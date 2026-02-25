Trump postavil rekord in se hvalil: 'Smo najbolj vroči na svetu'

Ameriški predsedniki imajo v začetku leta tradicionalen nagovor pred obema domovoma kongresa, v katerem nizajo dosežke svojega predsedovanja v minulem letu in podajo načrte za naprej. Trump je zagovarjal svojo gospodarsko politiko in pripovedoval o 18.000 milijardah novih naložb v ZDA, rekordno visokem zaposlovanju, rekordno nizki inflaciji in cenah bencina ter uspehu svojih carin. Znova je ponovil, da je končal osem vojn, med njimi tudi vojno med Kosovom in Srbijo. "Pred letom dni smo bili mrtva država, sedaj smo najbolj vroča država od vseh na svetu," se je pohvalil predsednik države, ki je v prvem letu dni njegovega vladanja doživela 6-odstotni padec turističnih obiskov iz tujine. Govor je že na začetku zmotil demokratski kongresnik iz Teksasa Al Green z napisom, da temnopolti niso opice, kar se je nanašalo na video s Trumpovega računa na omrežju Truth Social, ki nekdanjega predsednika Baracka Obamo prikazuje kot opico.

Trumpov govor v kongresu

Zakonca Trump.

Demokratski kongresnik Green z napisom "temnopolti niso opice".

Ilhan Omar iz Minnesote.

Družina Trump.

Trump je v dvorano povabil tudi zlato moško hokejsko reprezentanco.

Vrhovni sodniki.















Greena so ob aplavzu republikancev pospremili iz dvorane, ki so jo kasneje do konca skoraj dve uri trajajočega nastopa prostovoljno zapustile še najmanj tri demokratske kongresnice. Ilhan Omar iz Minnesote je šla potem, ko je somalijske priseljence v Minnesoti opredelil kot pirate in jih obtožil, da so ukradli 19 milijard proračunskega denarja. Omar mu je kričala nazaj, da je lažnivec, njena kolegica Rashida Tlaib pa mu je zabrusila, da pobija Američane, ki protestirajo. Demokrate je med govorom obtožil, da so nori, ker niso vstali in ploskali njegovemu pozivu k prepovedi siljenja otrok v spremembo spola. Takoj zatem se je glasno čudil, zakaj ima prva dama ZDA Melania Trump s svojimi pobudami več obojestrankarske podpore, kot jo ima sam, pri čemer je napovedal, da jo bo o tem povprašal.

Ivanka Trump, Barron Trump in Melania Trump.