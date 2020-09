Trumpa ob slovesu od sodnice Ruth Bader Ginsburg izžvižgali

Ta trditev nima nobene osnove in v primeru Ruth Bader Ginsburg so jo republikanci ustrezno pozabili, prevzeli pa so jo nemočni demokrati, ki se lahko le pritožujejo nad nepoštenostjo, saj imenovanja naslednice ne morejo ustaviti, ker so v senatu v manjšini.

Donald Trump in republikanski senatorji nameravajo imenovati njeno konservativno naslednico še pred volitvami, čeprav so leta 2016 vsi po vrsti trdili, da se vrhovnih sodnikov v volilnem letu ne sme imenovati.

Trump in prva dama Melania sta se danes postavila ob krsto na vrhu stopnišča vrhovnega sodišča in skoraj nemudoma so se začeli vzkliki neodobravanja in skandiranje gesla "izvolite ga ven", ki je postajalo vse glasnejše in predsedniški par se je obrnil ter odkorakal v poslopje sodišča.

Trump je v sredo na novinarski konferenci dejal, da morda ne bo sprejel izida volitev, če jih bo izgubil in potem še izrazil mnenje, da bo letošnje volitve odločilo vrhovno sodišče ZDA.

Menda zaradi glasovnic po pošti, ki jih Trump označuje za demokratsko prevaro, čeprav brez vsakega dokaza. ZDA brez težav izvajajo volitve po pošti praktično od osamosvojitve v 18. stoletju naprej.

Ni mu bilo treba dodati, da se mu iz tega razloga zelo mudi z imenovanjem sodnice, ki bi razmerje moči na vrhovnem sodišču premaknilo v udobno konservativno večino šestih glasov proti trem liberalnim.

Predsednica predstavniškega doma kongresa demokratka Nancy Pelosi in vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell sta danes hitro vsak posebej zavrnila Trumpove namige, da se ne bo pustil pregnati iz Bele hiše, če bo izgubil volitve proti demokrati Josephu Bidnu.

"Zmagovalec volitev 3. novembra bo prisegel na položaj 20. januarja. Potekala bo urejena tranzicija kot vsaka štiri leta od leta 1792 naprej," je dejal McConnell.

"Pomiri se gospod predsednik. Živiš v ZDA, ki so demokracija. Zakaj ne bi raje vsaj za trenutek skušal spoštovati svoje prisege na ustavo? Žalostno je kar je izjavil," je dejala Pelosijeva.

Na Trumpove namige so se odzvali tudi drugi politiki, za nekaj smeha pa je poskrbel senator iz Južne Karoline Lindsey Graham, ko je na televiziji Fox News dejal, da bo sprejel odločitev vrhovnega sodišča ZDA, četudi bo to odločilo v prid demokrata Bidna. Graham se namreč zaveda, da konservativno vrhovno sodišče najbrž ne bo odločilo v prid Bidna, če bo spor o izidu volitev priromal do sodišče.

Graham je Trumpa leta 2016 imenoval za rasističnega nestrpneža in klovna, danes pa je njegov trden zaveznik in partner pri igranju golfa.

Trenutno je najbolj znan po izjavi iz leta 2016, da ga lahko držijo za besedo, ko prisega, da leta 2020 pred volitvami ne bo podprl glasovanja o nasledniku morebitnega pokojnega vrhovnega sodnika ali sodnice.

Republikanci so namreč leta 2016 zavrnili potrditev Merricka Garlanda, ki ga je na položaj pokojnega Antonina Scalie imenoval predsednik Barack Obama.