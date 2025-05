Trump nad tuje študente: zamrznjeni razgovori za vize

Odločitev prihaja v času, ko ameriški predsednik Donald Trump še naprej bije bitko z nekaterimi najuglednejšimi ameriškimi univerzami. Obtožil jih je namreč, da so "preveč levičarske" in da dovoljujejo antisemitizem na kampusih.

Tuji študenti, ki želijo študirati v ZDA, se morajo običajno pred odobritvijo dogovoriti za razgovor na ameriškem veleposlaništvu v svoji matični državi. "Zelo resno jemljemo postopek preverjanja, kdo pride v državo, in to bomo počeli še naprej," je novo potezo ameriške administracije komentirala tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce .

Trumpova vlada je do zdaj zamrznila več sto milijonov dolarjev sredstev za financiranje univerz in se lotila deportacij tujih študentov. Številne ukrepe so sicer blokirala sodišča.

Univerze so Trumpovo administracijo obtožile, da krši pravico do svobode govora. Najhujši spor sicer poteka s prestižno univerzo Harvard. Trump ji je pretekli teden preklical možnost vpisovanja tujih študentov ali gostovanja tujih raziskovalcev. Zvezni sodnik je sicer ukrep blokiral.