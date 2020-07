Trump v govoru ob dnevu neodvisnosti: Premagal bom radikalno levico

Ameriški predsednik Donald Trump se je v svojem govoru ob dnevu neodvisnosti, ki ga Američani praznujejo 4. julija, pohvalil, da uspešno premagujejo epidemijo koronavirusa – kljub temu, da številne ameriške zvezne države opažajo visok porast števila okuženih, strokovnjaki pa svarijo, da epidemija še zdaleč ni premagana.

Med vse glasnejšimi kritikami na račun predsednika in njegovega obvladovanja izbruha, pa je Trump znova s prstom pokazal na Kitajsko, ki mora po njegovih besedah odgovarjati za nastalo situacijo."Kitajsko skrivanje podatkov, prevare in prikrivanja so dovolili, da se je virus razširil po vsem svetu."

Zbrani množici pred Belo hišo, med katero so bili številni zdravstveni delavci ter vojaki, je pohvalil znanstvena prizadevanja ZDA ter dejal, da bodo "verjetno imeli zdravilo ali cepivo še pred koncem leta".Številne Američane pa je zmotilo dejstvo, da so se le redki v zbrani množici držali pravic socialnega distanciranja, tudi zaščitne maske so bile redke.

ZDA imajo sicer najvišje število smrtnih žrtev in primerov okužbe s koronavirusom na svetu. Zgolj v soboto so potrdili novih 43.000 okužb, kažejo podatki univerze Johns Hopkins. Skupno pa je od začetka izbruha umrlo skorajda 130.000 ljudi. A Trump visokih številk v govoru ni omenil, se je pa namesto tega hvalil, da so do sedaj testirali že 40 milijonov ljudi ter trdil, da je 99 odstotkov vseh primerov "popolnoma neškodljivih", za kar pa ni podal nikakršnih znanstvenih dokazov.

Znova je napadel protestnike, ki že več tednov po vsej Ameriki protestirajo proti policijskemu nasilju in rasizmu. Ob tem se je v ZDA znova odprla debata o odstranitvi določenih spomenikov, predvsem konfederacijskih generalov. Trump je v govoru dejal, da je cilj protestnikov zgolj uničevanje, že na predvečer praznika pa dejal, da izvajajo kulturno revolucijo ter učijo otroke v šolah, kako naj sovražijo lastno domovino.