Trumpa skrili v vozilo za dostavo hrane, odletel s tretjim letalom

Operacija se je po poročanju Washington Posta izvedla, ko je bil Trump v Ankari na vrhu Nata s svetovnimi voditelji. Predsednik naj bi se vkrcal še na staro letalo Air Force One pred televizijskimi kamerami, nato pa so ga nekaj minut kasneje s tovornjakom za dostavo hrane na skrivaj prepeljali na manjše letalo. Trumpova dejanska lokacija novinarjem in nekaterim uslužbencem Bele hiše ni bila razkrita. Novinarji, ki so mislili, da potujejo skupaj s Trumpom na starejšem letalu, so poročali, da so jim na krovu svetovali, naj imajo senčila na oknih zaprta. Neuradni ameriški uradnik je za časnik povedal, da so se odločili za "zvijačo" zaradi iranskih groženj z atentatom na ameriškega predsednika.

Vrh Nata v Ankari FOTO: AP

Donald Trump je sicer na vrh Nata prispel z novim letalom, ki so ga ZDA podarile Katarju, za odhod iz Turčije pa je bilo, sicer nepričakovano, predvideno, da bo potoval s starejšim, svetlo modrim Air Force One. "Zaradi dobrih starih časov," je kot razlog zapisal Trump. Ko se je torej pred kamerami vkrcal na starejše letalo, so ga na skrivaj prepeljali na manjše letalo, Air Force C-32A. Trump je nato še isti dan zvečer ob 22.20 prispel v Veliko Britanijo, starejši Air Force One pa skupaj z mediji na krovu nekaj minut kasneje. Po pisanju časnika ni jasno, kako so Trumpa premestili iz C-32A nazaj na Air Force One, iz katerega so ga videli izstopiti. Novinarji so namreč poročali, da se je Trump nekaj minut pred 23. uro spustil po stopnicah in jim pomahal. Nato je pozdravil še pripadnike oboroženih sil, nakar se je sprehodil do novega letala, ki je prav tako pripotovalo na Otok.

Novo letalo, ki ga je ZDA podaril Katar FOTO: Profimedia