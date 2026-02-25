Naslovnica
Tujina

Trump postavil rekord in se hvalil: 'Smo najbolj vroči na svetu'

Washington, 25. 02. 2026 06.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je imel v kongresu svoj govor o položaju v državi in z njim postavil rekord, saj je trajal skoraj eno uro in 50 minut. S tem je presegel rekord Billa Clintona iz leta 2000. Trump je pred kongresniki pričakovano zagovarjal svoje politike in poudarjal, da so ZDA, odkar je prevzel položaj predsednika, "najbolj vroča država na svetu".

Ameriški predsedniki imajo v začetku leta tradicionalen nagovor pred obema domovoma kongresa, v katerem nizajo dosežke svojega predsedovanja v minulem letu in podajo načrte za naprej.

Trump je zagovarjal svojo gospodarsko politiko in pripovedoval o 18.000 milijardah novih naložb v ZDA, rekordno visokem zaposlovanju, rekordno nizki inflaciji in cenah bencina ter uspehu svojih carin. Znova je ponovil, da je končal osem vojn, med njimi tudi vojno med Kosovom in Srbijo.

"Pred letom dni smo bili mrtva država, sedaj smo najbolj vroča država od vseh na svetu," se je pohvalil predsednik države, ki je v prvem letu dni njegovega vladanja doživela 6-odstotni padec turističnih obiskov iz tujine.

Govor je že na začetku zmotil demokratski kongresnik iz Teksasa Al Green z napisom, da temnopolti niso opice, kar se je nanašalo na video s Trumpovega računa na omrežju Truth Social, ki nekdanjega predsednika Baracka Obamo prikazuje kot opico.

Greena so ob aplavzu republikancev pospremili iz dvorane, ki so jo kasneje do konca skoraj dve uri trajajočega nastopa prostovoljno zapustile še najmanj tri demokratske kongresnice.

Ilhan Omar iz Minnesote je šla potem, ko je somalijske priseljence v Minnesoti opredelil kot pirate in jih obtožil, da so ukradli 19 milijard proračunskega denarja. Omar mu je kričala nazaj, da je lažnivec, njena kolegica Rashida Tlaib pa mu je zabrusila, da pobija Američane, ki protestirajo.

Demokrate je med govorom obtožil, da so nori, ker niso vstali in ploskali njegovemu pozivu k prepovedi siljenja otrok v spremembo spola. Takoj zatem se je glasno čudil, zakaj ima prva dama ZDA Melania Trump s svojimi pobudami več obojestrankarske podpore, kot jo ima sam, pri čemer je napovedal, da jo bo o tem povprašal.

Ivanka Trump, Barron Trump in Melania Trump.
Ivanka Trump, Barron Trump in Melania Trump.
FOTO: Profimedia

Melania Trump, ki je imela ob sebi prvič od lanske inavguracije v javnosti tudi sina Barrona, je med govorom podelila odlikovanje 100-letnemu veteranu korejske vojne. Eno od medalj je dobil pilot vojaškega helikopterja med napadom na Venezuelo, Trump pa je napovedal tudi odlikovanje vratarja moške hokejske reprezentance.

Pohvalil se je, da so se članice zveze Nato zaradi njega zavezale k plačevanju petih odstotkov BDP-ja za obrambo. Za mirovna prizadevanja je pohvalil zeta Jareda Kushnerja in odposlanca Steva Witkoffa, za državnega sekretarja Marca Rubia pa je ocenil, da bo najboljši v zgodovini.

Dejal je še, da je bil zaradi njegovega premirja družinam vrnjen vsak živ in mrtev talec iz Gaze ter zatrdil, da trdo delajo za konec vojne v Ukrajini, kjer, kot je dejal, vsak dan umre 25.000 vojakov.

Glede Irana je dejal, da je njegova prva izbira diplomacija, vendar ne bo nikoli dovolil, da bo največji sponzor terorizma, Iran, prišel do jedrskega orožja, pri čemer je poudaril, da ne sme nihče dvomiti v ameriško odločnost.

donald trump zda govor kongres

Slovenka v Mehiki: Po glavnih cestah ustavljajo, pregledujejo policisti, vojska ...

