Po kritikah Trumpov hvalospev britanski vojski: 'Največji med vsemi borci'

Donald Trump je v četrtek spregovoril za televizijo Fox News in znova ponovil, da ni prepričan, ali bi Nato stal ob strani ZDA, če bi ga potrebovali. "Nikoli nismo zares ničesar zahtevali od njih. Rekli bodo, da so poslali nekaj vojakov v Afganistan (...) in to so tudi storili, vendar so ostali nekoliko v ozadju, nekoliko stran od fronte," je izjavil, s tem pa poskrbel za ogorčenje.
"Izjave predsednika Trumpa so žaljive in odkrito povedano grozljive, in me ne preseneča, da so povzročile toliko bolečine svojcem tistih, ki so bili ubiti ali ranjeni," je v odzivu dejal britanski premier Keir Starmer.
Na Trumpove besede se je ostro odzval celoten britanski politični vrh, združenja vojnih veteranov in celo britanski princ Harry.
Starmer je nato v soboto poklical Trumpa, nakar je ameriški predsednik na omrežju Truth Social objavil nov zapis, v katerem je britanske vojake opisal kot "največje med vsemi borci". "VELIKI in ZELO POGUMNI vojaki Združenega kraljestva bodo vedno z ZDA," je zapisal. "To je vez, ki je premočna, da bi jo prelomili. Britanska vojska z ogromnim srcem in dušo je neprekosljiva (razen ZDA). Vse vas imamo radi in vas bomo vedno imeli radi," je še dodal Trump.
Ameriški predsednik se sicer za svoje besede ni neposredno opravičil. Prav tako ni omenil nobene druge zaveznice, članice Nata, ki so prav tako poslale svoje vojake v Afganistan.
Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je sicer v zelo dobrih odnosih s Trumpom, je bila tokrat kritična. Kot je zapisala, so bili v Italiji presenečeni, ko so slišali njegovo izjavo. "Naš narod je plačal ceno, ki je jasna: 53 ubitih italijanskih vojakov in več kot 700 ranjenih".
"Zato so izjave, ki zmanjšujejo pomen prispevka držav Nata v Afganistanu, nesprejemljive, še posebej, če prihajajo iz zavezniške države," je še dodala.
Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je Trumpove izjave označil za nesprejemljive, nemški obrambni minister Boris Pistorius pa je dejal, da je njegova država plačala veliko ceno.
Po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001 je bil prvič in edinkrat aktiviran 5. člen severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno članico Nata napad na vse. Številne članice zavezništva so prispevale sile in opremo s ciljem izkoreninjenja islamističnih skupin v Afganistanu.
Do leta 2021, ko so ZDA umaknile svoje sile iz države, je bilo v konfliktu ubitih več kot 3500 vojakov, od tega približno dve tretjini ameriških. Velika Britanija je utrpela drugo največje število vojaških žrtev v konfliktu, in sicer 457.
