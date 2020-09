V Beli hiši podpisali Abrahamov sporazum med Izraelom in dvema arabskima državama

Sporazum o normalizaciji odnosov je Izrael ob posredovanju ZDA najprej sklenil z Združenimi arabskimi emirati, nato se je pridružil še Bahrajn, Trump pa si je prislužil nominacijo za Nobelovo nagrado za mir. Pred podpisom sporazuma je Trump zagotovil, da se mu bodo pridružile še druge arabske države, že kmalu "med pet in šest", pa tudi Palestinci in na Bližnjem vzhodu bo zavladal mir.

Danes sklenjena sporazuma pomenita pomembno prelomnico za Bližnji vzhod, kjer so arabske države doslej ohranjale enotno fronto pritiska na Izrael z zavračanjem normalizacije odnosov, dokler se ne uredi palestinsko vprašanje. Trumpova vlada je popolnoma na strani Izraela kar zadeva Palestince, ki so v nedeljo pozvali k protestom na zasedenih ozemljih in drugod po svetu, predvsem pred veleposlaništvi ZDA, pa tudi Izraela, Bahrajna in Združenih arabskih emiratov.

Vsem štirim državam je skupno, da sovražijo Iran, proti kateremu je Trump uvedel sankcije, potem ko se je enostransko umaknil iz iranskega jedrskega sporazuma. Za Bahrajn in Združene arabske emirate sporazum prinaša nove gospodarske priložnosti in Trump je tako navdušen, da je pripravljen celo na prodajo sodobne vojaške oborožitve obema, kar je malce zaskrbelo Izrael, ki že lobira, da se to ne bi zgodilo.

Sporazum je nedvomno dober za Trumpa, ki zaostaja v anketah pred volitvami in za Netanjahuja, ki se sooča z obtožbami o korupciji, tako kot Trump pa tudi s kritikami glede ukrepanja proti pandemiji koronavirusa.

Podrobnosti sporazuma še niso znane, vendar pa gre v bistvu za več sporazumov. Izrael bo z vsako od dveh držav sklenil bilateralni sporazum, vsi skupaj vključno z ZDA pa enega krovnega.