Trump podpisal ukaz: razpustitev ministrstva za izobraževanje

Trump je ministrstvo za izobraževanje zasmehoval kot potratno in onesnaženo z liberalno ideologijo in ga obtožil indoktriniranja mladih z rasnimi, spolnimi in političnimi vsebinami.

Kot poroča Associated Press, je Trump na slovesnosti podpisa izrazil upanje, da je Linda McMahon, ki jo je imenoval za vodenje ministrstva, zadnja ameriška ministrica za izobraževanje. Rekel je, da bo našel kaj drugega, kar bi lahko počela.