Trumpa na finalu lige NBA izžvižgala množica

Tisti, ki so imeli vstopnice, so morali zaradi varnosti priti do dvorane najmanj dve uri pred tekmo, velik del navijačev pa do začetka tekme še niti ni uspel priti v dvorano. Tisti, ki so čakali na vstop, so tudi predsednikovo kolono vozil pred dvorano pozdravili z žvižgi.

Navijači Knicksov so si na ta način ogledali prvi dve tekmi finala v San Antoniu in se glasno veselili zmag pred prvo domačo tekmo. Skupinski ogled tekme so potem pripravili v nekaj ulic oddaljenem Bryant Parku, kjer pa so Newyorčani tokrat spremljali poraz svoje ekipe.

Vroč sprejem Trumpa kot prvega predsednika ZDA v zgodovini na finalni tekmi NBA se je napovedoval že pred tekmo, ko so agenti tajne službe v sodelovanju z newyorško policijo ogradili okolico Madison Square Gardna in preprečili ogled tekme pred dvorano na ekranih za vse tiste, ki si niso mogli privoščiti po več tisoč dolarjev za vstopnico.

Navijači so v trenutku, ko je zvezdnik z Broadwayja Avery Wilson začel peti ameriško himno, začeli glasno skandirati, ko se je na ekranih prikazala častna loža s Trumpom, njegovo vnukinjo Kai ter lastnikom Knicksov Jamesom Dolanom, pa so se oglasili žvižgi.

Tekmo sta si ogledala tudi trenutni župan New Yorka Zohran Mamdani, ki je sedel med navijači, in nekdanji župan Michael Bloomberg. Kamere so kazale še zvezdnike, komike in igralce, kot so Jon Stewart, Pete Davidson, Larry David in Ben Stiller.

Trump je bil sicer že prej deležen kritik, ker se je odločil za ogled tekme v živo na Manhattnu, kjer ni posebej priljubljen. Trdi, da je velik navijač Knicksov, čeprav ga na tekmah lige NBA že dolga leta niso videli, je poročala televizija NBC.

Vodja demokratske manjšine v zveznem kongresu Hakeem Jeffries, tudi sam Newyorčan, je za televizijo CNN izjavil, da se skušajo le veseliti, Trump pa se mora spet vpletati. Znani komentator televizije ESPN Stephen A. Smith je prav tako kritiziral predsednikovo odločitev, da si tekmo ogleda v živo, medtem ko se maja denimo ni udeležil poroke lastnega sina.

Igralec gostujoče ekipe San Antonio Spurs je v ponedeljek dejal, da je Trumpova prisotnost neugodna za vse druge. Novinarjem je povedal, da so njega in njegove soigralce pregledovali, kot bi šli skozi varnostni pregled na letališču, in da so morali priti veliko prej kot običajno, je poročal The Hill.

Vstopnice za tretjo tekmo finala lige NBA so stale več kot 6000 dolarjev, Trump pa je prejšnji teden na vprašanje o njihovi visoki ceni odgovoril, da naj tisti, ki ne morejo plačati, pač gledajo tekmo po televiziji. "Takšno je življenje," je dodal, s čimer si je prav tako prislužil kritike.