičarska globalizacija !!70% podpornikov desnice je desničarjev ravno zaradi vaših odprtih mej in usiljevanje vaše ideologije o spolih in ostale zablojene mišljenosti... vidimo kaj so naredili levičarji iz nemčije !! metali polena pod noge dokler avtomobilska industrija ni propadla !!
Odgovori
+4
9 5
Tir1
22. 01. 2026 09.33
Kaj flancate? Kdo vodi svet in EU? Že 30 let večinoma desne stranke. Ne rabiš se tukaj ven metat pretirano.
Odgovori
+2
3 1
ZMERNI DESNIČAR
22. 01. 2026 09.37
men se zdi da je EU in SLO izgubila kompas kaj je desno in kaj je levo in kaj katera stran zagovarja
Odgovori
+1
2 1
JP2022
22. 01. 2026 09.21
Na kauču, v mehurčku seveda največ veljajo besede. Dejstva iz terena se v dnevne sobe prelijejo preko ekranov, in iz ekranov govorijo demagogi. Pozabljeno je, kako se je začela Gaza in kako se je začela Ukraina. Dejstvo je, da je trump delal in dela na tem, da se vojne končajo. Tudi Epstina se kamati na trumpa, pa čeprav so bili Klintoni, in demokrati, sploh Bill 100x bolj vpleteni s tem pedofiom. Evropa je minirala mirovni sporazum v Ukraini. Evropa ni nič rekla, ko je Biden miniral severni tok in Nemce marginaliziral.. torej ja , seveda, v dnevni na kauču ob besedah in slikah s televizije je glavni hudobec trump. Aja, pa še janša. A ni fino, ko imaš nekoga, ki je za vse kriv.
Odgovori
+5
6 1
PIKAPOLONICA1994
22. 01. 2026 09.20
haha dobro jim je napel možgane...marsikateri EU politikant iz bruseljskih hodnikov je zajokal
Odgovori
+3
4 1
cool1
22. 01. 2026 09.19
Ta članek zelo dobro in natančno opisuje politične razmere v Evropi in v svetu, in tako je prav. Tudi politični vodje evropskih držav sedaj dobro vedo, kam pes taco moli, kako razmišljajo ameriški voditelji, bolje rečeno Trump, in da se na zahod ne moremo več zanašati. Evropa je ostala sama, sedaj, tukaj.
Odgovori
+5
5 0
kor22
22. 01. 2026 09.19
Trump je prebudil spečega velikana, ki pa je trenutno razdrobljen. Ko se sestavi bomo evropejci zopet vladali svetu
Odgovori
+1
4 3
MasteRbee
22. 01. 2026 09.20
V kakšnem drugem življenju.
Odgovori
+2
5 3
BARK
22. 01. 2026 09.23
leta 1933 je bila eu v enakem stanju če ne slabšem ...v posmeh..v parih letih se nihče ni več smejal...hitro se lahko obrne
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Bila je žrtev zlorabe
Bila je žrtev zlorabe
Je res biseksualec?
Je res biseksualec?
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469