Trump ostro nad Bidna: Te volitve bodo odločile, ali bomo rešili ameriške sanje

Pandemija je velik davek terjala v gospodarstvu, na milijone ljudi je ostalo brez zaposlitve. Ameriški predsednik je v govoru tako dejal, da bo "zgradil najboljše gospodarstvo v zgodovini" . Številni govorci na konvenciji so v zadnjih dneh poskušali prikazati odziv Trumpove administracije na pandemijo kot uspešnega, a številni Američani se, tako kažejo javnomnenjske raziskave, s tem ne strinjajo. In prav pandemija naj bi v tej predsedniški tekmi odigrala pomembno vlogo.

Trump je na drugi strani poskušal prikazati svetlo prihodnost, ki čaka ZDA pod njegovim predsedovanjem – obljubil je tudi zmago nad pandemijo koronavirusa, ki je zgolj v ZDA terjala že okoli 180.000 življenj. Trump je znova obljubil, da bo cepivo proti novemu virusu na voljo do konca leta, morda že prej.

Demokrate je obtožil, da nimajo pomislekov pred pobijanjem devet mesecev starih zarodkov in potem njemu pridigajo o morali. Američane je posvaril, da jim bodo vzeli boga, orožje in nastavljali sodnike, ki jim bodo jemali še vse druge pravice. Senatorja Bernieja Sandersa je opredelil za marksista velikih oči, ki Bidnu kot trojanskemu konju levice ukazuje, kaj naj dela, oba skupaj pa naj bi kot prava komunista imela razne "manifeste" .

"Zadnja štiri leta smo popravljali škodo, ki jo je Joe Biden povzročil v 47 letih," je med drugim dejal Trump in samega sebe predstavil kot zadnji branik ameriškega načina življenja pred radikalnimi silami demokratske stranke, prihajajoče predsedniške volitve pa je opisal kot najpomembnejše v zgodovini države. "Te volitve bodo odločile, ali bomo rešili ameriške sanje ali bomo dovolili socialistični agendi, da uniči našo usodo."

Republikanska konvencija se je zaključila z nagovorom aktualnega predsednika Donalda Trumpa , ki je tudi uradno sprejel nominacijo republikanske stranke za predsedniško kandidaturo. V enournem govoru pred Belo hišo in okoli 1800 povabljenimi, ki so ga brez maske ali medsebojne razdalje prekinjali z vzkliki "še štiri leta" , je pričakovano napadel demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna ter njegovo agendo prikazal kot radikalno.

Omenil je tudi proteste proti policijski brutalnosti nad temnopoltimi Američani in, tako kot podpredsednik Mike Pence pred njim, obljubljal zakon in red ter med drugim dejal, da noben predsednik pred njim ni storil toliko za temnopolte Američane kot on. Demokrati pa naj bi, tako Trump v svojega govoru, na ulice ameriških mest"izpustili nasilne anarhiste."

Toliko temnopoltih obrazov, kot jih je bilo v četrtek na republikanski konvenciji, skoraj ni bilo videti na demokratski. Svetovalec za domačo politiko Ja'Ron Smith je poudarjal predsednikovo empatijo za družine umrlih v nasilju in zagotovil, da so temnopolti zanj prioriteta. Nastopil je minister za stanovanja Ben Carson, ki je zavrnil demokratske obtožbe o Trumpovem rasizmu, Alice Johnson, ki ji je Trump znižal zaporno kazen zaradi mamil in jo izpustil po 22 letih, pa je bila razumljivo polna hvale na njegov račun.