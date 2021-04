Trumpov biograf: Nekdanji predsednik je v obdobju 'debelega Elvisa'

Novinar in Pulitzerjev nagrajenec je dejal, da je nekdanji predsednik o sebi včasih razmišljal kot o Elvisu in da je očitno trenutno v obdobju "debelega Elvisa" . Na vprašanje, ali misli, da bo Trump kdaj sprejel izid volitev, je D'Antonio republikanca opisal kot ostarelega komika, ki reciklira stari material. "Vedno znova moramo trpeti iste neumnosti," je dejal biograf ter dodal, da tega od nekdanjega predsednika nihče ne želi poslušati, poroča Independent .

Biograf Donalda Trumpa Michael D’Antonio je za CNN med drugim komentiral tudi izjavo, ki jo je nekdanji predsednik objavil za velikonočne praznike. V njej je ponovil svoje obtožbe o goljufijah na volitvah leta 2020. "Srečno veliko noč vsem, vključno z norimi radikalnimi levičarji, ki so lažirali predsedniške volitve in želijo uničiti našo državo!" je v izjavi zapisal Trump.

Prejšnji teden je Trump govoril tudi na poroki v Mar-a-Lagu, ameriška televizijska hiša pa je predvajala posnetke z zdravica, kjer je nekdanji predsednik kritiziral trenutnega ameriškega predsednika Joeja Bidna, demokrate in tiste, za katere je menil, da podpirajo trenutnega predsednika. D’Antonio je Trumpa imenoval "uničevalec porok", ki je z namenom, da bi javno potožil svojo stisko, ugrabil dogodek. "Šel bo naokoli in ljudi prosil, naj ga imajo radi," pravi pisatelj. Incident na poroki je po njegovem mnenju pomenil točno to: "Na poroki je spraševal, ali me že pogrešaš? In ljudi je prosil, da zaploskajo ter rečejo: Ja, pogrešamo te."

D’Acosta je dodal, da sicer nekdanji predsedniki običajno skušajo graditi na svoji zapuščini na način, da si prizadevajo za dobrodelne namene.Jimmy Carter je tako gradil hiše, Geogre Bushima v Teksasu svojo knjižnico, Barack Obama svojo zapuščino gradi v Chicagu, je naštel.