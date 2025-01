Trumpa želi prepričati, da evropskim zaveznicam olajša dostop do orožja

Evropske zaveznice že vlagajo več sto milijard dolarjev v ameriško obrambno industrijo, je povedal Mark Rutte in poudaril, da bi se katerokoli sodelovanje lahko še okrepilo z liberalizacijo ameriškega obrambnega sektorja. Kot možne ukrepe za dosego tega je navedel ustrezne potrebe po odobritvi poslov s strani kongresa, Pentagona in Bele hiše.

Ob tem se je spomnil na evropsko povpraševanje po ameriških sistemih zračne obrambe patriot in opozorilo, da trenutno traja predolgo, da patrioti pripeljejo v Evropo. "Ti sistemi stanejo po dve milijardi na kos. To je ogromen denar za ZDA in ameriško gospodarstvo," je še dodal.

Rutte si za olajšanje dostopa do orožja prizadeva v času, ko novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump vse bolj pritiska na zaveznice z razmeroma nizkimi obrambnimi izdatki. Trump se namreč redno pritožuje, da druge članice Nata namenjajo premalo denarja za obrambo. Podobno kritiko je izrekel v torek, ko je še dejal, da bi članice namesto trenutnih dveh morale za obrambne izdatke nameniti pet odstotkov BDP.