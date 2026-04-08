Nekoč glasni podporniki, zdaj mu obračajo hrbet: 'To je zlo, ustavite ga'

"Nocoj bo umrla celotna civilizacija in nikoli več se ne bo vrnila," je tik pred iztekom roka, ki ga je postavil Iranu za odprtje Hormuške ožine, zagrozil Donald Trump. Njegova ostra retorika je sprožila obsodbe politikov po vsem svetu, visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je opozoril, da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojni zločin. Zgroženi so bili tudi v ZDA. Več deset demokratskih zakonodajalcev je v zadnjih dneh zahtevalo, da se Trumpa razreši s položaja, saj da je presegel vse meje.

K aktivaciji 25. amandmaja k ameriški ustavi je pozvala tudi nekdanja republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene, nekoč tesna Trumpova zaveznica. "Na Ameriko ni padla nobena bomba. Ne moremo ubiti celotne civilizacije. To je zlo in norost," je zapisala na omrežju X. 25. amandma podpredsedniku in večini članov vlade omogoča odstavitev predsednika države, če ta ni sposoben opravljati svojih dolžnosti. V primeru spora končno odločitev sprejme kongres z dvotretjinsko večino. Da bi morali sprožiti omenjeni amandma, je prepričan tudi ameriški teoretik zarote Alex Jones. "To norost je treba zdaj ustaviti," je zapisal. Nekdanja privrženka gibanja MAGA Candace Owens je medtem Trumpa označila za "genocidnega norca" in pozvala kongres in vojsko, naj posredujeta.

Do predsednika pa je bil že v ponedeljek kritičen nekdanji voditelj Fox News Tucker Carlson in njegovo strategijo za Iran opisal kot "gnusno na vseh ravneh". "Kako si drznete tako govoriti s to državo na velikonočno jutro? Kdo mislite, da ste? Na velikonočno jutro objavljate kletvice," je Carlson dejal v svojem podkastu. Trump je namreč na velikonočno nedeljo zapisal, da bo torek dan za napade na iranske mostove in elektrarne. "Odprite j'*** ožino norci, ali pa boste živeli v peklu, samo glejte. Slava Alahu," je dodal. Konservativni Carlson je ob tem opozoril, da Trump napoveduje vojne zločine.

