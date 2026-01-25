Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po kritikah Trumpov hvalospev britanski vojski: 'Največji med vsemi borci'

Washington, 25. 01. 2026 09.36 pred 56 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.S.
Kabul, letališče, Afganistan, ZDA, vojska -3

Po burnih odzivih politikov in veteranov iz Velike Britanije, ki so služili v Afganistanu, je ameriški predsednik Donald Trump obrnil ploščo in zapisal, da so bili britanski vojaki "največji med vsemi borci". Za svoje predhodne izjave, ki so jih mnogi označili za žaljive, se sicer ni neposredno opravičil. Kritična do Trumpa je bila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je opozorila, da so tovrstne izjave, ki zmanjšujejo pomen prispevka držav Nata, nesprejemljive.

Donald Trump je v četrtek spregovoril za televizijo Fox News in znova ponovil, da ni prepričan, ali bi Nato stal ob strani ZDA, če bi ga potrebovali. "Nikoli nismo zares ničesar zahtevali od njih. Rekli bodo, da so poslali nekaj vojakov v Afganistan (...) in to so tudi storili, vendar so ostali nekoliko v ozadju, nekoliko stran od fronte," je izjavil, s tem pa poskrbel za ogorčenje.

"Izjave predsednika Trumpa so žaljive in odkrito povedano grozljive, in me ne preseneča, da so povzročile toliko bolečine svojcem tistih, ki so bili ubiti ali ranjeni," je v odzivu dejal britanski premier Keir Starmer.

Na Trumpove besede se je ostro odzval celoten britanski politični vrh, združenja vojnih veteranov in celo britanski princ Harry.

Preberi še Princ Harry ogorčen nad Trumpovo izjavo: 'Natovi vojaki si zaslužijo spoštovanje'

Starmer je nato v soboto poklical Trumpa, nakar je ameriški predsednik na omrežju Truth Social objavil nov zapis, v katerem je britanske vojake opisal kot "največje med vsemi borci". "VELIKI in ZELO POGUMNI vojaki Združenega kraljestva bodo vedno z ZDA," je zapisal. "To je vez, ki je premočna, da bi jo prelomili. Britanska vojska z ogromnim srcem in dušo je neprekosljiva (razen ZDA). Vse vas imamo radi in vas bomo vedno imeli radi," je še dodal Trump.

Donald Trump v Davosu
Donald Trump v Davosu
FOTO: AP

Ameriški predsednik se sicer za svoje besede ni neposredno opravičil. Prav tako ni omenil nobene druge zaveznice, članice Nata, ki so prav tako poslale svoje vojake v Afganistan.

Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je sicer v zelo dobrih odnosih s Trumpom, je bila tokrat kritična. Kot je zapisala, so bili v Italiji presenečeni, ko so slišali njegovo izjavo. "Naš narod je plačal ceno, ki je jasna: 53 ubitih italijanskih vojakov in več kot 700 ranjenih".

"Zato so izjave, ki zmanjšujejo pomen prispevka držav Nata v Afganistanu, nesprejemljive, še posebej, če prihajajo iz zavezniške države," je še dodala.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je Trumpove izjave označil za nesprejemljive, nemški obrambni minister Boris Pistorius pa je dejal, da je njegova država plačala veliko ceno.

Po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001 je bil prvič in edinkrat aktiviran 5. člen severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno članico Nata napad na vse. Številne članice zavezništva so prispevale sile in opremo s ciljem izkoreninjenja islamističnih skupin v Afganistanu.

Do leta 2021, ko so ZDA umaknile svoje sile iz države, je bilo v konfliktu ubitih več kot 3500 vojakov, od tega približno dve tretjini ameriških. Velika Britanija je utrpela drugo največje število vojaških žrtev v konfliktu, in sicer 457.

donald trump nato velika britanija vojska

Jedrski bunker naposled zgrmel v morje

Do minus 40 stopinj Celzija, v 20 državah izredne razmere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
25. 01. 2026 10.29
Človek namesto, da bi užival v penziji, si našel kak hobi zadnja leta svojega življenja nadleguje svet. Ne vem ali v ZDA nimajo kakega zdravnika, psihijatra, psihologa ali kar koli da ugotovi kaj je z njim narobe. Američani se radi uvalijo kako so v medicini napredovali, a kaj nam to pomaga ko Trump svetu kaže lih obratno.
Odgovori
0 0
jugatneme
25. 01. 2026 10.24
Boga Melanija, kaj si je nakopala na glavo....takega pacienta ni za privoščiti niti sovražniku
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
25. 01. 2026 10.25
Ni boga, če ji je denar na prvem mestu.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
25. 01. 2026 10.21
He he he,..ameriški komediant je tale Trump. Kaj se s njim sploh ubadajo. Ni smisla, da se sploh z njim ukvarjamo.
Odgovori
+1
1 0
pojtrarara
25. 01. 2026 10.19
bom tukaj napisala, ker se pod novico ne da: grozljivo... res nam morajo biti ti dogodki v opomin in tudi izgovori trumpa, ki to naroca... in kako sdsovci to zagovarjajo, nam je lahko jasno kaj bo pocel jansa ce pride na oblast... za migrante ali teroriste ze sedaj oznaci vsakega, cetudi se zlaze, ce mu le prav pride... jansa je ze napovedal ukinitev varuha clovekovih pravic... to nam vse pove kaj nas caka... on ne rabi covida, izmislil si bo stvari kot si jih trump, da bo lahko izvajal teror nad ljudmi ja vsemi, tudi Slovenci
Odgovori
-1
0 1
zmerni pesimist
25. 01. 2026 10.19
Ta pa res nima dil pospravljenih
Odgovori
0 0
jugatneme
25. 01. 2026 10.18
Včeraj od samohvalnega naprezanja so mu predčasno popustile tablete, po konzumaciji le teh se je stanje nekoliko izboljšalo a se več ne spomni kaj je včeraj spet blodil....
Odgovori
+1
1 0
cirenij
25. 01. 2026 10.09
Sem bil zdajle na štamperlčku s kolegi. In eden med njimi je vsa leta že naš državljan, sicer iz nekoč bratske Srbije. Pa je rekel, da naš Prepelič s Hrvatom Picolo dela gužvo po Srbiji. Sem rekel, ziher ni Prepelič ampak Prebilič. A je komu znano?
Odgovori
+1
2 1
borjac
25. 01. 2026 10.04
Trump je en zmaknjen notorični lažnivec.
Odgovori
+2
3 1
jugatneme
25. 01. 2026 10.16
Je to že stari pacient, zrel za kliniko. Pokojnino si je že pridobil, torej naj se umakne, sicer ga bo potrebno odnesti iz bele hiše z nogama naprej
Odgovori
0 0
graben
25. 01. 2026 10.02
res potrebuje posebno pomoč v LJ-Polje
Odgovori
+1
1 0
graben
25. 01. 2026 10.01
resno potrebuje posebno pomoč v LJ.Polje
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
25. 01. 2026 09.36
Kmetavz naj se spelje iz politike dost je blo
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
cekin
Portal
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
moskisvet
Portal
V vesolju je preživela 608 dni
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
dominvrt
Portal
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
okusno
Portal
Nepozabno nedeljsko kosilo
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469