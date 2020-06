Trumpov izvršni ukaz: do 10 let zapora za rušenje spomenikov

Donald Trump je ob podpisu dejal, da bo zadržal financiranje posameznih lokalnih sodišč in policijskih uprav, ki ne bodo uspele preprečiti"vladavine drhali",poročaBBC.

"Veliko tistih, ki povzročajo nemire, veliko požigalcev in levih skrajnežev, ki so izvedli ali pripomogli k tem dejanjem, so se neposredno povezali z ideologijami kot je marksizem, ki pozivaj k uničenju Združenih držav Amerike in našega političnega sistema," je dejal Trump. Protestnike je obtožil globoke ignorance do zgodovine. Prav tako izvršni ukaz narekuje stroge kazni za tiste, ki bi poskušali uničevati verske objekte in podobe.