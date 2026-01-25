Po kritikah Trumpov hvalospev britanski vojski: 'Največji med vsemi borci'

Donald Trump je v četrtek spregovoril za televizijo Fox News in znova ponovil, da ni prepričan, ali bi Nato stal ob strani ZDA, če bi ga potrebovali. "Nikoli nismo zares ničesar zahtevali od njih. Rekli bodo, da so poslali nekaj vojakov v Afganistan (...) in to so tudi storili, vendar so ostali nekoliko v ozadju, nekoliko stran od fronte," je izjavil, s tem pa poskrbel za ogorčenje. "Izjave predsednika Trumpa so žaljive in odkrito povedano grozljive, in me ne preseneča, da so povzročile toliko bolečine svojcem tistih, ki so bili ubiti ali ranjeni," je v odzivu dejal britanski premier Keir Starmer. Na Trumpove besede se je ostro odzval celoten britanski politični vrh, združenja vojnih veteranov in celo britanski princ Harry.

Starmer je nato v soboto poklical Trumpa, nakar je ameriški predsednik na omrežju Truth Social objavil nov zapis, v katerem je britanske vojake opisal kot "največje med vsemi borci". "VELIKI in ZELO POGUMNI vojaki Združenega kraljestva bodo vedno z ZDA," je zapisal. "To je vez, ki je premočna, da bi jo prelomili. Britanska vojska z ogromnim srcem in dušo je neprekosljiva (razen ZDA). Vse vas imamo radi in vas bomo vedno imeli radi," je še dodal Trump.

Donald Trump v Davosu FOTO: AP