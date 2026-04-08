Tujina

Nekoč glasni podporniki, zdaj mu obračajo hrbet: 'To je zlo, ustavite ga'

Washington, 08. 04. 2026 11.43 pred 17 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Ostre grožnje Donalda Trumpa o popolnem uničenju iranske "civilizacije" niso sprožile kritik le med demokrati, ampak tudi med njegovimi sicer zvestimi podporniki. Da je tokrat vendarle šel predaleč, so ocenili številni vidni ameriški desni politični komentatorji, ki so bili nekoč osrednji del Trumpove baze. Očitajo mu, da je prekršil svojo predvolilno obljubo o izogibanju nepotrebnim vojnam, nekateri pa so celo pozvali k njegovi odstavitvi s položaja, saj da ni več sposoben voditi države.

"Nocoj bo umrla celotna civilizacija in nikoli več se ne bo vrnila," je tik pred iztekom roka, ki ga je postavil Iranu za odprtje Hormuške ožine, zagrozil Donald Trump.

Njegova ostra retorika je sprožila obsodbe politikov po vsem svetu, visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je opozoril, da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojni zločin.

Zgroženi so bili tudi v ZDA. Več deset demokratskih zakonodajalcev je v zadnjih dneh zahtevalo, da se Trumpa razreši s položaja, saj da je presegel vse meje.

Marjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene
FOTO: AP

K aktivaciji 25. amandmaja k ameriški ustavi je pozvala tudi nekdanja republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene, nekoč tesna Trumpova zaveznica. "Na Ameriko ni padla nobena bomba. Ne moremo ubiti celotne civilizacije. To je zlo in norost," je zapisala na omrežju X.

25. amandma podpredsedniku in večini članov vlade omogoča odstavitev predsednika države, če ta ni sposoben opravljati svojih dolžnosti. V primeru spora končno odločitev sprejme kongres z dvotretjinsko večino.

Da bi morali sprožiti omenjeni amandma, je prepričan tudi ameriški teoretik zarote Alex Jones. "To norost je treba zdaj ustaviti," je zapisal.

Nekdanja privrženka gibanja MAGA Candace Owens je medtem Trumpa označila za "genocidnega norca" in pozvala kongres in vojsko, naj posredujeta.

Alex Jones
Alex Jones
FOTO: AP

Do predsednika pa je bil že v ponedeljek kritičen nekdanji voditelj Fox News Tucker Carlson in njegovo strategijo za Iran opisal kot "gnusno na vseh ravneh". "Kako si drznete tako govoriti s to državo na velikonočno jutro? Kdo mislite, da ste? Na velikonočno jutro objavljate kletvice," je Carlson dejal v svojem podkastu.

Trump je namreč na velikonočno nedeljo zapisal, da bo torek dan za napade na iranske mostove in elektrarne. "Odprite j'*** ožino norci, ali pa boste živeli v peklu, samo glejte. Slava Alahu," je dodal. Konservativni Carlson je ob tem opozoril, da Trump napoveduje vojne zločine.

Tucker Carlson
Tucker Carlson
FOTO: Profimedia

Obsodil je tudi Trumpovo omembo Alaha. "Jasno je, da se norčujete iz iranske religije. Če si želite verske vojne, je to dobra ideja. Toda noben spodoben človek se ne norčuje iz religije druge osebe. Lahko se ne strinjate s teologijo in pojasnite, zakaj, toda norčevanje iz religije je norčevanje iz same ideje religije," je poudaril.

Carlsonova ostra izjava kaže na vse večji razkol znotraj Trumpove politične baze med zagovorniki strožje zunanje politike in tistimi, ki nasprotujejo posredovanju na Bližnjem vzhodu. Trump se je vrnil na oblast z obljubo, da bo "Ameriko postavil na prvo mesto" in končal neskončne vojne v tujini, zato je njegov napad na Iran, ki traja že šesti teden, vznemiril nekatere njegove podpornike.

Da je šel predaleč, je včeraj ocenil tudi britanski poslanec in vodja skrajno desne stranke Reform UK Nigel Farage. "Precej sem šokiran, ko to slišim. To je pretirano v vseh pogledih. Da, seveda želi groziti, da bi jih pripeljal za pogajalsko mizo. Ampak te besede ... so šle predaleč."

Joe Kent, nekdanji vodja ameriškega Nacionalnega centra za boj proti terorizmu, ki je odstopil s položaja zaradi vojne z Iranom, pa je medtem opozoril, da bi napadi na iransko civilno infrastrukturo lahko resno ogrozili globalni položaj ZDA. Po njegovih besedah bi Washington s tem izgubil status stabilizacijske sile in tvegal, da bo v očeh sveta postal dejavnik kaosa.

