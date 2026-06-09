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Trumpa na finalu lige NBA izžvižgala množica

New York, 09. 06. 2026 07.47 pred 58 minutami 3 min branja 19

Avtor:
STA Ne.M.
Trump med ogledom končnice lige NBA

Domači navijači newyorške košarkarske ekipe Knicks so v ponedeljek zvečer na tretji tekmi finala lige NBA v dvorani Madison Square Garden glasno izžvižgali predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki si je tekmo ogledal v živo skupaj z nekaterimi ministri, družinskimi člani in prijatelji.

Vroč sprejem Trumpa kot prvega predsednika ZDA v zgodovini na finalni tekmi NBA se je napovedoval že pred tekmo, ko so agenti tajne službe v sodelovanju z newyorško policijo ogradili okolico Madison Square Gardna in preprečili ogled tekme pred dvorano na ekranih za vse tiste, ki si niso mogli privoščiti po več tisoč dolarjev za vstopnico.

Navijači Knicksov so si na ta način ogledali prvi dve tekmi finala v San Antoniu in se glasno veselili zmag pred prvo domačo tekmo. Skupinski ogled tekme so potem pripravili v nekaj ulic oddaljenem Bryant Parku, kjer pa so Newyorčani tokrat spremljali poraz svoje ekipe.

Tisti, ki so imeli vstopnice, so morali zaradi varnosti priti do dvorane najmanj dve uri pred tekmo, velik del navijačev pa do začetka tekme še niti ni uspel priti v dvorano. Tisti, ki so čakali na vstop, so tudi predsednikovo kolono vozil pred dvorano pozdravili z žvižgi.

Navijači so med himno začeli glasno skandirati

Navijači so v trenutku, ko je zvezdnik z Broadwayja Avery Wilson začel peti ameriško himno, začeli glasno skandirati, ko se je na ekranih prikazala častna loža s Trumpom, njegovo vnukinjo Kai ter lastnikom Knicksov Jamesom Dolanom, pa so se oglasili žvižgi.

Tekmo sta si ogledala tudi trenutni župan New Yorka Zohran Mamdani, ki je sedel med navijači, in nekdanji župan Michael Bloomberg. Kamere so kazale še zvezdnike, komike in igralce, kot so Jon Stewart, Pete Davidson, Larry David in Ben Stiller.

Trump je bil sicer že prej deležen kritik, ker se je odločil za ogled tekme v živo na Manhattnu, kjer ni posebej priljubljen. Trdi, da je velik navijač Knicksov, čeprav ga na tekmah lige NBA že dolga leta niso videli, je poročala televizija NBC.

Vodja demokratske manjšine v zveznem kongresu Hakeem Jeffries, tudi sam Newyorčan, je za televizijo CNN izjavil, da se skušajo le veseliti, Trump pa se mora spet vpletati. Znani komentator televizije ESPN Stephen A. Smith je prav tako kritiziral predsednikovo odločitev, da si tekmo ogleda v živo, medtem ko se maja denimo ni udeležil poroke lastnega sina.

Igralec gostujoče ekipe San Antonio Spurs je v ponedeljek dejal, da je Trumpova prisotnost neugodna za vse druge. Novinarjem je povedal, da so njega in njegove soigralce pregledovali, kot bi šli skozi varnostni pregled na letališču, in da so morali priti veliko prej kot običajno, je poročal The Hill.

Vstopnice za tretjo tekmo finala lige NBA so stale več kot 6000 dolarjev, Trump pa je prejšnji teden na vprašanje o njihovi visoki ceni odgovoril, da naj tisti, ki ne morejo plačati, pač gledajo tekmo po televiziji. "Takšno je življenje," je dodal, s čimer si je prav tako prislužil kritike.

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KOMENTARJI19

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SkrajnoDesni
09. 06. 2026 09.03
Odvisno kaj prebereš.. Če bereš CNN in 24ur boš slišal, da so ga izzvižgali.. Če prebeš pa desni medij, pa slišiš močno navijanje USA USA..... Kot sem prebral, take ovacije še ni bil deležen v New Yorku... Seveda so pa levičarji skandirali med himno.. Takrat, ko so bili "normalni" tiho.. kot se tudi spodobi, če imaš rad svojo državo.
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+0
1 1
brusilec
09. 06. 2026 09.09
ko povežeš dejstvo, da ko trumpa ni, tega problema ni.. ti bo počasi kaj jasno.. aja, desni možgani, težka bo.. :D na žalost jebtreba poseči po izrednih ukrepih, da se opozori na probleme
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0 0
Puško v koruzo
09. 06. 2026 08.59
Vedno znova ljudje nasedejo populistom. Najnovejši populist v Sloveniji je Stevanovič. Kako ga prepoznaš? Moč ljudem, to je le ena populistična izjava, ki nima veze z realnostjo, ki si jo on želi.
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+2
3 1
Tinko22
09. 06. 2026 08.50
Kaj me briga Trump, še manj pa njegova Melanija, pa boli me če je Slovenka
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+4
5 1
Tinko22
09. 06. 2026 08.49
Ma nehajte pisat o tem pavu ameriškem na kozlanje mi gre že ko ga vidim
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+7
8 1
blazboss
09. 06. 2026 08.46
v NY in Kaliforniji.. koga briga za te dve drzavi ki zivijo v namislenem svetu z 50 razlicnimi spoli.
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-1
3 4
ecoliqua
09. 06. 2026 08.46
Mal prepozno so ugotovili da je tip čez les.
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+8
8 0
Artechh
09. 06. 2026 08.42
Ja a so trije reklu bu? Kje je clanek da vecina slovencev “izvizga” tujce ki se hodijo prisesati na socialni sistem?
Odgovori
-3
4 7
JP2022
09. 06. 2026 08.47
yes bro, dober komentar
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-3
0 3
lakala28
09. 06. 2026 08.41
Poleg Američanov smo tudi v Sloveniji imeli srečo z volitvami. Hvala volilcem za dobro izbiro.
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-7
2 9
JP2022
09. 06. 2026 08.49
prosim prosim. na srečo se količina tujcev z državljanstvom in državnih uradnikov in ostalih prisklednikov še ni razmnožoila do te mere
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0 0
Paradox
09. 06. 2026 08.41
Koga briga Trump. Tip je nastavljen, tako kot naši, tako kot vsepovsod. Nihče ne sme pisniti o Izraelu, bilionarji pa diktirajo kako se svet vrti. Vi pa mislite, da je Trump problem.
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+6
7 1
cecen
09. 06. 2026 08.38
Tako je ko imaš župana, ki je na nivoju našega Mesečnika. Trump plačuje preko 30M dolarjev davkov letno v blagajno NY, zaposluje cca 1500 ljudi v mestu, (že pred časom) je obnovil na lastne stroške del Central Parka, pa ga župan še vedno tretira kot drugorazrednega državljana, ki mu je potrebno pobrati vse kar ima. Prebivalci NY imajo zelo kratek spomin. V 25 leti so pozabili, kdo jim je zrušil dvojčke in pobil 3000 someščanov v enem dnevu. In danes tej isti ljudje vladajo ulici in mestni upravi tega usr@@@ga mesta.
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-10
2 12
Kritikizstajerske
09. 06. 2026 08.26
BRAVO!!!! SAJ JE NEURAVNOVEŠEN
Odgovori
+10
12 2
lesenles
09. 06. 2026 08.20
Večina se dere USA. Se komaj sliši v ozadju tiste, ki se derejo proti Trumpu...
Odgovori
-9
4 13
Artechh
09. 06. 2026 08.43
Sepravi kot volitve, dobrih 50% se vedno ima?
Odgovori
-2
0 2
CorbaMorba
09. 06. 2026 08.19
Simbol močnega vodje je, da lahko chilla med navijači. Simbol šibkega vodje je, da se skriva v svoji ložici, zaščiten.
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+3
8 5
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