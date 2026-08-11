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Trumpa skrili v vozilo za dostavo hrane, odletel s tretjim letalom

Washington, 11. 08. 2026 07.50 pred 7 urami 2 min branja 170

Avtor:
M.S.
Trump na Air Force One

Po koncu julijskega vrha Nata v Ankari se je Donald Trump pred televizijskimi kamerami vkrcal na starejši Air Force One. Takoj zatem so predsednika skrili v vozilo za dostavo hrane in ga prepeljali na tretje, manjše letalo. Kot poročajo ameriški mediji, so se za zvijačo odločili zaradi iranskih groženj Trumpu s smrtjo.

Operacija se je po poročanju Washington Posta izvedla, ko je bil Trump v Ankari na vrhu Nata s svetovnimi voditelji. Predsednik naj bi se vkrcal še na staro letalo Air Force One pred televizijskimi kamerami, nato pa so ga nekaj minut kasneje s tovornjakom za dostavo hrane na skrivaj prepeljali na manjše letalo.

Trumpova dejanska lokacija novinarjem in nekaterim uslužbencem Bele hiše ni bila razkrita. Novinarji, ki so mislili, da potujejo skupaj s Trumpom na starejšem letalu, so poročali, da so jim na krovu svetovali, naj imajo senčila na oknih zaprta.

Neuradni ameriški uradnik je za časnik povedal, da so se odločili za "zvijačo" zaradi iranskih groženj z atentatom na ameriškega predsednika.

Vrh Nata v Ankari
Vrh Nata v Ankari
FOTO: AP

Donald Trump je sicer na vrh Nata prispel z novim letalom, ki so ga ZDA podarile Katarju, za odhod iz Turčije pa je bilo, sicer nepričakovano, predvideno, da bo potoval s starejšim, svetlo modrim Air Force One. "Zaradi dobrih starih časov," je kot razlog zapisal Trump.

Ko se je torej pred kamerami vkrcal na starejše letalo, so ga na skrivaj prepeljali na manjše letalo, Air Force C-32A. Trump je nato še isti dan zvečer ob 22.20 prispel v Veliko Britanijo, starejši Air Force One pa skupaj z mediji na krovu nekaj minut kasneje. Po pisanju časnika ni jasno, kako so Trumpa premestili iz C-32A nazaj na Air Force One, iz katerega so ga videli izstopiti.

Novinarji so namreč poročali, da se je Trump nekaj minut pred 23. uro spustil po stopnicah in jim pomahal. Nato je pozdravil še pripadnike oboroženih sil, nakar se je sprehodil do novega letala, ki je prav tako pripotovalo na Otok.

Novo letalo, ki ga je ZDA podaril Katar
Novo letalo, ki ga je ZDA podaril Katar
FOTO: Profimedia

Bela hiša Trumpovega tajnega potovanja s tretjim letalom ni podrobneje komentirala. "Kot je predsednik pred kratkim dejal, ga išče veliko sovražnikov Amerike in mi uporabljamo vsa orodja, ki jih imamo na voljo, da se spopademo s temi grožnjami," je dejal direktor za komuniciranje Steve Cheung.

Podoben trik so Američani izvedli leta 2000, ko je nekdanji predsednik Bill Clinton v Pakistan potoval z neoznačenim letalom, medtem ko je kot vabo tja poslal svoj uradni Air Force One.

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KOMENTARJI170

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Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 15.43
Donnie se je odločil, da bo plesal po Bibijevih melodijah. Je mislil da bo mala malica, a se je opekel. Sedaj paranoja - Iran se je okrepil, pridobil zaveznike, medtem ko jih nemočne ZDA izgubljajo. Sedaj mora zaščititi še Katar, Kuvajt, UAE, Jordanijo itd. in jih na novo oborožiti s protizračno obrambo, katerih raket kritično primanjkuje. Hormuz nadzoruje Iran in brez obsežne kopenske invazije bo tako ostalo. Donnie ne ve kako naprej, skriva se. pred svetom, pred gospodarjem Bibijem, pred prihajajočimi midterms.
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0 0
krapezsaso
11. 08. 2026 15.26
Tipična paranoja...če bi bil dober človek in dober politični voditelj, se mu ne bi bilo treba nič bati...tako pa...
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0 0
daedryk
11. 08. 2026 15.19
brihta se za gvant rihta
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0 0
Bolfenk2
11. 08. 2026 15.17
Bedni Trump. V tovornjaku za hrano ga prevažajo okoli, da se skriva pred Iranci, katere je kot sam pravi že 1000 krat premagal.
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+1
1 0
IgorJurisic
11. 08. 2026 15.14
Očitno je prišlo do napake v prevodu. Tale del je diametralno v nasprotju z dejanskim stanjem: "Donald Trump je sicer na vrh Nata prispel z novim letalom, ki so ga ZDA podarile Katarju". Prav Katar je podaril letalo Trumpu in ne obratno.
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0 0
brusilec
11. 08. 2026 15.16
res je... najbrž napaka.. nepomembna
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0 0
Wolfman
11. 08. 2026 15.11
Se še zaveda, da bo kmalu postal futr za črve in vinske mušice.
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0 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 15.06
mu je avstrijska slovenka že kupila topelt gate,jih bo glede na situacije kmalu rabil,da ostanejo hlače čiste...in da ne bo smrdelo
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+1
1 0
Tovariš Balki
11. 08. 2026 14.59
Sedaj živi v svetu ogledal . ...neprecenljivo....pa to
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+1
2 1
libido
11. 08. 2026 14.58
A ga niso mogli med izgubljene predmete odložit...in tam pustit...
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+3
4 1
Albert Konečnik
11. 08. 2026 14.40
In "najmočnejši človek na planetu" se skriva kot pobalin, ki je rabutal sosedove češnje. Politiki današnjega časa so pač brez poguma in sramote. Včasih so pogumni vladarji korakali na čelu svoje vojske in je bil marsikdo ubit ali ujet, pri današnjih je kaj takega prava znanstvena fantastika.
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+1
2 1
JanezNovak13
11. 08. 2026 14.31
"z novim letalom, ki so ga ZDA podarile Katarju" Združene države so Katarju podarile letalo?
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+2
2 0
alien number 9
11. 08. 2026 14.31
kar naj se skriva, samo vprašanje časa
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+1
3 2
Wolfman
11. 08. 2026 14.10
Upam da ga tako bodo tako po hitrem postopku zrihtal, da ne bo za njem ne ostala ne niti ena molekula Donald Trumpa. Dobro se že zaveda, do so mu šteti dnevi.
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+3
4 1
Wolfman
11. 08. 2026 14.02
Raje sem brezt ficka ter popolnoma svoboden, kot pa vojni dobičkar miljarder, kateri je prisiljen e skrivati pred celotnim Iranom in njihovo ubljubo, da se pošlje takšne vojne kriminalce ter dobičkarje čim prej na večna lovišča!
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+4
5 1
sukar 1
11. 08. 2026 13.36
pravilno....najbrž je potoval med gnilimi bananami in starimi jajci, kamor originalno spada....pa domače se je počutil, pa wonderfull
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+3
4 1
mstefancic2
11. 08. 2026 13.33
Strahopetec!!! Človek ki stoji za svojimi načeli, se ne boji umreti!!! A aviona na kateremu so bili novinarji, in na katerem bi moral biti tudi on, pa seveda ni škoda, a ne??? Gabijo se mi brezjajčni politiki!!!
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+7
8 1
Wolfman
11. 08. 2026 14.14
... in podlež,vojni kriminalec,prevarant, otroški zbiralec, itd... ter migranski žid. Kaj boš s takim počel na tem svetu, lepo vas prosim!
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+3
4 1
brezveze13
11. 08. 2026 13.05
se pa trese pa tako močan da bi komandiral kar cel svet, bedak
Odgovori
+9
9 0
vednokontra
11. 08. 2026 12.48
Mi ni simpatičen, je pa edini, ki je Kitajcem postavil mejo in zažugal islamskemu totalitarizemu. Tudi Putin se zaradi njega ne upa lotiti Baltika ali Moldavije. Vse to pa zaračuna, kar je normalno. Očitno vam ni jasno, kaj demokracija zahodnega tipa omogoča svobodnemu svetu, vsi anti USA pa se malo seznanite z zgodovino in preglejte ideje in delovanje totalitarnih držav; Rusije, Islamizma in Severne Koreje.
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-9
2 11
Lion91
11. 08. 2026 13.24
"Kitajcem postavil mejo" Kje pa jim je postavil mejo?
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+10
10 0
QueenKong
11. 08. 2026 13.32
ti si orng trčen!kaj pa ta tvoja "demkracija" nekaznovano omogoča ?pobijati vse ki se ne strinjajo z zahodnim hegemonizmom?
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+5
5 0
QueenKong
11. 08. 2026 13.41
mene tudi zanima kje je ta meja! še ono obljubljeno z mehiko ni sposoben postaviti!
Odgovori
+5
5 0
Pinokio
11. 08. 2026 12.41
Možakarja je pa postalo zelo strah. Še dobro, da mu ne pregledajo postelje predno se uleže.
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+4
4 0
brusilec
11. 08. 2026 12.41
zanimivo.. Trump pa vseeno z letalom poslal njegove zaposlene, novinarje.. čisti psiho.. intel je bil da nameravajo letalo sestreliti, torej bi vsi na letalu umrli..
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+6
6 0
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