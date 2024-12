Trumpov kandidat za pravosodnega ministra plačal za spolne odnose z mladoletnico

Gaetza je novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump želel imenovati za pravosodnega ministra, kljub temu, da se 42-letnik že več let sooča z obtožbami na račun spolnih zlorab in uživanja drog. Gaetz se je položaju sicer odpovedal, ker so v medije pricurljale podrobnosti o spornih zabavah, prav tako ni prepričal republikanskih senatorjev.

Njegove nečedne prakse so sedaj razkrite v poročilu odbora, ki je med drugim pridobil dokaze, da je Gaetz leta 2018 na Bahamih prejel darila, ki so presegla dovoljene zneske. Odbor tudi trdi, da je Gaetz med letoma 2017 in 2020 12 različnim ženskam plačal 90 tisoč dolarjev (86 tisoč evrov), najverjetneje za spolne usluge in droge, poroča BBC.

Odbor, ki je preiskavo vodil od leta 2021, je zaslišal tudi 17-letnico, ki je pričala, da je imela na zabavi julija 2017 dvakrat spolne odnose z Gaetzom. Njegov predstavnik ji je nato isti večer dal 400 dolarjev (384 evrov) v gotovini, kar je razumela kot plačilo za seks. 42-letnik zavrača navedbe, da je imel spolne odnose z mladoletnico. Vse priče so sicer povedale, da so bili spolni odnosi sporazumni.

Primer je preiskovalo tudi pravosodno ministrstvo, vendar kasneje proti Gaetzu niso vložili nobene kazenske ovadbe.

Gaetz si je sicer še v ponedeljek prizadeval, da 42 strani dolgo poročilo ne bi bilo objavljeno, in zaprosil za odredbo prepovedi objave. Odbor mu tako očita, da je že tekom preiskave zavračal sodelovanje s komisijo.

Gaetz je po izvolitvi leta 2016 zastopal prvo floridsko okrožje. Velja za Trumpovega tesnega in zvestega sodelavca. V odzivu na poročilo je na omrežju X zapisal, da obstaja razlog, zakaj so mu "to storili v poročilu dan pred božičnim večerom in ne na sodišču, kjer bi lahko predložil dokaze in se soočil s pričami".